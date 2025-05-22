22 Mayıs Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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''Montları biraz daha bekletin'' diyerek kuvvetli yağışların geleceğini haber veren Prof. Dr. Orhan Şen, ''Pazar gecesi Trakya'dan başlayıp Kuzey Ege, Marmara İstanbul dahil buna, Batı Karadeniz'de yağışlar kuvvetli gözüküyor" dedi.
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Trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci'nin, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekmesi ülke gündemine bomba gibi düşmüştü.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da taraftarlar, Yenikapı Meydanı'nda yapılacak büyük kutlama etkinliğini sabırsızlıkla beklerken dev buluşmada hangi sanatçıların sahne alacağı belli oldu.
Ege Denizi’nde sabah saatlerinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında deprem uzmanlarından arka arkaya açıklama geldi.
Hayatımızın en canlı ve unutulmaz dönemi hiç şüphesiz okul yılları. Bu dönem, birçok kişi için hayatın en parlak ve en güzel zaman dilimini oluşturur.
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Kızılcık Şerbeti dizisindeki kayınpederi, rol arkadaşı Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk olan Sıla Türkoğlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ata Ayyıldız hakkında ilk kez bu kadar detay vererek konuştu!
UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0 yenerek kupaya uzanan Tottenham, 17 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşadı.
Star TV'de yayınlanan Sahipsizler dizisi sosyal medyadan yoğun eleştiri aldı. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin son bölümünde Devran ve Azize yakınlaşması yaşanırken sahnenin devamında Devran'ın Azize'ye tecavüz etmeye kalkışması herkesi şoke etti.
Kadrosunda yer aldığı her yapımda büyük beğeni toplayan Çağatay Ulusoy şimdilerde Eşref Rüya dizisiyle ortalığı kasıp kavuruyor. Oyunculuğu, karizmasıyla ve her açıklamasıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun bundan yıllar önce katıldığı Beyaz Show'daki sözleri yeniden gündem oldu.
Kızılcık Şerbeti’nin en olaylı karakteri Nilay’ı canlandıran Feyza Civelek, yaptığı son paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Geçtiğimiz haftalarda kolunu kırarak “Görünmez kaza, nazara geldik” diyen oyuncu, bu kez gözündeki rahatsızlıkla gündeme geldi.
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Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak Kurban Bayramı, bu yıl Avrupalıların en önemli dini bayramlarından Pfingsten ile birleşti.
Çocukluğumuza renk katan dizilerden Sihirli Annem'in film versiyonunun çekildiği haberi epey heyecan yaratmıştı. Her detayı büyük bir merakla beklenen Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin 30 Mayıs'ta vizyona gireceği açıklandı.
Astrolojiye göre 2025 yılı bazı burçlar gezegenlerin konumlarından dolayı bazı avantajlara sahip olacak.
Nedim Şener, Ruşen Çakır'ın "Süleymancılar darbe yese bile kaybeden esas olarak Erdoğan olur" tweetine gülerek karşılık vermişti. Gazeteci Ruşen Çakır, kendisini hedef alan Nedim Şener'e geçmişi hatırlatarak yanıt verdi.
Sabancı ailesinin müzik dünyasındaki temsilcisi Faruk Sabancı, son dönemde sadece başarılarıyla değil, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
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Tami Oldham Ashcraft, 1983 yılında nişanlısı Richard Sharp ile birlikte bir yelkenli tekneyi Tahiti'den San Diego’ya götürmek için denize açıldı.
Düğün sürecinde düşünülecek çok fazla detay var! Üstelik bu detaylara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son yıllarda karşımıza çıkan 'nedime' detayı artık pek çok kişi tarafından biliniyor. Nedime, özetle düğün sürecinde gelinin yanında olan ve ona her türlü desteği sunan kişidir.
@dubaivizeal adlı Instagram sayfası, Dubai’de şeflerin eve gittiği bir hizmetten bahsetmesiyle dikkat çekti.
İlk buluşmalar heyecanlı olduğu kadar stresli de olabilir. Ne söylemeli, nasıl davranmalı, en önemlisi ne giymeli? Çünkü farkında olmasak da dış görünüşümüz karşımızdaki kişide saniyeler içinde güçlü izlenimler bırakıyor.
Oğuz Murat Aci trafik kazasında hayatını kaybetmiş ve ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla kazaya sebebiyet veren Timur Cihantimur annesi Eylem Tok ile birlikte ABD’ye kaçmıştı. Anne ile oğul ABD’de yakalanarak tutuklanmıştı.
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90’ların efsane sesi Muazzez Ersoy son haliyle görenleri şaşırtıyor! Fit görünümüyle sosyal medyada gündem olan 66 yaşındaki sanatçı, sırrını açıkladı. “Tuzu hayatımdan çıkardım, tek öğünle besleniyorum” diyen Ersoy, yıllardır 38 beden kalmasının püf noktalarını da paylaştı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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