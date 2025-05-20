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1 Milyon Kişiye Erken Emeklilik Fırsatı: Bağ-Kur’lu Esnafın Prim Gün Sayısı SSK ile Eşitlenecek

1 Milyon Kişiye Erken Emeklilik Fırsatı: Bağ-Kur’lu Esnafın Prim Gün Sayısı SSK ile Eşitlenecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.05.2025 - 09:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimleri öncesindeki vaatlerinden olan Bağ-Kur’lu esnafın prim gün sayısının SSK ile eşitlenmesi konusundaki çalışmalar hızlandı. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; bir milyonun üzerinde küçük esnafın yararlanacağı düzenleme sonucunda Bağ-Kur'dan emekli olmak için gereken 9 bin gün prim şartı 7 bin 200'e düşürülecek.

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ek...
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Milyonlarca emekli adayının beklediği düzenlemede son aşamaya gelindi.

Milyonlarca emekli adayının beklediği düzenlemede son aşamaya gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında yapılan seçimlerden önce duyurduğu 'Bağ-Kur ve SSK’lıların prim gün sayısının eşitlemesi' vaadi hayata geçiriliyor. 

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; bir milyonun üzerinde küçük esnafın yararlanacağı düzenleme sonucunda Bağ-Kur'dan emekli olmak için gereken 9 bin gün prim şartı 7 bin 200'e düşürülecek. Çalışma ile birlikte yaklaşık 1 milyon kişiye 5 yıla kadar erken emeklilik imkanı tanınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası sırasında, kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaflara müjde vermek istediğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası sırasında, kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaflara müjde vermek istediğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Küçük esnaflarımızın 9 bin olan prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7.200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah bir milyon küçük esnafımız faydalanacak.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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