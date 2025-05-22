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Oğuz Murat Aci'nin Babasından Davadan Çekilen Şükriye Aci'ya Tepki: "Torunuma Büyüyünce Ne Diyeceksin!"

Oğuz Murat Aci'nin Babasından Davadan Çekilen Şükriye Aci'ya Tepki: "Torunuma Büyüyünce Ne Diyeceksin!"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.05.2025 - 11:17

Oğuz Murat Aci trafik kazasında hayatını kaybetmiş ve ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla kazaya sebebiyet veren Timur Cihantimur annesi Eylem Tok ile birlikte ABD’ye kaçmıştı. Anne ile oğul ABD’de yakalanarak tutuklanmıştı.

Şükriye Aci’nin tazminat alarak şikayetini geri çektiği ortaya çıkmıştı. 

Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci davadan çekilen gelini Şükriye Aci için, 'Torunum büyüdüğünde 'babamın kanıyla mı besledin beni' diyecek annesine. Sen o zaman ne diyeceksin?' ifadelerini kullandı.

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Özer Aci’nin iddiasına göre Şükriye Aci 100 milyon lira kan parası alarak davadan çekilmişti.

Özer Aci’nin iddiasına göre Şükriye Aci 100 milyon lira kan parası alarak davadan çekilmişti.

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Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci bugün Ekol TV yayınına katılarak gelini Şükriye Aci hakkında açıklamalarda bulundu.

Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci bugün Ekol TV yayınına katılarak gelini Şükriye Aci hakkında açıklamalarda bulundu.

Oğlu için 1 yıldır uğraş verdiğini söyleyen Özer Aci, “Ölen evladın babası benim. Çaba gösteren benim. Acı çeken benim. 30 yıllık evlat kaybeden benim, 3 yıllık koca kaybeden Şükriye Hanım… Ona 10 milyon lira civarında oğlumdan mal kaldı. Havuzlu bir villada oturuyordu, bıraktı gitti. Almış olduğu para daha azmış. Yazıklar olsun diyorum.”

Özer Aci’nin açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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