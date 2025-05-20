Rize Belediyesi, Madrigal Grubunun Konserini 'Erdoğan Eleştirisi' Sebebiyle İptal Etti

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Rize Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında düzenlenen Gençlik Şöleni’nde Madrigal grubu 19 Mayıs Pazartesi günü saat 21.30’da sahne alacaktı. Haftalar öncesinden duyurusu yapılan konser, bazı sosyal medya paylaşımları sonrası iptal edildi.

Madrigal’in kurucularından ve grubun gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş’ın geçmiş dönemde sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı paylaşımları ortaya çıktı.

Karakaş, 'Erdoğan gitmeden bu ülkede hiçbir şey iyiye gitmez', 'Erdoğan yenerse ciddi ciddi çürüyeceğiz bu ülkede', 'Erdoğan miti yıkılsın da ben de kendi ideolojimi duruşumu savunmak istiyorum' ve 'Ben 5 yıl daha Erdoğan tarafından yönetilmek istemiyorum' gibi ifadeleri kullanmıştı.