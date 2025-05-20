Turizmciler Çıldırdı! Sakarya'daki Bungalov Fiyatları İtalya'daki Şatoyu İkiye Katladı

Bağcılar'da bir daire fiyatına ABD'de müstakil ev veya Türkiye'de tavuk döner fiyatına Avrupa'da dolu dolu bir öğün haberleri son yıllarda sık sık karşımıza çıkıyor. Bir zamanlar alım gücüne göre pahalı olan hizmet ve ürünler artık euro bazında da dolar bazında da dünyayı sollamış durumda. Bundan son zamanların özellikle İstanbul ve Ankara'ya yakın olmasından ötürü popüler olan Sakarya'daki bungalov kiraları da etkilendi. Bu mütevazı yapılarda konaklamanın bedeli o kadar arttı ki yarı fiyatına İtalya'da şato kiralayabiliyorsunuz.