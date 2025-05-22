Ruşen Çakır, Nedim Şener'e Yanıt: "Şimdi Devlete Sırtını Dayamış Gülüyor"

Nedim Şener, Ruşen Çakır'ın 'Süleymancılar darbe yese bile kaybeden esas olarak Erdoğan olur' tweetine gülerek karşılık vermişti. Gazeteci Ruşen Çakır, kendisini hedef alan Nedim Şener'e geçmişi hatırlatarak yanıt verdi.

'Bir Süleymancı Olmadığım kalmıştı' başlığıyla paylaştığı videoda, 'Ne Süleyman'cığım, ne FETÖ'cüyüm, ne bilmem neciyim. Ben Türkiye'de demokrasi isteyen, hukuk düzeni isteyen, bağımsız ve tarafsız yargı isteyen, Türkiye'de sınıflar arası farkların mümkünse en aza indirilmesini isteyen, kendini bildi bileli solcu olan, kırk yıldır da gazetecilik yapmaya çalışan birisiyim' dedi.