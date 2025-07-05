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İstanbul'da Hissedilen Deprem Meydana Geldi! AFAD Depremin Büyüklüğünü ve Merkezini Açıkladı

İstanbul'da Hissedilen Deprem Meydana Geldi! AFAD Depremin Büyüklüğünü ve Merkezini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.07.2025 - 14:28

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depreme dair bilgiler AFAD'dan geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 ve merkezinin Silivri olduğunu açıkladı.

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AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.
twitter.com

İstanbul'da saat 14.24'te deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Depremin merkezinin Marmara Denizi, Silivri'ye 24.69 kilometre uzaklıkta olduğu açıklandı.

Geçen günlerde ise Bursa art arda depremlerle sarsılmıştı. 2 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklanmıştı. Deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden hissedilmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Bozkurt

Öncelikle geçmiş olsun. "İstanbul'da hissedilen deprem oldu" diye tuhaf bir başlık olmaz. Ya "İstanbul'da deprem" ya da "Marmara'da deprem" şeklinde başlık a... Devamını Gör

Davonn Davonn

CHaPe yapmıştır.

Süleyman Şahin

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