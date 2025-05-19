Trump Hayranı Simion Kaybetti: Romanya’da Tekrar Edilen Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Kazananı Nicuşor Dan Oldu
Romanya’da 2024’ün aralık ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi yüksek mahkemenin kararı ile iptal edilmişti.
Yeniden yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Bükreş Belediye Başkanı Nicușor Dan kazandı. Trump hayranlığı ile bilinen aşırı sağcı George Simion ise seçimin kaybedeni oldu.
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Romanya’da yüksek mahkeme, 2024’ün aralık ayında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tur öncesi iptal etmişti.
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Romanya yeniden sandık başına gitti, eski Bükreş Belediye Başkanı Dan zaferini ilan etti.
Nicușor Dan’ın seçim kampanyasında ne öne çıktı?
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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