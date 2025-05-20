20 Mayıs Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanması ile başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon süreci devam ediyor.
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Madrigal’in gitaristi Ceyhun’un Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.
Survivor'da finale az bir zaman kala üst üste vedalar yaşanmaya başladı.
Hazal Kaya, 6 yaşındaki oğlu Fikret Ali ve 2 yaşındaki kızı Süreyya Leyla'yla 19 Mayıs etkinliğinde görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimleri öncesindeki vaatlerinden olan Bağ-Kur’lu esnafın prim gün sayısının SSK ile eşitlenmesi konusundaki çalışmalar hızlandı.
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NOW, Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir'in üstün başarısıyla yeni sezon için aşiret dizisi hazırlığına başlamıştı
Jürgen Klopp, Liverpool'daki sekiz buçuk yıllık görev süresinin ardından takımdan ayrılmıştı.
Bir süredir radyocu Güçlü Mete ile gözlerden uzak bir ilişki sürdüren Ceyda Düvenci, mutluluğunu nazara gelmesin diye olsa gerek, pek paylaşmıyor.
Genç sporcular hangi branş olursa olsun izleyenleri heyecanlandırıyor.
İspanya'da sabah saatlerinden beri mobil ağlar çalışmıyor.
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Müge Anlı'da 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin davasında bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Gıda sahtekarları tek tek ifşa oldu.
Özgür Demirtaş Türkiye'nin en popüler ekonomistlerinden.
Rol aldığı her yapımda büyük beğeniler toplayan Kıvanç Tatlıtuğ ülkenin en sevilen oyuncuları arasında yer alıyor.
Hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak’ın vefatının ardından kullandığı “Sahnede gebermiş” diyen müftü hakkında yeni gelişme yaşandı.
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MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, Ankara'da yeni bir restoran açtı.
En son sevgilisi Serenay Sarıkaya'yla Kimler Geldi Kimler Geçti izlerken çekilen pozlarıyla gündeme oturan Mert Demir, "Pala Remzi"ye benzetilmiş, tarzı da bıyıkları da olay olmuştu.
Ankara’da 3 güzergahta metrobüsler çalışmaya başlıyor.
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde çok konuşulacak bir karara imza atıldı.
Bağcılar'da bir daire fiyatına ABD'de müstakil ev veya Türkiye'de tavuk döner fiyatına Avrupa'da dolu dolu bir öğün haberleri son yıllarda sık sık karşımıza çıkıyor.
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Devrim Özkan’la ayrılığının ardından adı birçok kadınla anılan Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, son hamlesiyle sosyal medyayı karıştırdı
TÜSİAD genel kurulunda yapılan konuşmalar sonrasında haklarında soruşturma başlatılan Orhan Turan ve Ömer Aras ilk kez hakim karşısında çıktı.
Fransa’da görülen bir davada ortaya çıkan olay tüm dünyada gündem oldu.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da taraftarların hatta rakip takımların bile cevabını merak ettiği tek bir soru var: Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?
7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de adeta soykırım yapan İsrail, "Gideon'un Savaş Arabaları" ismini verdiği yeni operasyonla Gazze’ye karadan saldırmaya başlamıştı.
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Sırrı Süreyya Önder'le olan yakınlığıyla bilinen Sezen Aksu'nun son hamlesi manşetlere yerleşmişti.
Arda Güler, Beykoz'dan villa aldı.
Finlandiya’da düzenlenen bıçaklı saldırının görüntüleri dünya gündeminde yer aldı. 16 yaşındaki erkek bir öğrenci, sosyal medyada bildiri yayınlayarak okulda 3 kız öğrenciye bıçakla saldırdı.
Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni iki ürün eklendi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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