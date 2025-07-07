Twitter’ın Kurucusundan WhatsApp ve Telegram’a Rakip: Bitchat'te İnternet Yok, Sansür Yok, Kesinti Yok!

Jack Dorsey, hafta sonunu “Bluetooth mesh ağları, röleler, sakla ve ilet modeller, mesaj şifreleme yöntemleri” gibi konuları öğrenmekle geçirdiğini belirterek pazar günü X (eski adıyla Twitter) üzerinden Bitchat’i tanıttı. Dorsey, sistemin “IRC havasında” olduğunu söyleyerek 1990’ların sonundaki internet tabanlı mesajlaşma sistemlerine gönderme yaptı.

Uçtan uca şifrelemeye sahip bir depola ve ilet modeli üzerine inşa edilen BitChat’in uzun vadeli hedefi çevrimdışı çalışabilen merkezi olmayan bir iletişim protokolü oluşturmak.

Mesajlar, maksimum iletim mesafesi 300 metrenin üzerinde olan düğümler aracılığıyla aktarılabiliyor.

Bitchat’n teknik belgesi şu ifadeyle sona eriyor: “Bluetooth mesh ağları, uçtan uca şifreleme ve gizliliği koruyan protokoller birleştirerek, Bitchat internet erişim olsun ya da olmasın nsanların br araya geldiği her yerde dayanıklı iletişim imkanı sunar.”