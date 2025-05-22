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AKP’li Savcı Sayan İsim Vermeden Eleştirdi: “AK Parti’yi Babanın Malı Gibi Yönetmeye Çalışıyorsun”

AKP’li Savcı Sayan İsim Vermeden Eleştirdi: “AK Parti’yi Babanın Malı Gibi Yönetmeye Çalışıyorsun”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.05.2025 - 10:29

AKP’li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın Twitter’da yaptığı paylaşım gündem oldu. Sayan isim vermeden AKP yönetimindeki önemli bir kişiyi eleştirdi. “PKK ve FETÖ’yü idare, CHP’yi dizayn ediyorsun” diyen Sayan, “AK Parti’yi babanın malı gibi görüp yönetmeye kalkışıyorsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza düşman işadamları ve siyasetçilerle iş tutuyorsun.” ifadelerini de kullandı. 

Savcı Sayan isim vermemesi sebebiyle kimi kastettiği ise muamma olarak kaldı.

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AKP’nin tanınan isimlerinden Savcı Sayan’ın yaptığı paylaşım çok konuşuldu.

AKP’nin tanınan isimlerinden Savcı Sayan’ın yaptığı paylaşım çok konuşuldu.

Twitter’da paylaşımda bulunan Sayan, isim vermedi ama AKP’de önemli görevlerde bulunan bir siyasiyi eleştirdi.

Sayan’a göre AKP’de önemli görevde bulunan bir kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında el pençe dururken arkasından iş çeviriyormuş. Aynı siyasetçi, Türkiye’deki medya ile şirketlerin el değiştirmesinde etkili oluyor ve pay alıyormuş. 

Sayan ayrıca aynı siyasetçi için, “Devletin arazilerine doymuyorsun. Yurt içi ve yurt dışı bütün ballı işler sende” ifadelerini de kullandı.

Savcı Sayan’ın isim vermemesi sebebiyle hangi AKP’li ismi işaret ettiği ise anlaşılamadı.

Savcı Sayan’ın paylaşımı 👇

Savcı Sayan’ın paylaşımı 👇
twitter.com

'Sayın Cumhurbaşkanına en yakın benim deyip her tarafta işini hallediyorsun..

PKK ve FETÖ’yü idare,

CHP’yi dizayn ediyorsun..

AK PARTİ’yi babanın malı gibi görüp yönetmeye kalkışıyorsun..

Sayın Cumhurbaşkanımıza düşman işadamları ve siyasetçilerle iş tutuyorsun..

Medyanın ve büyük şirketlerin el değiştirmelerinde etkin oluyorsun..

Beş kuruş vermeden büyük şirketlere %50 ortak oluyorsun..

Devletin arazilerine doymuyorsun..

Yurtiçi ve yurt dışı bütün ballı işler/rantlar sende..

Sayın cumhurbaşkanımızın yanında el pençe dururken, arkasından,özel toplantılarda atıp tutuyorsunuz..

Sen nasıl bir karaktersin..

Nasıl bu kadar başarabiliyorsun..

Bence senin karakterin okullarda tez olarak okutulmalıdır

Lakabında 100 numaralı siyasetçi ve iş adamı olmalıdır..

Bu memleket senin gibilerden çok çekti..

Bu gidişle çekmeye de devam edecek..

ALLAH seni bildiği gibi yapsın..'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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