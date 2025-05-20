İlk Kez Hakim Karşısına Çıkan TÜSİAD Yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras'a İyi Haber: Ara Karar Açıklandı
TÜSİAD genel kurulunda yapılan konuşmalar sonrasında haklarında soruşturma başlatılan Orhan Turan ve Ömer Aras ilk kez hakim karşısında çıktı. Davada, aylık gelirlerini açıklayan Aras ve Turan'ın yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı.
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13 Şubat'ta Olağan Genel Kurulu'nun açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras'ın sözleri ile gündem olmuştu.
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Hakim karşısına çıkan Orhan Turan aylık gelirinin 1 Milyon TL, Aras da 900 Bin TL olduğunu açıkladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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