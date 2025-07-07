Araç Alev Aldı: İstanbul Bakırköy’de Metrobüs Yangını
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İstanbul’da seyir halindeki bir metrobüste yaşanan yangın büyük korkuya neden oldu.
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Yangından ilk görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Bugün de binmedik şansa trafik fazla yok diye
Trafik oluyor diye mtrobüs yapıyordum
Onbeş-yirmi yıl kadar önce, metrobüs hizmete girdiğinde bunun geçici bir çözüm olduğunu, esasen daha uzun süren raylı sistem altyapısı gerektiği mealinde dön... Devamını Gör