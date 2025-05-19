CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de Konuştu: "Artık Köşene Çekil Erdoğan"
Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' kampanyası kapsamında İzmir’in Gündoğdu Meydanı’nda miting düzenledi.
Mitingde açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Doğruları gör ve artık köşene çekil.” ifadelerini kullandı.
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Cumhuriyet Halk Partisi bugün İzmir’de kalabalık bir miting gerçekleştirdi.
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“Seçimi kaybettiklerinin itirafı”
Ekrem İmamoğlu davasının TRT yayınlanması için çağrı
“Doğruları gör ve artık köşene çekil”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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