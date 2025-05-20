İsrail'in Yeni Gazze Saldırısına İngiltere'den Tepki: "Ticaret Görüşmelerini Sonlandırdık"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, 'Gideon'un Savaş Arabaları' ismi verilen plan kapsamında Gazze'deki bazı bölgelere kara saldırıları baştıldığı duyurulmuştu.

Yıllardır Gazze’de adeta soykırım yapan ve milyonlarca insanı hem açlığa hem de susuzluğa mahkum eden İsrail’in saldırılarına İngiltere’den tepki geldi.