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Ahmet Ercan ve Naci Görür'den Ege Depremi Açıklaması: “5’e Varan Artçılar Olabilir”

Ahmet Ercan ve Naci Görür'den Ege Depremi Açıklaması: “5’e Varan Artçılar Olabilir”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.05.2025 - 09:05

Ege Denizi’nde sabah saatlerinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında deprem uzmanlarından arka arkaya açıklama geldi. Prof. Naci GörürAfrika Levhası üzerinde oldu. Onun için odak derinliği 73 km derinde, dolayısı ile etkisi az. Geçmiş olsun” derken Prof. Ahmet Ercan ise “M5’e varan artçıları görülecektir. Türkiye’de başka bir depremi tetiklemez” dedi.

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Ege Denizi’nde 6 büyüklüğünde deprem oldu, birçok şehirde hissedildi.

Ege Denizi’nde 6 büyüklüğünde deprem oldu, birçok şehirde hissedildi.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Ege Denizinde saat 06.19’da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17.7 kilometre olarak ölçülürken depreme en yakın yerleşim yeri ise 166 kilometre mesafe ile Muğla’nın Datça ilçesi oldu.

17.7 kilometre derinlikte olan deprem İzmir, Muğla, AydınDenizli ve Antalya gibi Türkiye'den de birçok ilde hissedildi. Sarsıntının Libya ve Kıbrıs'ta da hissedildiği bildirildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Ahmet Ercan’dan açıklama:

Ahmet Ercan’dan açıklama:

Deprem uzmanlarından Ahmet Ercan deprem sonrasında yaptığı açıklamada “GİRİT’in kuzey doğusunda 25 km derinde, M6,1 büyüklüğünde olan deprem Teke Yarımadamızı sarsmıştır. Deprem Ege altına dalan Afrika diliminde olmuştur. M5’e varan artçıları görülecektir. Türkiye’de başka bir depremi tetiklemez” dedi.

Naci Görür’den açıklama:

Naci Görür’den açıklama:

Deprem uzmanlarından Naci Görür ise deprem sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu sabah Ege Denizi’nde, Girit’in kuzeyinde, Santorini Adası güneyinde 6,1 deprem oldu. Deprem Helen-Kıbrıs Yayı boyunca Anadolu Levhasının altına dalan Afrika Levhası üzerinde oldu. Onun için odak derinliği 73 km derinde, dolayısı ile etkisi az. Geçmiş olsun”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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