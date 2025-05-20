onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ChatGPT ile Planlamış: Finlandiya’da 16 Yaşındaki Öğrenci Okulda 3 Kız Öğrenciyi Bıçakladı

ChatGPT ile Planlamış: Finlandiya’da 16 Yaşındaki Öğrenci Okulda 3 Kız Öğrenciyi Bıçakladı

Finlandiya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.05.2025 - 18:45

Finlandiya’da düzenlenen bıçaklı saldırının görüntüleri dünya gündeminde yer aldı. 16 yaşındaki erkek bir öğrenci, sosyal medyada bildiri yayınlayarak okulda 3 kız öğrenciye bıçakla saldırdı.

Saldırgan vücuduna bağladığı kamera ile olayı çekerken, saldırıyı 6 ay boyunca ChatGPT kullanarak planladığı öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Finlandiya’da 16 yaşındaki erkek öğrenci katliam yapmaya çalıştı.

Finlandiya’da 16 yaşındaki erkek öğrenci katliam yapmaya çalıştı.

Ülkenin güneyindeki Tampere şehrine yakın Pirkkala kasabasındaki Vahajarvi Okulu'nda yerel saatle 10.42 sıralarında erkek bir öğrenci, 3 kız öğrenciye bıçakla saldırdı.

Yaralı 3 öğrencinin hayati tehlikesi bulunmazken, saldırgan öğrenci ise okula gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Saldırı öncesi sosyal medyada bildiri yayınlamış.

Saldırı öncesi sosyal medyada bildiri yayınlamış.

16 yaşında olduğu belirtilen saldırgan öğrencinin olaydan önce sosyal medyadan bir bildiri yayınladığı ortaya çıktı.

Erkek öğrencinin saldırıda bıçak kullanmayı planladığı, hedefinin kız öğrenciler olacağı, 1 kişiyi öldürmeyi ve en az 2 kişiyi yaralamayı planladığı iddia edildi.

 “Heyecan verici' bir şey yapmak istediğini belirten saldırganın, hiç arkadaşı olmadığı ve arkadaş istemediği ileri sürüldü.

 Saldırganın ayrıca söz konusu eylemi 6 ay boyunca yapay zeka ChatGPT'den yardım alarak planladığı da öğrenildi.

HASSAS GÖRÜNTÜ 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
38
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın