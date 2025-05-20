Özgür Demirtaş Kendisine Cahil Diyen Furkan Bölükbaşı'na Ateş Püskürdü
Özgür Demirtaş Türkiye'nin en popüler ekonomistlerinden. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı dönem sessizliğini koruduğu için tepki çeken ünlü ekonomist bunun nedenini kendi alanına yönelmesi olarak savunmuştu. Bir süredir ekonomi ve finans üzerine paylaşımlar yapan Demirtaş'ı, hükümete yakınlığıyla bilinen Furkan Bölükbaşı'nın yaptığı 'cahiller listesine' dahil etmesi oldukça sinirlendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Furkan Bölükbaşı "Türkiye'nin cahilleri" diye bir liste yapıp ünlü isimleri sıralamış çokça tepki çekmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii Demirtaş bunu görünce küplere bindi. "Aktroll" ifadesini kullandı.
Aynı zamanda eski paylaşımlarını da yeniden gündeme getirdi.
X'in yapay zeka uygulaması Grok'la Furkan Bölükbaşı'nın kavgasına istinaden bir de Grok'tan paylaşım yaptı.
Yapay zekanın Furkan Bölükbaşı'na verdiği yanıtı tekrar yanıtladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın