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İBB’de Çok Sayıda Kişi Gözaltında: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Operasyon

İBB’de Çok Sayıda Kişi Gözaltında: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Operasyon

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.05.2025 - 08:16 Son Güncelleme: 20.05.2025 - 09:00

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanması ile başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon süreci devam ediyor. Son olarak yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin ile birlikte bir grup İBB çalışanı gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin de yer alıyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi.

Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren irtibatlı olan Taner Çetin’in, Murat Ongun’a bağlı olarak Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’de karıştığı iddia edilen eylemlere ilişkin yürütülen soruşturmada; Taner Çetin’in, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle birtakım taşınır ve taşınmaz mal varlıkları edindiği iddia edildi.

22 kiş hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

22 kiş hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

MASAK raporlarına göre, Taner Çetin’in söz konusu satın almalarda ödemeleri Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’den iş alan firmalara yaptırdığı ve yine bu firmalardan, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’nin diğer personellerine para gönderildiği belirlendi. Ayrıca, Taner Çetin’in karıştığı adrese teslim ihaleler ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı belirlenen yaklaşık 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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