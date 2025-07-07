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Araç Alev Aldı: İstanbul Bakırköy’de Metrobüs Yangını

Araç Alev Aldı: İstanbul Bakırköy’de Metrobüs Yangını

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.07.2025 - 18:25

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde İncirli mevkiinde seyir halindeki bir metrobüste yangın çıktı. Yangın öncesi yolcuların tahliye edildiği ortaya çıktı.

Ekiplerin müdahalesi sonrasında yangının kontrol atlına alındığı öğrenildi.

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İstanbul’da seyir halindeki bir metrobüste yaşanan yangın büyük korkuya neden oldu.

İstanbul’da seyir halindeki bir metrobüste yaşanan yangın büyük korkuya neden oldu.

Bakırköy’ün İncirli mevkiinde seyir halinde araç birden yanmaya başladı. Şans seri tüm yolcuların tahliye edildiği olayda yaralanan olmadı. Ekiplerin müdahelesi sonrasında yangın söndürüldü.

Yangından ilk görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Nihat Tekin

Bugün de binmedik şansa trafik fazla yok diye

Nihat Tekin

Trafik oluyor diye mtrobüs yapıyordum

SeuS

Onbeş-yirmi yıl kadar önce, metrobüs hizmete girdiğinde bunun geçici bir çözüm olduğunu, esasen daha uzun süren raylı sistem altyapısı gerektiği mealinde dön... Devamını Gör