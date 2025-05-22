Ahmet Ercan ve Naci Görür'den Ege Depremi Açıklaması: “5’e Varan Artçılar Olabilir”
Ege Denizi’nde sabah saatlerinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında deprem uzmanlarından arka arkaya açıklama geldi. Prof. Naci Görür “Afrika Levhası üzerinde oldu. Onun için odak derinliği 73 km derinde, dolayısı ile etkisi az. Geçmiş olsun” derken Prof. Ahmet Ercan ise “M5’e varan artçıları görülecektir. Türkiye’de başka bir depremi tetiklemez” dedi.
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Ege Denizi’nde 6 büyüklüğünde deprem oldu, birçok şehirde hissedildi.
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Ahmet Ercan’dan açıklama:
Naci Görür’den açıklama:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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