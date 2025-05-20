İBB’de Çok Sayıda Kişi Gözaltında: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Operasyon

MASAK raporlarına göre, Taner Çetin’in söz konusu satın almalarda ödemeleri Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’den iş alan firmalara yaptırdığı ve yine bu firmalardan, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’nin diğer personellerine para gönderildiği belirlendi. Ayrıca, Taner Çetin’in karıştığı adrese teslim ihaleler ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı belirlenen yaklaşık 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.