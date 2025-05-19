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Adidas Türkiye Açıkladı: Müşterilerin Kişisel Bilgileri Çalınmış

Adidas Türkiye Açıkladı: Müşterilerin Kişisel Bilgileri Çalınmış

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.05.2025 - 22:43

Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas, Türkiye’de müşterilerinin kişisel bilgilerinin çalındığını açıkladı. Açıklamada, ödeme yapılan kartların güvenli olduğu ancak e-posta adresleri, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin çalındığı yer aldı.

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Türkiye’de yaşanan veri sızıntılarına bir yenisi daha eklendi.

Türkiye’de yaşanan veri sızıntılarına bir yenisi daha eklendi.

Adidas Türkiye, müşteri ekibi ile iletişime geçen müşterilerin kişisel bilgilerinin çalındığını duyurdu. Şirketin yaptığı yazılı açıklamada, ödeme kartı bilgileri gibi hiçbir finansal bilgi veya şifrelerin güvenli olduğu duyuruldu.

Adidas’ın açıklaması

Adidas’ın açıklaması

Değerli müşteriliermiz, yakın zamanda yaşadığımız ve verilerinizi etkilemiş olabilecek bir sorun hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla sizlere ulaşmaktayız.

Ne oldu?

Adidas yakın zamanda adidas’ın müşterileriyle ilgili bazı verilerin yetkisiz bir üçüncü tarafa ifşa edildiği konusunda bilgilendirililmiştir.

Hangi bilgiler etkilenmiştir?

Söz konusu veriler, müşteri hizmetlerine ekibimizle iletişime geçmiş olan müşterilere ilişkin iletişim bilgilerinden oluşmaktadır. Bu bilgiler arasında isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi yer alabilmektedir. Ödeme kartı bilgileri gibi hiçbir finansal bilgi veya şifre olaydan etkilenmemiştir.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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