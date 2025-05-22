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22 Mayıs Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

22 Mayıs Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.05.2025 - 20:12

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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''Montları biraz daha bekletin'' diyerek kuvvetli yağışların geleceğini haber veren Prof. Dr. Orhan Şen, ''Pazar gecesi Trakya'dan başlayıp Kuzey Ege, Marmara İstanbul dahil buna, Batı Karadeniz'de yağışlar kuvvetli gözüküyor" dedi.

''Montları biraz daha bekletin'' diyerek kuvvetli yağışların geleceğini haber veren Prof. Dr. Orhan Şen, ''Pazar gecesi Trakya'dan başlayıp Kuzey Ege, Marmara İstanbul dahil buna, Batı Karadeniz'de yağışlar kuvvetli gözüküyor" dedi.

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Bursa ve Balıkesir'de 80 yıl önceki sıcaklık rekoru kırabilir.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci'nin, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekmesi ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci'nin, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekmesi ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.

Konuya ilişkin yeni gelişme peş peşe gelirken Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur'un avukatı İlyas Karahan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kan parası hakkında konuşan avukat Karahan, “Murat Aci’nin eşi, bebeği ve 4 yaralının yasal olarak talep edebileceği bütün maddi ve manevi zararlarının yaklaşık iki katını vererek anlaşmaya varmışlardır” dedi. Oğuz Murat Aci’nin acılı babası, gelininin 100 milyon TL kan parasını aldığını iddia etmişti.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da taraftarlar, Yenikapı Meydanı'nda yapılacak büyük kutlama etkinliğini sabırsızlıkla beklerken dev buluşmada hangi sanatçıların sahne alacağı belli oldu.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da taraftarlar, Yenikapı Meydanı'nda yapılacak büyük kutlama etkinliğini sabırsızlıkla beklerken dev buluşmada hangi sanatçıların sahne alacağı belli oldu.

Sarı-kırmızılıların merak ettiği 'Yenikapı'ya hangi isimler gelecek?' sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

Ege Denizi’nde sabah saatlerinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında deprem uzmanlarından arka arkaya açıklama geldi.

Ege Denizi’nde sabah saatlerinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında deprem uzmanlarından arka arkaya açıklama geldi.

Prof. Naci Görür “Afrika Levhası üzerinde oldu. Onun için odak derinliği 73 km derinde, dolayısı ile etkisi az. Geçmiş olsun” derken Prof. Ahmet Ercan ise “M5’e varan artçıları görülecektir. Türkiye’de başka bir depremi tetiklemez” dedi.

Hayatımızın en canlı ve unutulmaz dönemi hiç şüphesiz okul yılları. Bu dönem, birçok kişi için hayatın en parlak ve en güzel zaman dilimini oluşturur.

Hayatımızın en canlı ve unutulmaz dönemi hiç şüphesiz okul yılları. Bu dönem, birçok kişi için hayatın en parlak ve en güzel zaman dilimini oluşturur.

Okul yıllarında geçirdiğimiz zaman, hayatımızı şekillendiren deneyimlerle doludur ve bu nedenle bu dönem, birçok insanın kalbinde özel bir yere sahiptir. Yetişkinliğe geçip sorumluluklarımız arttığında her birimiz okul yıllarımıza dönmeyi istemişsizdir. 

14 sene sonra bir araya gelen okul arkadaşları, okul yıllıklarındaki görüntüleri ile bugünkü hallerini karşılaştırdı. O video izleyen herkesi kendi okul yıllarına götürdü.Haberin Tamamı İçin:

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Kızılcık Şerbeti dizisindeki kayınpederi, rol arkadaşı Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk olan Sıla Türkoğlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ata Ayyıldız hakkında ilk kez bu kadar detay vererek konuştu!

Kızılcık Şerbeti dizisindeki kayınpederi, rol arkadaşı Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk olan Sıla Türkoğlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ata Ayyıldız hakkında ilk kez bu kadar detay vererek konuştu!

Nasıl tanıştıklarını anlatan Sıla Türkoğlu'nun 32 diş halleri gözden kaçmadı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0 yenerek kupaya uzanan Tottenham, 17 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0 yenerek kupaya uzanan Tottenham, 17 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşadı.

İngiliz kulüp, böylelikle bu turnuvada üçüncü kez mutlu sona ulaşmış oldu. Takımın Güney Koreli yıldızı Son, kariyerinin ilk kupasını elde etti.

Star TV'de yayınlanan Sahipsizler dizisi sosyal medyadan yoğun eleştiri aldı. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin son bölümünde Devran ve Azize yakınlaşması yaşanırken sahnenin devamında Devran'ın Azize'ye tecavüz etmeye kalkışması herkesi şoke etti.

Star TV'de yayınlanan Sahipsizler dizisi sosyal medyadan yoğun eleştiri aldı. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin son bölümünde Devran ve Azize yakınlaşması yaşanırken sahnenin devamında Devran'ın Azize'ye tecavüz etmeye kalkışması herkesi şoke etti.

Seyirci, Sahipsizler dizisine bu sahne nedeniyle tepki gösterdi.

Kadrosunda yer aldığı her yapımda büyük beğeni toplayan Çağatay Ulusoy şimdilerde Eşref Rüya dizisiyle ortalığı kasıp kavuruyor. Oyunculuğu, karizmasıyla ve her açıklamasıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun bundan yıllar önce katıldığı Beyaz Show'daki sözleri yeniden gündem oldu.

Kadrosunda yer aldığı her yapımda büyük beğeni toplayan Çağatay Ulusoy şimdilerde Eşref Rüya dizisiyle ortalığı kasıp kavuruyor. Oyunculuğu, karizmasıyla ve her açıklamasıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun bundan yıllar önce katıldığı Beyaz Show'daki sözleri yeniden gündem oldu.

Sulama Sistem ve Tasarımları bölümü okuduğunu belirten Çağatay Ulusoy'un o dönemler adeta 'Eşref Tek' karakterine göz kırpması X kullanıcılarını epey heyecanlandırdı.

Kızılcık Şerbeti’nin en olaylı karakteri Nilay’ı canlandıran Feyza Civelek, yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Geçtiğimiz haftalarda kolunu kırarak “Görünmez kaza, nazara geldik” diyen oyuncu, bu kez gözündeki rahatsızlıkla gündeme geldi.

Kızılcık Şerbeti’nin en olaylı karakteri Nilay’ı canlandıran Feyza Civelek, yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Geçtiğimiz haftalarda kolunu kırarak “Görünmez kaza, nazara geldik” diyen oyuncu, bu kez gözündeki rahatsızlıkla gündeme geldi.

“Mikrop kaptı diye gittim, korneamın yırtıldığını öğrendim” diyen Civelek, hayranlarını korkuttu. Gözünün son halini paylaşan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili detaylar merak konusu oldu.

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Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak Kurban Bayramı, bu yıl Avrupalıların en önemli dini bayramlarından Pfingsten ile birleşti.

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak Kurban Bayramı, bu yıl Avrupalıların en önemli dini bayramlarından Pfingsten ile birleşti.

Turizmciler, Avrupa'daki Türklerin de yoğun ilgisiyle otellerde yüzde 100 doluluk bekliyor. Peki Kurban Bayramı tatili 10 gün olacak mı? Bu sorunun cevabı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Çocukluğumuza renk katan dizilerden Sihirli Annem'in film versiyonunun çekildiği haberi epey heyecan yaratmıştı. Her detayı büyük bir merakla beklenen Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin 30 Mayıs'ta vizyona gireceği açıklandı.

Çocukluğumuza renk katan dizilerden Sihirli Annem'in film versiyonunun çekildiği haberi epey heyecan yaratmıştı. Her detayı büyük bir merakla beklenen Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin 30 Mayıs'ta vizyona gireceği açıklandı.

Filmin afişi ve fragmanı büyük ses getirirken bu kez de İnci Türkay, nam-ı diğer Betüş Peri, eskiden çok sevdiğimiz Betüş Cafe'nin filmdeki halini ilk kez paylaştı. 

Kimileri Betüş Cafe'yi beğenip modern bulacakken kimileri de eskisinin çok daha sıcak olduğu fikrinin arkasında kalmaya devam edecek. Bakalım, sizin tarafınız hangisi olacak?

Astrolojiye göre 2025 yılı bazı burçlar gezegenlerin konumlarından dolayı bazı avantajlara sahip olacak.

Astrolojiye göre 2025 yılı bazı burçlar gezegenlerin konumlarından dolayı bazı avantajlara sahip olacak.

Kariyer fırsatları, finansal kazançlar, kişisel gelişim ve toplumsal görünürlük açısından yıldızların desteğini arkasına alan bu burçlar 2025’i bir dönüm noktası olarak yaşayabilir. Peki 2025'in sonuna kadar başarısına başarı katacak burçlar hangileri?

Nedim Şener, Ruşen Çakır'ın "Süleymancılar darbe yese bile kaybeden esas olarak Erdoğan olur" tweetine gülerek karşılık vermişti. Gazeteci Ruşen Çakır, kendisini hedef alan Nedim Şener'e geçmişi hatırlatarak yanıt verdi.

Nedim Şener, Ruşen Çakır'ın "Süleymancılar darbe yese bile kaybeden esas olarak Erdoğan olur" tweetine gülerek karşılık vermişti. Gazeteci Ruşen Çakır, kendisini hedef alan Nedim Şener'e geçmişi hatırlatarak yanıt verdi.

'Bir Süleymancı Olmadığım kalmıştı' başlığıyla paylaştığı videoda, 'Ne Süleyman'cığım, ne FETÖ'cüyüm, ne bilmem neciyim. Ben Türkiye'de demokrasi isteyen, hukuk düzeni isteyen, bağımsız ve tarafsız yargı isteyen, Türkiye'de sınıflar arası farkların mümkünse en aza indirilmesini isteyen, kendini bildi bileli solcu olan, kırk yıldır da gazetecilik yapmaya çalışan birisiyim' dedi.

Sabancı ailesinin müzik dünyasındaki temsilcisi Faruk Sabancı, son dönemde sadece başarılarıyla değil, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Sabancı ailesinin müzik dünyasındaki temsilcisi Faruk Sabancı, son dönemde sadece başarılarıyla değil, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Oyuncu Esra Bilgiç’le yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminden düşmeyen Sabancı, bu kez imaj değişikliğiyle şaşırttı. Bıyık bırakan ünlü DJ, yeni tarzının ardındaki nedenle şaşırttı. Evlilik açıklamasında bulunan Sabancı'nın sözleri gündeme yerleşti.

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Tami Oldham Ashcraft, 1983 yılında nişanlısı Richard Sharp ile birlikte bir yelkenli tekneyi Tahiti'den San Diego’ya götürmek için denize açıldı.

Tami Oldham Ashcraft, 1983 yılında nişanlısı Richard Sharp ile birlikte bir yelkenli tekneyi Tahiti'den San Diego’ya götürmek için denize açıldı.

Her şey yolunda gibiydi, ta ki Pasifik Okyanusu’nda aniden çıkan fırtınaya kadar. 44 metrelik Hazana adlı lüks tekne dev bir kasırganın ortasında kaldı. Richard kayboldu, Tami ise yaralı ve tek başına hayatta kalma mücadelesi vermeye başladı... Gelin nasıl kurtulmuş beraber bakalım.

Düğün sürecinde düşünülecek çok fazla detay var! Üstelik bu detaylara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son yıllarda karşımıza çıkan 'nedime' detayı artık pek çok kişi tarafından biliniyor. Nedime, özetle düğün sürecinde gelinin yanında olan ve ona her türlü desteği sunan kişidir.

Düğün sürecinde düşünülecek çok fazla detay var! Üstelik bu detaylara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son yıllarda karşımıza çıkan 'nedime' detayı artık pek çok kişi tarafından biliniyor. Nedime, özetle düğün sürecinde gelinin yanında olan ve ona her türlü desteği sunan kişidir.

Nedimeler, gelinin yakın kız arkadaşları, akrabaları olabilir veya organizasyon şirketleri tarafından nedimeler ayarlanabilir.

Özellikle yurt dışında, nedimelerin hep aynı renklerde elbiseler giydiğini görürsünüz. Henüz ülkemizde pek de yaygın olmayan bu ritüelin sebebi nedir peki?

@dubaivizeal adlı Instagram sayfası, Dubai’de şeflerin eve gittiği bir hizmetten bahsetmesiyle dikkat çekti.

@dubaivizeal adlı Instagram sayfası, Dubai’de şeflerin eve gittiği bir hizmetten bahsetmesiyle dikkat çekti.

Yemek yapmaya üşenenler, dışardan sipariş etmek istemeyenler için şefler evlere gelerek istenen menüyü hazırlıyordu. Lüks yaşamıyla bilinen Dubai bir kez daha kendini kanıtlamış oldu. Gelin detaylara geçelim!

İlk buluşmalar heyecanlı olduğu kadar stresli de olabilir. Ne söylemeli, nasıl davranmalı, en önemlisi ne giymeli? Çünkü farkında olmasak da dış görünüşümüz karşımızdaki kişide saniyeler içinde güçlü izlenimler bırakıyor.

İlk buluşmalar heyecanlı olduğu kadar stresli de olabilir. Ne söylemeli, nasıl davranmalı, en önemlisi ne giymeli? Çünkü farkında olmasak da dış görünüşümüz karşımızdaki kişide saniyeler içinde güçlü izlenimler bırakıyor.

Bu yüzden kıyafet seçimleri kadar renk tercihleri de kimyayı doğrudan etkileyebiliyor. New York merkezli bir ilişki uzmanı, yıllardır gözlemlediği yüzlerce çift üzerinden ilk buluşmalarda tercih edilen renklerin aslında flört başarısını nasıl etkilediğini ortaya koydu. Peki ilk buluşmalarda hangi renk tercih edilmeli?

Oğuz Murat Aci trafik kazasında hayatını kaybetmiş ve ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla kazaya sebebiyet veren Timur Cihantimur annesi Eylem Tok ile birlikte ABD’ye kaçmıştı. Anne ile oğul ABD’de yakalanarak tutuklanmıştı.

Oğuz Murat Aci trafik kazasında hayatını kaybetmiş ve ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla kazaya sebebiyet veren Timur Cihantimur annesi Eylem Tok ile birlikte ABD’ye kaçmıştı. Anne ile oğul ABD’de yakalanarak tutuklanmıştı.

Şükriye Aci’nin tazminat alarak şikayetini geri çektiği ortaya çıkmıştı. 

Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci davadan çekilen gelini Şükriye Aci için, 'Torunum büyüdüğünde 'babamın kanıyla mı besledin beni' diyecek annesine. Sen o zaman ne diyeceksin?' ifadelerini kullandı.

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90’ların efsane sesi Muazzez Ersoy son haliyle görenleri şaşırtıyor! Fit görünümüyle sosyal medyada gündem olan 66 yaşındaki sanatçı, sırrını açıkladı. “Tuzu hayatımdan çıkardım, tek öğünle besleniyorum” diyen Ersoy, yıllardır 38 beden kalmasının püf noktalarını da paylaştı.

90’ların efsane sesi Muazzez Ersoy son haliyle görenleri şaşırtıyor! Fit görünümüyle sosyal medyada gündem olan 66 yaşındaki sanatçı, sırrını açıkladı. “Tuzu hayatımdan çıkardım, tek öğünle besleniyorum” diyen Ersoy, yıllardır 38 beden kalmasının püf noktalarını da paylaştı.

Estetik veya ilaç kullanmadan zayıfladığını söyleyen usta sanatçı, gençlere taş çıkartan haliyle dikkat çekti. 

İşte Muazzez Ersoy’un zayıf kalma sırları ve dikkat çeken açıklamaları…

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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