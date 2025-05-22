Oğuz Murat Aci'nin Babasından Davadan Çekilen Şükriye Aci'ya Tepki: "Torunuma Büyüyünce Ne Diyeceksin!"

Oğlu için 1 yıldır uğraş verdiğini söyleyen Özer Aci, “Ölen evladın babası benim. Çaba gösteren benim. Acı çeken benim. 30 yıllık evlat kaybeden benim, 3 yıllık koca kaybeden Şükriye Hanım… Ona 10 milyon lira civarında oğlumdan mal kaldı. Havuzlu bir villada oturuyordu, bıraktı gitti. Almış olduğu para daha azmış. Yazıklar olsun diyorum.”