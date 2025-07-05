İstanbul'da Hissedilen Deprem Meydana Geldi! AFAD Depremin Büyüklüğünü ve Merkezini Açıkladı

İstanbul'da saat 14.24'te deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Depremin merkezinin Marmara Denizi, Silivri'ye 24.69 kilometre uzaklıkta olduğu açıklandı.

Geçen günlerde ise Bursa art arda depremlerle sarsılmıştı. 2 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklanmıştı. Deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden hissedilmişti.