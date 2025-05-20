ChatGPT ile Planlamış: Finlandiya’da 16 Yaşındaki Öğrenci Okulda 3 Kız Öğrenciyi Bıçakladı
Finlandiya’da düzenlenen bıçaklı saldırının görüntüleri dünya gündeminde yer aldı. 16 yaşındaki erkek bir öğrenci, sosyal medyada bildiri yayınlayarak okulda 3 kız öğrenciye bıçakla saldırdı.
Saldırgan vücuduna bağladığı kamera ile olayı çekerken, saldırıyı 6 ay boyunca ChatGPT kullanarak planladığı öğrenildi.
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Finlandiya’da 16 yaşındaki erkek öğrenci katliam yapmaya çalıştı.
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Saldırı öncesi sosyal medyada bildiri yayınlamış.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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