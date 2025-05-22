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Kurban Bayramı Tatili 10 Gün Olacak mı? Kurban Bayramı ve Pfingsten Birleşti

Kurban Bayramı Tatili 10 Gün Olacak mı? Kurban Bayramı ve Pfingsten Birleşti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.05.2025 - 10:36

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak Kurban Bayramı, bu yıl Avrupalıların en önemli dini bayramlarından Pfingsten ile birleşti. Turizmciler, Avrupa'daki Türklerin de yoğun ilgisiyle otellerde yüzde 100 doluluk bekliyor. Peki Kurban Bayramı tatili 10 gün olacak mı? Bu sorunun cevabı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı ama bu yıl Kurban Bayramı ile Pfingsten Bayramı birleşti.

Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı ama bu yıl Kurban Bayramı ile Pfingsten Bayramı birleşti.

Kurban Bayramı arifesi bu yıl 5 Haziran, bayram ise 6- 9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Kurban Bayramı tatilinin uzayıp uzamaması merakla beklenirken, turizm sektöründe bayram dönemi rezervasyonları da hız kazandı. Sıcaklıkların 28 derece civarında olması beklenen Antalya'da özellikle bayram tatili dönemi için yoğun talep oluşuyor.

“Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olmasını bekliyoruz”

“Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olmasını bekliyoruz”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizm sezonunu Ramazan Bayramı'yla açan sektörün yüksek sezon olarak adlandırılan dönemi de Kurban Bayramı ile başlatacağını kaydetti. Bayram tatilinin uzaması yönündeki taleplerini tekrarlayan AKTOB Başkanı Kavaloğlu, 'Turizm açısından çok önemli ve değerli. Ayrıca bu ne kadar önceden açıklanırsa Türk misafirlerimiz o kadar önceden tatil programlarını yapabilir. Tabii Kurban Bayramı döneminin dezavantajlı bir önemi de var; tam sınav haftası ve okulların kapanmasının öncesine denk geldiği için rezervasyon yaptıran aileler genellikle çocukları sınava girmeyen aileler' dedi.

Bu Kurban Bayramı'nın Avrupalı turist açısından da önemli bir döneme denk geldiğini açıklayan Kavaloğlu, 'Kurban Bayramı tatilinin Hristiyanlıkta en önemli dini bayramlardan Pfingsten'in ile birleşiyor olması nedeniyle Avrupa'dan yoğun ilgi bekliyoruz. Almanların Pfingsten tatiliyle Kurban Bayramı peş peşe. Ramazan Bayramı da Paskalya ile peş peşe gelmişti. Dolayısıyla özellikle Almanların çok yoğun tercihi olacağını düşünüyoruz' diye konuştu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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