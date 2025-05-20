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Rize Belediyesi, Madrigal Grubunun Konserini 'Erdoğan Eleştirisi' Sebebiyle İptal Etti

Rize Belediyesi, Madrigal Grubunun Konserini 'Erdoğan Eleştirisi' Sebebiyle İptal Etti

Rize
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.05.2025 - 08:44 Son Güncelleme: 20.05.2025 - 08:45

Rize Belediyesi’nin düzenlediği Gençlik Şöleni etkinlikleri kapsamında daha önce sahne alacağı duyurulan Grup Madrigal konseri, gitarist Ceyhun Kaan Karakaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşımların ortaya çıkması üzerine iptal edildi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ise konseri Fındıklı'da gerçekleştirmek için Madrigal grubuna çağrı yaptı.

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Madrigal’in gitaristi Ceyhun’un Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

Madrigal’in gitaristi Ceyhun’un Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Rize Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında düzenlenen Gençlik Şöleni’nde Madrigal grubu 19 Mayıs Pazartesi günü saat 21.30’da sahne alacaktı. Haftalar öncesinden duyurusu yapılan konser, bazı sosyal medya paylaşımları sonrası iptal edildi.

Madrigal’in kurucularından ve grubun gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş’ın geçmiş dönemde sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı paylaşımları ortaya çıktı. 

Karakaş, 'Erdoğan gitmeden bu ülkede hiçbir şey iyiye gitmez', 'Erdoğan yenerse ciddi ciddi çürüyeceğiz bu ülkede', 'Erdoğan miti yıkılsın da ben de kendi ideolojimi duruşumu savunmak istiyorum' ve 'Ben 5 yıl daha Erdoğan tarafından yönetilmek istemiyorum' gibi ifadeleri kullanmıştı.

Rize Belediyesi paylaşımların gündeme gelmesinin ardından konseri iptal etti.

Rize Belediyesi paylaşımların gündeme gelmesinin ardından konseri iptal etti.

Belediye tarafından vatandaşlara 13.47’de gönderilen SMS ile Gençlik Şöleni kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler hatırlatılırken, Madrigal konserinin iptal edildiği de duyuruldu. 

Daha önce de kentte Rize Belediyesi ve Rize Valiliğinin nisan ayında düzenlediği Rize Kitap Fuarı'na Tarihçi yazar Dr. Ahmet Anapalı önce davet edilmiş daha sonra, Çağdaş gazeteciler derneği (ÇGD) üyesi gazeteciler, yazarın Atatürk karşıtı söylemlerini yayınlamasının ardından Anapalı’nın söyleşi ve imza programı iptal edilmişti.

CHP Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'ndan Madrigal Grubu'na şu sözlerle destek geldi.

CHP Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'ndan Madrigal Grubu'na şu sözlerle destek geldi.

'Bugün şu anda yeni bir yasakla, yeni bir korkuyla karşı karşıya kaldık. Gençlerin çok sevdiği Madrigal grubu Rize Belediyesi tarafından Rize’ye davet edilmişti. Ama bir tweeti yüzünden konser verdirilmemiş. Madrigal grubuna sesleniyoruz. Fındıklı özgürlükler kasabasıdır. Fındıklı yarınlarımız için herkesin kendini ifade edebilmesi için. Özgürlüklerimiz ise önem verdiğimiz bir kasabadır bir İlçedir gelin gençlerle burada buluşun. Fındıklı size ev sahipliği yapar.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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