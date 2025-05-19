Adidas Türkiye Açıkladı: Müşterilerin Kişisel Bilgileri Çalınmış
Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas, Türkiye’de müşterilerinin kişisel bilgilerinin çalındığını açıkladı. Açıklamada, ödeme yapılan kartların güvenli olduğu ancak e-posta adresleri, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin çalındığı yer aldı.
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Türkiye’de yaşanan veri sızıntılarına bir yenisi daha eklendi.
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Adidas’ın açıklaması
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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