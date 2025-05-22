AKP’li Savcı Sayan İsim Vermeden Eleştirdi: “AK Parti’yi Babanın Malı Gibi Yönetmeye Çalışıyorsun”
AKP’li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın Twitter’da yaptığı paylaşım gündem oldu. Sayan isim vermeden AKP yönetimindeki önemli bir kişiyi eleştirdi. “PKK ve FETÖ’yü idare, CHP’yi dizayn ediyorsun” diyen Sayan, “AK Parti’yi babanın malı gibi görüp yönetmeye kalkışıyorsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza düşman işadamları ve siyasetçilerle iş tutuyorsun.” ifadelerini de kullandı.
Savcı Sayan isim vermemesi sebebiyle kimi kastettiği ise muamma olarak kaldı.
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AKP’nin tanınan isimlerinden Savcı Sayan’ın yaptığı paylaşım çok konuşuldu.
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Savcı Sayan’ın paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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