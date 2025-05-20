Mahkemede İtiraf Etti: Restoran Sahibi Şef Öldürdüğü Adamı Özel Bir Teknikle Pişirmiş
Fransa’da görülen bir davada ortaya çıkan olay tüm dünyada gündem oldu. Fransız şef Philippe Schneider, eşiyle birlikte evine hırsızlık için girdiği Georges Meichler’ı öldürüp bazı parçalarını Nepal’de öğrendiği özel bir teknikle pişirdiğini mahkemede itiraf etti.
Philippe Schneider’ın eşi suçlamaları kabul etmezken mahkemenin olayla ilgili kararını 22 Mayıs’ta açıklaması bekleniyor.
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Fransa’nın kırsal bölgesinde işlenen bir cinayetin detayları kan dondurttu.
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“Nepal’de öğrendiğim özel bir teknikle pişirdim”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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