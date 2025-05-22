İkinci Yılda Mutlu Son: Kane ile Yollarını Ayıran Tottenham Avrupa Ligi'ni Kazandı
UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0 yenerek kupaya uzanan Tottenham, 17 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşadı. İngiliz kulüp, böylelikle bu turnuvada üçüncü kez mutlu sona ulaşmış oldu. Takımın Güney Koreli yıldızı Son, kariyerinin ilk kupasını elde etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiliz finalinde kazanan Tottenham oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Heung-min Son, kariyerinin ilk kupasını kazandı
Sorun Kane miydi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın