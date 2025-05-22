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İkinci Yılda Mutlu Son: Kane ile Yollarını Ayıran Tottenham Avrupa Ligi'ni Kazandı

İkinci Yılda Mutlu Son: Kane ile Yollarını Ayıran Tottenham Avrupa Ligi'ni Kazandı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.05.2025 - 09:51

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0 yenerek kupaya uzanan Tottenham, 17 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşadı. İngiliz kulüp, böylelikle bu turnuvada üçüncü kez mutlu sona ulaşmış oldu. Takımın Güney Koreli yıldızı Son, kariyerinin ilk kupasını elde etti.

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İngiliz finalinde kazanan Tottenham oldu

İngiliz finalinde kazanan Tottenham oldu

İngiltere Premier Lig'de unutmak isteyecekleri bir sezon yaşayan Tottenham ve Manchester United, UEFA Avrupa Ligi Finali'nde karşı karşıya geldi. 

Tottenham, 42. dakikada Johnson ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla noktalandı, United ikinci yarıda üstün bir oyun sergilese de aradığı golü bulamadı, maçta başka gol sesi çıkmadı. 

Ange Postecoglou ve öğrencileri, kulübün 17 yıllık kupa hasretine son verirken yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya da hak kazandı.

Şampiyonluk hasretini noktalayan mavi-beyazlılar, 1972 ve 1984'ün ardından da üçüncü kez bu turnuvada zirveye çıktı.

Kuzey Londra ekibi son olarak 2008 yılında İngiltere Lig Kupası'nı müzesine götürmüştü.

Heung-min Son, kariyerinin ilk kupasını kazandı

Heung-min Son, kariyerinin ilk kupasını kazandı

2015 yılından bu yana Tottenham forması giyen Güney Koreli yıldız Heung-min Son, futbol hayatında ilk kez kupa kaldırdı.

Tottenham'ın şampiyonluk sevinci

Sorun Kane miydi?

Sorun Kane miydi?

2023 yazında 10 senelik Tottenham macerasına nokta koyan Kane, Alman devi Bayern Münih'in yolunu tutmuştu. 

31 yaşındaki golcünün gelişiyle Münih, yıllardır ambargo koyduğu lig şampiyonluğunu Leverkusen'e kaptırmıştı.

İngiliz futbolcu da yakın arkadaşı gibi ilk kez bu sezon kupa sevinci yaşadı. Münih'teki ikinci sezonunda Bundesliga'yı aldı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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