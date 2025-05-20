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20 Mayıs Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

20 Mayıs Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.05.2025 - 20:06

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanması ile başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon süreci devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanması ile başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon süreci devam ediyor.

Son olarak yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin ile birlikte bir grup İBB çalışanı gözaltına alındı.

Madrigal’in gitaristi Ceyhun’un Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

Madrigal’in gitaristi Ceyhun’un Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

Survivor'da finale az bir zaman kala üst üste vedalar yaşanmaya başladı.

Survivor'da finale az bir zaman kala üst üste vedalar yaşanmaya başladı.

Survivor'da 19 Mayıs Pazartesi akşamı bir isim daha elendi. Yarışmaya veda eden sevilen yarışmacı herkesi hüzünlendirdi. Doğrusunu isterseniz, sevenleri onun elenmesini hiç beklemiyordu.

Hazal Kaya, 6 yaşındaki oğlu Fikret Ali ve 2 yaşındaki kızı Süreyya Leyla'yla 19 Mayıs etkinliğinde görüntülendi.

Hazal Kaya, 6 yaşındaki oğlu Fikret Ali ve 2 yaşındaki kızı Süreyya Leyla'yla 19 Mayıs etkinliğinde görüntülendi.

Doğduğu günden bu yana babasına benzerliğiyle dikkat çeken Fikret Ali'nin son hali şoka soktu! Ali Atay'a benzemekten çok klonu olup çıktığı bir kez daha kanıtlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimleri öncesindeki vaatlerinden olan Bağ-Kur’lu esnafın prim gün sayısının SSK ile eşitlenmesi konusundaki çalışmalar hızlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimleri öncesindeki vaatlerinden olan Bağ-Kur’lu esnafın prim gün sayısının SSK ile eşitlenmesi konusundaki çalışmalar hızlandı.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; bir milyonun üzerinde küçük esnafın yararlanacağı düzenleme sonucunda Bağ-Kur'dan emekli olmak için gereken 9 bin gün prim şartı 7 bin 200'e düşürülecek.

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NOW, Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir'in üstün başarısıyla yeni sezon için aşiret dizisi hazırlığına başlamıştı

NOW, Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir'in üstün başarısıyla yeni sezon için aşiret dizisi hazırlığına başlamıştı

NOW'ın yeni aşiret dizisi için başroller belirlenirken geçtiğimiz aylarda final yapan Yalı Çapkını oyuncusu, aşiret dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Jürgen Klopp, Liverpool'daki sekiz buçuk yıllık görev süresinin ardından takımdan ayrılmıştı.

Jürgen Klopp, Liverpool'daki sekiz buçuk yıllık görev süresinin ardından takımdan ayrılmıştı.

Deneyimli teknik adam, yaptığı açıklamada bir süre futboldan uzak kalmayı planladığını ve herhangi bir kulüple çalışma düşüncesi olmadığını belirtti. Klopp, 'Kendimi tükenmiş hissediyorum, dinlenmeye ihtiyacım var' ifadelerini kullanmıştı. 

Avrupa basınında bu aranın kısa süreceğine dair sürpriz bir iddia yer aldı.

Bir süredir radyocu Güçlü Mete ile gözlerden uzak bir ilişki sürdüren Ceyda Düvenci, mutluluğunu nazara gelmesin diye olsa gerek, pek paylaşmıyor.

Bir süredir radyocu Güçlü Mete ile gözlerden uzak bir ilişki sürdüren Ceyda Düvenci, mutluluğunu nazara gelmesin diye olsa gerek, pek paylaşmıyor.

Ama bu sefer dayanamadı! Aşk dolu bir kutlamayla sevgilisi Mete’nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. “Her bir detayına hayran olduğum, sevgilim, biricik aşkım, eşim, yol arkadaşım” diyerek romantik bir mesaj yayınladı.

Genç sporcular hangi branş olursa olsun izleyenleri heyecanlandırıyor.

Genç sporcular hangi branş olursa olsun izleyenleri heyecanlandırıyor.

Basketbolda da böyle büyülü bir ana şahitlik ettik. Yunanistan'dan gelen haberde 14 yaşındaki genç sporcu forma giyerek adını lig tarihine yazdırdı.

İspanya'da sabah saatlerinden beri mobil ağlar çalışmıyor.

İspanya'da sabah saatlerinden beri mobil ağlar çalışmıyor.

Geçtiğimiz haftalarda ülkenin büyük bölümünde elektrik şebekesinin çökmesinin ardından AB ülkesi İspanya bu kez de mobil hatların çöküşü sorunuyla karşı karşıya kaldı. Vatandaş günlük işlerinde sorun yaşarken, ambulans, itfaiye gibi hizmetlere ulaşılamıyor.

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Müge Anlı'da 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin davasında bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Müge Anlı'da 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin davasında bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Günlerdir artık olayı itiraf etmesi beklenen arkadaşı Bayram ve eşi Derya canlı yayında gözaltına alındı. Diğer yandan programda ortaya çıkan 9 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü ile ilgili anne ve üvey baba eş zamanlı operasyonla emniyete götürüldü.

Gıda sahtekarları tek tek ifşa oldu.

Gıda sahtekarları tek tek ifşa oldu.

Yurttaşa dana eti diye domuz eti yedirmişler. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı 7 firmanın dana eti yerine domuz sattığını tespit etti.

Özgür Demirtaş Türkiye'nin en popüler ekonomistlerinden.

Özgür Demirtaş Türkiye'nin en popüler ekonomistlerinden.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı dönem sessizliğini koruduğu için tepki çeken ünlü ekonomist bunun nedenini kendi alanına yönelmesi olarak savunmuştu. Bir süredir ekonomi ve finans üzerine paylaşımlar yapan Demirtaş'ı, hükümete yakınlığıyla bilinen Furkan Bölükbaşı'nın yaptığı 'cahiller listesine' dahil etmesi oldukça sinirlendirdi.

Rol aldığı her yapımda büyük beğeniler toplayan Kıvanç Tatlıtuğ ülkenin en sevilen oyuncuları arasında yer alıyor.

Rol aldığı her yapımda büyük beğeniler toplayan Kıvanç Tatlıtuğ ülkenin en sevilen oyuncuları arasında yer alıyor.

Her projesi ilgiyle takip edilen yakışıklı oyuncu son olarak 'Aile' dizisiyle ekranlara gelmişti. Gel Konuşalım'a konuk olan Mehmet Üstündağ, Tatlıtuğ'un ne zaman yeni bir projenin kadrosunda olacağına dair bir açıklamada bulundu. 

Kıvanç Tatlıtuğ'un şu dönemde neden yeni bir projede yer almadığının nedeni de ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak’ın vefatının ardından kullandığı “Sahnede gebermiş” diyen müftü hakkında yeni gelişme yaşandı.

Hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak’ın vefatının ardından kullandığı “Sahnede gebermiş” diyen müftü hakkında yeni gelişme yaşandı.

Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak’ın ardından “Sahnede gebermiş” yorumu yapan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu Kocaeli’ne vaiz olarak atandı.

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MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, Ankara'da yeni bir restoran açtı.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, Ankara'da yeni bir restoran açtı.

TikTok kullanıcısı @fromsevde, Mehmet Şef'in yeni restoranına gidip fiyatlar hakkında bilgilendirme yaptı. TikTok kullanıcısının paylaşımı kısa sürede gündem olurken en çok tepki 'Domates Salatası' fiyatına geldi.

En son sevgilisi Serenay Sarıkaya'yla Kimler Geldi Kimler Geçti izlerken çekilen pozlarıyla gündeme oturan Mert Demir, "Pala Remzi"ye benzetilmiş, tarzı da bıyıkları da olay olmuştu.

En son sevgilisi Serenay Sarıkaya'yla Kimler Geldi Kimler Geçti izlerken çekilen pozlarıyla gündeme oturan Mert Demir, "Pala Remzi"ye benzetilmiş, tarzı da bıyıkları da olay olmuştu.

Mert Demir, geçtiğimiz saatlerde pala bıyıklarına veda ederek imaj değişikliğine gitti. Seçtiği, eşi benzeri görülmemiş bıyık modeli şaşırttı!

Ankara’da 3 güzergahta metrobüsler çalışmaya başlıyor.

Ankara’da 3 güzergahta metrobüsler çalışmaya başlıyor.

EGO Genel Müdürlüğü, başkentte şehir içi ulaşımda kaliteyi artırmak ve trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla araç filosuna yeni nesil metrobüsler katacak.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde çok konuşulacak bir karara imza atıldı.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde çok konuşulacak bir karara imza atıldı.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir ve Elyesa Karatepe'nin haberine göre; Cinayete ilişkin güvenlik kaydının zaman aşımına uğradığı belirtildi ve bıçak suç aleti kapsamında sayılmadı.

Bağcılar'da bir daire fiyatına ABD'de müstakil ev veya Türkiye'de tavuk döner fiyatına Avrupa'da dolu dolu bir öğün haberleri son yıllarda sık sık karşımıza çıkıyor.

Bağcılar'da bir daire fiyatına ABD'de müstakil ev veya Türkiye'de tavuk döner fiyatına Avrupa'da dolu dolu bir öğün haberleri son yıllarda sık sık karşımıza çıkıyor.

Bir zamanlar alım gücüne göre pahalı olan hizmet ve ürünler artık euro bazında da dolar bazında da dünyayı sollamış durumda. Bundan son zamanların özellikle İstanbul ve Ankara'ya yakın olmasından ötürü popüler olan Sakarya'daki bungalov kiraları da etkilendi. Bu mütevazı yapılarda konaklamanın bedeli o kadar arttı ki yarı fiyatına İtalya'da şato kiralayabiliyorsunuz.

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Devrim Özkan’la ayrılığının ardından adı birçok kadınla anılan Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, son hamlesiyle sosyal medyayı karıştırdı

Devrim Özkan’la ayrılığının ardından adı birçok kadınla anılan Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, son hamlesiyle sosyal medyayı karıştırdı

Önce sosyal medya fenomeni Duygu German, ardından moda tasarımcısı Essin Baris’le anılan yıldız futbolcu, şimdi de eski aşkı Devrim Özkan’ı tekrar Instagram’da takibe aldı. Bu gelişme “Barışıyorlar mı?” sorusunu gündeme taşıdı.

TÜSİAD genel kurulunda yapılan konuşmalar sonrasında haklarında soruşturma başlatılan Orhan Turan ve Ömer Aras ilk kez hakim karşısında çıktı.

TÜSİAD genel kurulunda yapılan konuşmalar sonrasında haklarında soruşturma başlatılan Orhan Turan ve Ömer Aras ilk kez hakim karşısında çıktı.

Davada, aylık gelirlerini açıklayan Aras ve Turan'ın yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı.

Fransa’da görülen bir davada ortaya çıkan olay tüm dünyada gündem oldu.

Fransa’da görülen bir davada ortaya çıkan olay tüm dünyada gündem oldu.

Fransız şef Philippe Schneider, eşiyle birlikte evine hırsızlık için girdiği Georges Meichler’ı öldürüp bazı parçalarını Nepal’de öğrendiği özel bir teknikle pişirdiğini mahkemede itiraf etti.

Philippe Schneider’ın eşi suçlamaları kabul etmezken mahkemenin olayla ilgili kararını 22 Mayıs’ta açıklaması bekleniyor.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da taraftarların hatta rakip takımların bile cevabını merak ettiği tek bir soru var: Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da taraftarların hatta rakip takımların bile cevabını merak ettiği tek bir soru var: Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?

Sezona damga vuran sarı-kırmızılı kulübüne beşinci yıldızı, 25. şampiyonluğu getiren futbolcuların başında gelen Nijeryalı golcü, kararını lig bittiğinde vereceğini ifade ederken İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de adeta soykırım yapan İsrail, "Gideon'un Savaş Arabaları" ismini verdiği yeni operasyonla Gazze’ye karadan saldırmaya başlamıştı.

7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de adeta soykırım yapan İsrail, "Gideon'un Savaş Arabaları" ismini verdiği yeni operasyonla Gazze’ye karadan saldırmaya başlamıştı.

İsrail’in binlerce sivili öldürmesi ve milyonlarca insanı açlığa mahkum etmesine İngiltere’den tepki geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail ile yapılan tüm ticaret görüşmelerini askıya aldıklarını, İngiltere’nin İsrail büyükelçisini geri çağırdıklarını açıkladı.

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Sırrı Süreyya Önder'le olan yakınlığıyla bilinen Sezen Aksu'nun son hamlesi manşetlere yerleşmişti.

Sırrı Süreyya Önder'le olan yakınlığıyla bilinen Sezen Aksu'nun son hamlesi manşetlere yerleşmişti.

Arkadaşını kaybetmesinin ardından saçlarını makine ile kazıttığı söylenen Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı.

Arda Güler, Beykoz'dan villa aldı.

Arda Güler, Beykoz'dan villa aldı.

Real Madrid'de sezonun son bölümüne damga vuran milli futbolcumuz Arda Güler'in İstanbul'dan ev satın aldığı ortaya çıktı. Güler'in cebinden çıkacak para da açıklandı.

Finlandiya’da düzenlenen bıçaklı saldırının görüntüleri dünya gündeminde yer aldı. 16 yaşındaki erkek bir öğrenci, sosyal medyada bildiri yayınlayarak okulda 3 kız öğrenciye bıçakla saldırdı.

Finlandiya’da düzenlenen bıçaklı saldırının görüntüleri dünya gündeminde yer aldı. 16 yaşındaki erkek bir öğrenci, sosyal medyada bildiri yayınlayarak okulda 3 kız öğrenciye bıçakla saldırdı.

Saldırgan vücuduna bağladığı kamera ile olayı çekerken, saldırıyı 6 ay boyunca ChatGPT kullanarak planladığı öğrenildi.

Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni iki ürün eklendi.

Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni iki ürün eklendi.

Listeye eklenen ürünlerin güvenlik riski taşıdığı gerekçesiyle toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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