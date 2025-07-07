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Twitter’ın Kurucusundan WhatsApp ve Telegram’a Rakip: Bitchat'te İnternet Yok, Sansür Yok, Kesinti Yok!

Twitter’ın Kurucusundan WhatsApp ve Telegram’a Rakip: Bitchat'te İnternet Yok, Sansür Yok, Kesinti Yok!

Twitter whatsapp Telegram
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.07.2025 - 09:39

Twitter’ın kurucu Jack Dorsey, tamamen Bluetooth üzerinden çalışan yeni bir merkeziyetsiz mesajlaşma uygulamasının beta sürümünü duyurdu. “Bitchat” adı verilen bu uygulama, internet altyapısına ihtiyaç duymadan iletişim kurmayı mümkün kılıyor.

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Twitter kurucusundan WhatsApp ve Telegram’a büyük rakip: Bitchat!

Twitter kurucusundan WhatsApp ve Telegram’a büyük rakip: Bitchat!

Jack Dorsey, hafta sonunu “Bluetooth mesh ağları, röleler, sakla ve ilet modeller, mesaj şifreleme yöntemleri” gibi konuları öğrenmekle geçirdiğini belirterek pazar günü X (eski adıyla Twitter) üzerinden Bitchat’i tanıttı. Dorsey, sistemin “IRC havasında” olduğunu söyleyerek 1990’ların sonundaki internet tabanlı mesajlaşma sistemlerine gönderme yaptı.

Uçtan uca şifrelemeye sahip bir depola ve ilet modeli üzerine inşa edilen BitChat’in uzun vadeli hedefi çevrimdışı çalışabilen merkezi olmayan bir iletişim protokolü oluşturmak.

Mesajlar, maksimum iletim mesafesi 300 metrenin üzerinde olan düğümler aracılığıyla aktarılabiliyor.

Bitchat’n teknik belgesi şu ifadeyle sona eriyor: “Bluetooth mesh ağları, uçtan uca şifreleme ve gizliliği koruyan protokoller birleştirerek, Bitchat internet erişim olsun ya da olmasın nsanların br araya geldiği her yerde dayanıklı iletişim imkanı sunar.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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