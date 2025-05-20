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Ankara'da Metrobüs Dönemi: Metrobüsün Hizmet Vereceği Güzergahlar Belli Oldu

Ankara'da Metrobüs Dönemi: Metrobüsün Hizmet Vereceği Güzergahlar Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.05.2025 - 15:29 Son Güncelleme: 20.05.2025 - 15:35

EGO Genel Müdürlüğü, başkentte şehir içi ulaşımda kaliteyi artırmak ve trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla araç filosuna yeni nesil metrobüsler katacak.

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Ankara’da 3 güzergahta metrobüsler çalışmaya başlıyor.

Ankara’da 3 güzergahta metrobüsler çalışmaya başlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, yeni metrobüsler çift körüklü, 25 metre uzunluğunda, en az 270 yolcu kapasiteli, 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesine sahip olacak.

Tam otomatik şanzıman, klimalı sürücü ve yolcu kabinleri, USB şarj noktaları, yolcu bilgilendirme ekranları, dijital hat tabelaları, kamera destekli yan aynalar, yangın söndürme ve acil tahliye sistemleri gibi özelliklerle donatılan metrobüsler için EGO personeline teknik ve sürüş eğitimleri veriliyor.

Eğitimler sayesinde sürücüler, araçlarda etkin kullanım noktasında uzmanlaşacak.

Ankara’da hizmet verecek metrobüsler üç güzergahta hizmet verecek.

Ankara’da hizmet verecek metrobüsler üç güzergahta hizmet verecek.

EGO bünyesinde hizmet vermesi planlanan metrobüsler için üç güzergahta fizibilite çalışmaları sürüyor.

Ayrı üç güzergah, 'Yenikent-Ulus-Karapürçek', 'Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Protokol Yolu-Konya Yolu-Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü', 'Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Ovacık Mahallesi-Etlik Caddesi-Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü' olacak.

Öte yandan, 1 metrobüs, test amaçlı sürüş ve güzergah deneyimi kazanmak amacıyla Ankara'nın bulvar ve caddelerinde kullanılıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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