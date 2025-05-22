Ruşen Çakır, Nedim Şener'e Yanıt: "Şimdi Devlete Sırtını Dayamış Gülüyor"

Nedim Şener, Ruşen Çakır'ın 'Süleymancılar darbe yese bile kaybeden esas olarak Erdoğan olur' tweetine gülerek karşılık vermişti. Gazeteci Ruşen Çakır, kendisini hedef alan Nedim Şener'e geçmişi hatırlatarak yanıt verdi.
'Bir Süleymancı Olmadığım kalmıştı' başlığıyla paylaştığı videoda, 'Ne Süleyman'cığım, ne FETÖ'cüyüm, ne bilmem neciyim. Ben Türkiye'de demokrasi isteyen, hukuk düzeni isteyen, bağımsız ve tarafsız yargı isteyen, Türkiye'de sınıflar arası farkların mümkünse en aza indirilmesini isteyen, kendini bildi bileli solcu olan, kırk yıldır da gazetecilik yapmaya çalışan birisiyim' dedi.
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2011 yılında, gazeteci Nedim Şener, Ergenekon soruşturması kapsamında Oda TV'ye yapılan bir operasyonla beraberinde gazeteci Ahmet Şık ile birlikte gözaltına alınmıştı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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