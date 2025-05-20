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İlk Kez Hakim Karşısına Çıkan TÜSİAD Yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras'a İyi Haber: Ara Karar Açıklandı

İlk Kez Hakim Karşısına Çıkan TÜSİAD Yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras'a İyi Haber: Ara Karar Açıklandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.05.2025 - 17:17

TÜSİAD genel kurulunda yapılan konuşmalar sonrasında haklarında soruşturma başlatılan Orhan Turan ve Ömer Aras ilk kez hakim karşısında çıktı. Davada, aylık gelirlerini açıklayan Aras ve Turan'ın yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı.

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13 Şubat'ta Olağan Genel Kurulu'nun açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras'ın sözleri ile gündem olmuştu.

13 Şubat'ta Olağan Genel Kurulu'nun açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras'ın sözleri ile gündem olmuştu.

“Disiplinsizlik suçuyla teğmenler hakkında ihraç kararı alınıyor fakat deprem, yangın, taciz, kadın cinayeti, iş kazası gibi kamuoyunda infial yaratan nice olayda ya suçlular bulunmuyor ya da kısa sürede serbest kalıyorlar” diyen Turan, son dönemde artan kayyum uygulamalarına, gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara dikkat çekmişti.

Ömer Aras ise şunları söylemişti:

'Çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz. Ayrıca tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorunun kanunlar değişse de çözülmediğini görüyoruz. Kişiyi, bir gün dahi olsa, özgürlüğünden mahrum edecek tutuklama ve adli kontrol kararlarının, hatta gözaltı kararlarının ne denli titiz verilmesi gerektiğini yıllar sonra gelen tahliyelerde, beraat kararlarında görüyoruz.'

Bu sözlerin ardından iktidardan peş peşe tepki açıklamaları gelmişti.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Arif Aras, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamalarıyla yargılandıkları davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Hakim karşısına çıkan Orhan Turan aylık gelirinin 1 Milyon TL, Aras da 900 Bin TL olduğunu açıkladı.

Hakim karşısına çıkan Orhan Turan aylık gelirinin 1 Milyon TL, Aras da 900 Bin TL olduğunu açıkladı.

Savunmada ilk sözü ala Ömer Aras şunları söyledi: 

'İlk defa mahkeme huzurunda bulunuyorum. Bahsedilen suçlama delilsiz ve dayanaksızdır. 38 yıldır aynı kurumda çalışmama rağmen, adresim sabit olmasına rağmen, polis eşliğinde zorla getirildim. Üzerine atılı suçlamalar düşünce özgürlüğü kapsamındadır. Derneğin tüzüğü hukuka uygun şekilde düzenlenmiştir. Bu derneğin konseyi yılda belirli aralıklarla 3 defa toplanmaktadır. Yılda 3 kez konuşma hakkım var. Yargılamaya konu edilen konuşmayı başkanlık sıfatıyla 12 Şubat’ta yaptım. Benim söylediklerim başı sonu kırpılmıştır. Yaptığım konuşma, olağan faaliyet içerisindedir. Başka bir amacı yoktur. TÜSİAD tarafından hazırlanan öneriler başlıklı kitapçıkların açıklamasıdır. Konuşmamda liyakat ile hukuka duyulan güvenin arttırılmasını vurguladım.

Rakamların oluş şekli, rakamlardan daha değerlidir. Hukuktan kastım vergi, gümrük, ticaret ve bankacılık tanımından ibaret değildir. Hukukun tanımına, kişilerin tanımına etki eden gerek sosyal, gerek yazılı kuralların öngörülebilir şekilde uygulandığı da dahildir. Ekonomi hukuk ile şekillenmektedir. Piyasalarda oluşan faizler ve döviz kurlarındaki hareketler buna örnektir. Beklenti ve ön görülerin referans noktası ise yaşananlardır. Bu nedenle ekonomi alanı toplumda karşılığı olan olgu ile dahildir. Açıkladığım bu hususlarla ekonomi alanında yapmış olduğum dava konusu konuşmada, hukuk ve politikadan ayrı düşünülemeyeceğini vurguladım.

Bu yüzden bana, ’Neden bu şekilde konuşma yaptın?’ sorusunun yöneltilmesi doğru değildir. Yargılamanın bu şekilde yapılması doğru değildir. İddianamede, konuşmalarımın önü ve arkası kesilerek, suç işlediğim söylenmektedir. İnsanlar hukukun üstünlüğünü, tutuklama ve gözaltı olarak görüyor. Bu işlemler yabancı yatırımcılar ve yabancı basına da bilgi notu olarak iletilerek, yatırımcılara etkisi oluyor.'

TÜSİAD yöneticilerinin yargılandığı davanın ara kararında yurt dışına çıkış yasakları kaldırılırken dava 23 Eylül'e ertelendi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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