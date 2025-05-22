İkinci Yılda Mutlu Son: Kane ile Yollarını Ayıran Tottenham Avrupa Ligi'ni Kazandı

İngiltere Premier Lig'de unutmak isteyecekleri bir sezon yaşayan Tottenham ve Manchester United, UEFA Avrupa Ligi Finali'nde karşı karşıya geldi.

Tottenham, 42. dakikada Johnson ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla noktalandı, United ikinci yarıda üstün bir oyun sergilese de aradığı golü bulamadı, maçta başka gol sesi çıkmadı.

Ange Postecoglou ve öğrencileri, kulübün 17 yıllık kupa hasretine son verirken yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya da hak kazandı.

Şampiyonluk hasretini noktalayan mavi-beyazlılar, 1972 ve 1984'ün ardından da üçüncü kez bu turnuvada zirveye çıktı.

Kuzey Londra ekibi son olarak 2008 yılında İngiltere Lig Kupası'nı müzesine götürmüştü.