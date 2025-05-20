Rize Belediyesi, Madrigal Grubunun Konserini 'Erdoğan Eleştirisi' Sebebiyle İptal Etti
Rize Belediyesi’nin düzenlediği Gençlik Şöleni etkinlikleri kapsamında daha önce sahne alacağı duyurulan Grup Madrigal konseri, gitarist Ceyhun Kaan Karakaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşımların ortaya çıkması üzerine iptal edildi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ise konseri Fındıklı'da gerçekleştirmek için Madrigal grubuna çağrı yaptı.
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Madrigal’in gitaristi Ceyhun’un Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.
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Rize Belediyesi paylaşımların gündeme gelmesinin ardından konseri iptal etti.
CHP Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'ndan Madrigal Grubu'na şu sözlerle destek geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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