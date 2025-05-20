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Mahkemede İtiraf Etti: Restoran Sahibi Şef Öldürdüğü Adamı Özel Bir Teknikle Pişirmiş

Mahkemede İtiraf Etti: Restoran Sahibi Şef Öldürdüğü Adamı Özel Bir Teknikle Pişirmiş

Fransa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.05.2025 - 17:20

Fransa’da görülen bir davada ortaya çıkan olay tüm dünyada gündem oldu. Fransız şef Philippe Schneider, eşiyle birlikte evine hırsızlık için girdiği Georges Meichler’ı öldürüp bazı parçalarını Nepal’de öğrendiği özel bir teknikle pişirdiğini mahkemede itiraf etti.

Philippe Schneider’ın eşi suçlamaları kabul etmezken mahkemenin olayla ilgili kararını 22 Mayıs’ta açıklaması bekleniyor.

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Fransa’nın kırsal bölgesinde işlenen bir cinayetin detayları kan dondurttu.

Fransa’nın kırsal bölgesinde işlenen bir cinayetin detayları kan dondurttu.

60 yaşındaki Georges Meichler’ın kızının polise ihbarı ile başlayan soruşturma kapsamında yaşlı adamın cesedinden kalanlar bir arabanın içerisinde bulunmuştu.

Olayla ilgili 69 yaşındaki Philippe Schneider ve 45 yaşındaki eşi Nathalie Caboubassy tutuklanmıştı.

Çift, Fransa’nın Brasc bölgesinde bulunan bir eve hırsızlık maksadıyla girdiği sırada ev sahibini öldürerek parçalara ayırmış.

“Nepal’de öğrendiğim özel bir teknikle pişirdim”

“Nepal’de öğrendiğim özel bir teknikle pişirdim”

Ayrıca eski bir kasap da olan restoran sahibi şef 69 yaşındaki Philippe Schneider, cinayeti nasıl işlediğini mahkemede detaylı bir şekilde anlattı.

Fransız şef, olayı örtbas etmek için adamın cesedini parçalara ayırdığını, Meichler’in kafasını, ellerini ve ayaklarını yaktığını belirtti. 

Schneider'in ayrıca Meichler'in cesedinin bazı parçalarını Nepal'de öğrendiği dini bir ritüele uygun şekilde kokuyu bastırmak için sebze dolu bir tencerede pişirmeye çalıştığını da itiraf etti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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