AKP’li Savcı Sayan İsim Vermeden Eleştirdi: “AK Parti’yi Babanın Malı Gibi Yönetmeye Çalışıyorsun”

AKP’li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın Twitter’da yaptığı paylaşım gündem oldu. Sayan isim vermeden AKP yönetimindeki önemli bir kişiyi eleştirdi. “PKK ve FETÖ’yü idare, CHP’yi dizayn ediyorsun” diyen Sayan, “AK Parti’yi babanın malı gibi görüp yönetmeye kalkışıyorsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza düşman işadamları ve siyasetçilerle iş tutuyorsun.” ifadelerini de kullandı.

Savcı Sayan isim vermemesi sebebiyle kimi kastettiği ise muamma olarak kaldı.