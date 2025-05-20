İBB’de Çok Sayıda Kişi Gözaltında: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Operasyon
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanması ile başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon süreci devam ediyor. Son olarak yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin ile birlikte bir grup İBB çalışanı gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin de yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
22 kiş hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın