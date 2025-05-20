Turizmciler Çıldırdı! Sakarya'daki Bungalov Fiyatları İtalya'daki Şatoyu İkiye Katladı
Bağcılar'da bir daire fiyatına ABD'de müstakil ev veya Türkiye'de tavuk döner fiyatına Avrupa'da dolu dolu bir öğün haberleri son yıllarda sık sık karşımıza çıkıyor. Bir zamanlar alım gücüne göre pahalı olan hizmet ve ürünler artık euro bazında da dolar bazında da dünyayı sollamış durumda. Bundan son zamanların özellikle İstanbul ve Ankara'ya yakın olmasından ötürü popüler olan Sakarya'daki bungalov kiraları da etkilendi. Bu mütevazı yapılarda konaklamanın bedeli o kadar arttı ki yarı fiyatına İtalya'da şato kiralayabiliyorsunuz.
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Özellikle Sakarya, Düzce gibi İstanbul'a yakın kentlerde son yıllarda bungalov tatili talebi patlaması yaşanıyor.
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Hatta fiyatlar öyle arttı ki İtalya'da bir şato kiralamak isterseniz ortalama bir bungalovun yarısı kadar bir fiyat ödüyorsunuz.
Fiyat farkı sosyal medyada da konuşulurken geçtiğimiz aylarda yaşanan skandala da atıfta bulunuldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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