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İsrail'in Yeni Gazze Saldırısına İngiltere'den Tepki: "Ticaret Görüşmelerini Sonlandırdık"

İsrail'in Yeni Gazze Saldırısına İngiltere'den Tepki: "Ticaret Görüşmelerini Sonlandırdık"

İngiltere
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.05.2025 - 17:52

7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de adeta soykırım yapan İsrail, 'Gideon'un Savaş Arabaları' ismini verdiği yeni operasyonla Gazze’ye karadan saldırmaya başlamıştı.

İsrail’in binlerce sivili öldürmesi ve milyonlarca insanı açlığa mahkum etmesine İngiltere’den tepki geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail ile yapılan tüm ticaret görüşmelerini askıya aldıklarını, İngiltere’nin İsrail büyükelçisini geri çağırdıklarını açıkladı.

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İsrail’in Gazze’ye başlattığı yeni kara saldırısını Başbakan Netanyahu açıklamıştı.

İsrail’in Gazze’ye başlattığı yeni kara saldırısını Başbakan Netanyahu açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, 'Gideon'un Savaş Arabaları' ismi verilen plan kapsamında Gazze'deki bazı bölgelere kara saldırıları baştıldığı duyurulmuştu.

Yıllardır Gazze’de adeta soykırım yapan ve milyonlarca insanı hem açlığa hem de susuzluğa mahkum eden İsrail’in saldırılarına İngiltere’den tepki geldi.

“Tüm ticaret görüşmelerini askıya alıyoruz”

“Tüm ticaret görüşmelerini askıya alıyoruz”

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, parlamentodaki milletvekillerine hitaben yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin aç çocuklara gıda sağlamayı reddetmesini “ahlaki açıdan yanlış” ve “savunulamaz” olarak nitelendirdi.

İsrail ile tüm ticaret görüşmelerini askıya alan İngiltere, İsrail Büyükelçisi’ni de geri çağırdı.

Fransa, Kanada ve İngiltere kınama açıklaması yapmıştı.

Fransa, Kanada ve İngiltere kınama açıklaması yapmıştı.

Öte yandan İsrail’in bitmek bilmez saldırganlığı karşısında Fransa, Kanada ve İngiltere hükümetleri geçtiğimiz günlerde ortak açıklama yapmıştı.

Açıklamada, 'İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarının genişlemesine şiddetle karşı çıkıyoruz. Gazze'deki insani acının seviyesi tahammül edilemez raddeye ulaştı.” ifadeleri yer almıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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