onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Dakika
Ege’de Deprem: Ege Denizi’nde 6 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Ege’de Deprem: Ege Denizi’nde 6 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.05.2025 - 08:02 Son Güncelleme: 22.05.2025 - 08:36

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Ege Denizinde saat 06.19’da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Ege Denizinde saat 06.19’da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 17.7 kilometre olarak ölçülürken depreme en yakın yerleşim yeri ise 166 kilometre mesafe ile Muğla’nın Datça ilçesi oldu.

17.7 kilometre derinlikte olan deprem İzmir, Muğla, Aydın, Denizli ve Antalya gibi Türkiye'den de birçok ilde hissedildi. Sarsıntının Libya ve Kıbrıs'ta da hissedildiği bildirildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
10
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın