Ahmet Ercan ve Naci Görür'den Ege Depremi Açıklaması: “5’e Varan Artçılar Olabilir”

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Ege Denizinde saat 06.19’da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17.7 kilometre olarak ölçülürken depreme en yakın yerleşim yeri ise 166 kilometre mesafe ile Muğla’nın Datça ilçesi oldu.

17.7 kilometre derinlikte olan deprem İzmir, Muğla, Aydın, Denizli ve Antalya gibi Türkiye'den de birçok ilde hissedildi. Sarsıntının Libya ve Kıbrıs'ta da hissedildiği bildirildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.