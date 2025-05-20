İsrail'in Yeni Gazze Saldırısına İngiltere'den Tepki: "Ticaret Görüşmelerini Sonlandırdık"
7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de adeta soykırım yapan İsrail, 'Gideon'un Savaş Arabaları' ismini verdiği yeni operasyonla Gazze’ye karadan saldırmaya başlamıştı.
İsrail’in binlerce sivili öldürmesi ve milyonlarca insanı açlığa mahkum etmesine İngiltere’den tepki geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail ile yapılan tüm ticaret görüşmelerini askıya aldıklarını, İngiltere’nin İsrail büyükelçisini geri çağırdıklarını açıkladı.
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İsrail’in Gazze’ye başlattığı yeni kara saldırısını Başbakan Netanyahu açıklamıştı.
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“Tüm ticaret görüşmelerini askıya alıyoruz”
Fransa, Kanada ve İngiltere kınama açıklaması yapmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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