Mahkemede İtiraf Etti: Restoran Sahibi Şef Öldürdüğü Adamı Özel Bir Teknikle Pişirmiş

Ayrıca eski bir kasap da olan restoran sahibi şef 69 yaşındaki Philippe Schneider, cinayeti nasıl işlediğini mahkemede detaylı bir şekilde anlattı.

Fransız şef, olayı örtbas etmek için adamın cesedini parçalara ayırdığını, Meichler’in kafasını, ellerini ve ayaklarını yaktığını belirtti.

Schneider'in ayrıca Meichler'in cesedinin bazı parçalarını Nepal'de öğrendiği dini bir ritüele uygun şekilde kokuyu bastırmak için sebze dolu bir tencerede pişirmeye çalıştığını da itiraf etti.