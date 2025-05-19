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Trump Hayranı Simion Kaybetti: Romanya’da Tekrar Edilen Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Kazananı Nicuşor Dan Oldu

Trump Hayranı Simion Kaybetti: Romanya’da Tekrar Edilen Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Kazananı Nicuşor Dan Oldu

Romanya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.05.2025 - 23:52

Romanya’da 2024’ün aralık ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi yüksek mahkemenin kararı ile iptal edilmişti.

Yeniden yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Bükreş Belediye Başkanı Nicușor Dan kazandı. Trump hayranlığı ile bilinen aşırı sağcı George Simion ise seçimin kaybedeni oldu.

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Romanya’da yüksek mahkeme, 2024’ün aralık ayında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tur öncesi iptal etmişti.

Romanya’da yüksek mahkeme, 2024’ün aralık ayında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tur öncesi iptal etmişti.

Mahkeme, seçimi Rus istihbaratının müdahalesi olduğu, dış güçler tarafından yapılan siber saldırı ve TikTok kampanyaları ile seçim sonuçlarının etkilendiği gerekçesiyle seçimleri iptal etmişti.

Romanya yeniden sandık başına gitti, eski Bükreş Belediye Başkanı Dan zaferini ilan etti.

Romanya yeniden sandık başına gitti, eski Bükreş Belediye Başkanı Dan zaferini ilan etti.

Romanya geçtiğimiz pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. 11 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım yüzde 64 seviyesinde kaldı.

Oyların yüzde 54’ünü alan ve daha önce iki dönem ülkenin başkenti Bükreş’in belediye başkanlığını yapan Nicușor Dan ülkenin yeni Cumhurbaşkanı oldu.

Trump hayranı olan aşırı sağcı aday George Simion ise oyların yüzde 45'ini aldı.

Nicușor Dan’ın seçim kampanyasında ne öne çıktı?

Nicușor Dan’ın seçim kampanyasında ne öne çıktı?

Bükreş Belediye Başkanı olarak 2020'den bu yana görev yapan 55 yaşındaki Dan, cumhurbaşkanı seçimine bağımsız aday olarak katıldı.

Yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık konularına odaklanan Dan, çevrenin korunması ve kentsel gelişime ilişkin çalışmalara odaklanacağını belirtti.

Dan, seçim kampanyasını da Avrupa ve NATO yanlısı bir tutumla yürüttü.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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