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112'ye Bile Ulaşılamıyor! İspanya'da Bütün Mobil Ağlar Çöktü

112'ye Bile Ulaşılamıyor! İspanya'da Bütün Mobil Ağlar Çöktü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.05.2025 - 11:51

Geçtiğimiz haftalarda ülkenin büyük bölümünde elektrik şebekesinin çökmesinin ardından AB ülkesi İspanya bu kez de mobil hatların çöküşü sorunuyla karşı karşıya kaldı. Vatandaş günlük işlerinde sorun yaşarken, ambulans, itfaiye gibi hizmetlere ulaşılamıyor.

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İspanya'da sabah saatlerinden beri mobil ağlar çalışmıyor.

İspanya'da sabah saatlerinden beri mobil ağlar çalışmıyor.

Telefonica adlı mobil operatör tarafından yapılan altyapı çalışmaları esnasında gerçekleşen bir arıza nedeniyle sabit hatlar çalışamaz hale geldi. Aragon, Extremadura, Bask Bölgesi ve Valensiya gibi yerlerde 112'ye erişim sağlanamadı. Yetkililer vatandaşı alternatif numaralara yönlendirdi.

Dijital Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanlığı şirketten bilgi talep ettiklerini belirtti.

Dijital Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanlığı şirketten bilgi talep ettiklerini belirtti.

Kesintiler gece 02.00 sularında başladı ve sabaha karşı kimi bölgelerde iletişim tamamen koptu. Kırsal bölgeler ise ağların çökmesinden en çok mağdur olan yerler.

Telefonica yetkilileri ise sorunu çözmek için çalıştıklarını açıkladı.

Telefonica yetkilileri ise sorunu çözmek için çalıştıklarını açıkladı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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