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Turizmciler Çıldırdı! Sakarya'daki Bungalov Fiyatları İtalya'daki Şatoyu İkiye Katladı

Turizmciler Çıldırdı! Sakarya'daki Bungalov Fiyatları İtalya'daki Şatoyu İkiye Katladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.05.2025 - 15:31

Bağcılar'da bir daire fiyatına ABD'de müstakil ev veya Türkiye'de tavuk döner fiyatına Avrupa'da dolu dolu bir öğün haberleri son yıllarda sık sık karşımıza çıkıyor. Bir zamanlar alım gücüne göre pahalı olan hizmet ve ürünler artık euro bazında da dolar bazında da dünyayı sollamış durumda. Bundan son zamanların özellikle İstanbul ve Ankara'ya yakın olmasından ötürü popüler olan Sakarya'daki bungalov kiraları da etkilendi. Bu mütevazı yapılarda konaklamanın bedeli o kadar arttı ki yarı fiyatına İtalya'da şato kiralayabiliyorsunuz.

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Özellikle Sakarya, Düzce gibi İstanbul'a yakın kentlerde son yıllarda bungalov tatili talebi patlaması yaşanıyor.

Özellikle Sakarya, Düzce gibi İstanbul'a yakın kentlerde son yıllarda bungalov tatili talebi patlaması yaşanıyor.

Influencer etkisi olsun, hafta sonlarını değerlendirme amaçlı ulaşım kolaylığı olsun kalabalık otellere nazaran daha fazla kişisel alan sunması olsun bungalovlar yerli turistin gözde tatil seçeneklerinden. Tabii yıllar önce daha düşük bütçelerle kalınan bu evlerin de kira bedelleri her şey gibi arttı.

Hatta fiyatlar öyle arttı ki İtalya'da bir şato kiralamak isterseniz ortalama bir bungalovun yarısı kadar bir fiyat ödüyorsunuz.

Hatta fiyatlar öyle arttı ki İtalya'da bir şato kiralamak isterseniz ortalama bir bungalovun yarısı kadar bir fiyat ödüyorsunuz.

Fiyat farkı sosyal medyada da konuşulurken geçtiğimiz aylarda yaşanan skandala da atıfta bulunuldu.

Fiyat farkı sosyal medyada da konuşulurken geçtiğimiz aylarda yaşanan skandala da atıfta bulunuldu.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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