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İzmir’deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı: Bakan Yumaklı Açıkladı

İzmir’deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı: Bakan Yumaklı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.07.2025 - 21:05

Tarım ve Ormanı Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı, başta İzmir olmak üzere 7 farklı kentte orman yangınlarının kontrol altına alındığını paylaştı.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangınların kontrol altına alındığını bu paylaşımıyla duyurdu👇🏻

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangınların kontrol altına alındığını bu paylaşımıyla duyurdu👇🏻
twitter.com

'Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele ettik. Kahramanlarımızın alevler karşısında ortaya koyduğu cansiparane mücadele sonucunda:

📍 İzmir / Buca 

📍 İzmir / Ödemiş

📍 Bursa / Yenişehir

📍 Eskişehir / Seyitgazi

📍 Balıkesir / Savaştepe

📍 Kahramanmaraş / Andırın

📍 Çanakkale / Çan

yangınlarında KONTROL SAĞLANMIŞTIR. SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRMEKTEDİR.

Devam eden yangınlarda; 

📍 Muğla / Milas

📍 Manisa / Saruhanlı BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR. Tamamen kontrol altına almak için çalışamalar devam etmektedir. 

📍 Hatay / Dörtyol’da 16.19’da çıkan yangınına ekiplerimiz 16.30’da ilk müdahaleyi yapmıştır. Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir. Gece boyunca kontrol altına alınması için karadan yoğun mücadelemiz sürecektir. 

Gece gündüz demeden, alevlere ve zorlu hava koşullarına aldırış etmeden #YeşilVatan’ımız için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yangınlarla ilgili 10 kişinin tutuklandığını belirtti. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle👇🏻

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yangınlarla ilgili 10 kişinin tutuklandığını belirtti. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle👇🏻
twitter.com

26 Haziran-04 Temmuz 2025 tarihleri arasında 12 ilimizde meydana gelen 65 orman yangınıyla ilgili olarak;

🔻44 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 10’u tutuklandı; 6’sı hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

🔻13 şüpheli şahsın ifadelerine başvuruldu, 15 şüphelinin ise adli işlemleri devam ediyor.

🟥İzmir-Aliağa Bozköy Mahallesinde; 26 Haziran’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangının; bahçe temizliği yapıldığı esnada yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan 6 şahıstan M.E. tutuklandı. İ.B., E.İ., S.İ., R.E., L.N. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

🟥Sakarya-Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesinde; 27 Haziran’da başlayan yangın 2 gün süren çalışmalar sonucu söndürüldü. R.N., Y.N. ve N.İ. isimli şahısların yangının çıkış noktasında tarla sürdüklerinin tespiti sonucu; 3 şahıs gözaltına alındı. 2'si adli kontrol şartıyla, 1'i ifadesini alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

🟥İzmir-Bornova Yakaköy Mahallesinde; 27 Haziran’da başlayıp aynı gün söndürülen yangın kapsamında 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. N.N., L.B., E.Ü., E.K., R.N. isimli şahısların kaynak makinesi ve spiral makinesi ile çalıştığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktığı anlaşıldı. 3 şahıs tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

🟥Manisa-Akhisar Musaca Mahallesinde; 28 Haziran’da başlayıp halen süren orman yangını kapsamında; 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. D.A. isimli şahsın arı kovanlarını temizlemek maksadıyla yaktığı ateşin ormanlık alana sıçraması neticesinde yangın çıktığı belirlendi. 1 şahıs tutuklandı.

🟥Balıkesir- Havran Halıca Mahallesinde; 28 Haziran’da başlayıp 29 Haziran’da söndürülen orman yangını kapsamında; 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. M.N. isimli şahsın kullanmış olduğu kaynak makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu yangın çıktığı anlaşıldı. 1 şahıs ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

🟥Balıkesir- Bigadiç Çamköy Mahallesinde; 26 Haziran’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangının; tarlada başlayan yangının ormanlık alana sıçraması neticesinde meydana geldiği belirlendi. 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Olay ile ilgili İ.Ç., A.Ç. ve F.I. isimli şüpheliler ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

🟥Balıkesir- Altıeylül Gökçeören Mahallesinde; 1 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangının; biçerdöver makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu başladığı belirlendi. 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı. M.T. isimli şahıs tutuklandı.

🟥Kütahya-Gediz Yenikent beldesinde; 1 Temmuz’da başlayıp 2 Temmuz’da söndürülen orman yangının; biçerdöver makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı. R.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

🟥Bursa-Mustafa Kemalpaşa Alacaat Mahallesinde; 1 Temmuz’da başlayıp 2 Temmuz’da söndürülen orman yangını kapsamında; orman kesim faaliyeti yapan 9 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.

🟥İzmir-Buca Zafer Mahallesinde; 3 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada oluşan kıvılcımlar sebebiyle çıktığı belirlendi. Yangına sebebiyet veren N.I., S.R., Y.N. ve B.N. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

🟥Uşak-Eşme Balabancı Köyünde; 3 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. R.S. ve B.S. isimli şahıslar gözaltına alındı ve tutuklandı.

🟥Kahramanmaraş-Pazarcık Karabıyık Mahallesinde; 3 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; piknik ateşinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. M.N. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

🟥Eskişehir-Seyitgazi Bardakçı Mahallesinde; 4 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen yangın; orman kesim işçilerinin çalışma yaptığı bölgede meydana geldiği belirlendi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

🟥Mersin - Mut Hisarköy Mahallesinde; 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangın; elektrik direğinden çıktığı değerlendirilmiş olup, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

🟥Kırklareli - Merkez Karıncak Köyünde; 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangın kapsamında; yangının çıkış noktasında yakalanan A.S. ve. D.Ç. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

🟥İstanbul - Silivri Çanta Balan Mahallesinde; 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar sebebiyle çıktığı belirlendi. Yangına sebebiyet veren V.S., N.K.B. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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