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ABD’de İsrail Büyükelçiliği Çalışanlarına Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD’de İsrail Büyükelçiliği Çalışanlarına Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.05.2025 - 08:32 Son Güncelleme: 22.05.2025 - 08:44

ABD'nin başkenti Washington'daki İsrail Büyükelçiliği’nin çalışanlarına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem Yahudi Müzesi yakınlarındaki saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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ABD'nin başkenti Washington'daki İsrail Büyükelçiliği’nin çalışanlarına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi.

ABD'nin başkenti Washington'daki İsrail Büyükelçiliği’nin çalışanlarına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, saldırı saat 21.00 dolaylarında Washington’daki Yahudi Müzesi yakınlarında yapıldı. Metropolitan Polis Departmanı Şefi Pamela A. Smith olayın ardından Illinois eyaletine bağlı Chicago şehri nüfusuna kayıtlı Elias Rodriguez adlı 30 yaşındaki 1 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Smith, şüphelinin gözaltındayken 'Özgür Filistin' diye bağırdığını söyledi.

Kristi Noem: “Faili adalete teslim edeceğiz"

Kristi Noem: “Faili adalete teslim edeceğiz"

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise, saldırıda 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanının hayatını kaybettiğini duyurarak, 'Olayı aktif bir şekilde araştırıyor ve daha fazla bilgi paylaşmak için çalışıyoruz. Lütfen kurbanların aileleri için dua edin. Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz' açıklamasında bulundu. FBI’in nefret suçu ve terör eylemi şüphesiyle saldırıyla ilgili detaylı soruşturma başlattığı bildirildi.

Saldırgan, iki kişiyi öldürdükten sonra "Filistin'i özgürleştirin" diye bağırdı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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