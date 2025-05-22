Kurban Bayramı Tatili 10 Gün Olacak mı? Kurban Bayramı ve Pfingsten Birleşti
Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak Kurban Bayramı, bu yıl Avrupalıların en önemli dini bayramlarından Pfingsten ile birleşti. Turizmciler, Avrupa'daki Türklerin de yoğun ilgisiyle otellerde yüzde 100 doluluk bekliyor. Peki Kurban Bayramı tatili 10 gün olacak mı? Bu sorunun cevabı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
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Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı ama bu yıl Kurban Bayramı ile Pfingsten Bayramı birleşti.
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“Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olmasını bekliyoruz”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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