1 Milyon Kişiye Erken Emeklilik Fırsatı: Bağ-Kur’lu Esnafın Prim Gün Sayısı SSK ile Eşitlenecek
Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ek...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimleri öncesindeki vaatlerinden olan Bağ-Kur’lu esnafın prim gün sayısının SSK ile eşitlenmesi konusundaki çalışmalar hızlandı. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; bir milyonun üzerinde küçük esnafın yararlanacağı düzenleme sonucunda Bağ-Kur'dan emekli olmak için gereken 9 bin gün prim şartı 7 bin 200'e düşürülecek.
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Milyonlarca emekli adayının beklediği düzenlemede son aşamaya gelindi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası sırasında, kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaflara müjde vermek istediğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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