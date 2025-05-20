Şampiyonluk Kutlamasından Çıkan Lucas Torreira'nın Devrim Özkan Hamlesi "Barışma" Sinyali Verdi!
Devrim Özkan’la ayrılığının ardından adı birçok kadınla anılan Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, son hamlesiyle sosyal medyayı karıştırdı. Önce sosyal medya fenomeni Duygu German, ardından moda tasarımcısı Essin Baris’le anılan yıldız futbolcu, şimdi de eski aşkı Devrim Özkan’ı tekrar Instagram’da takibe aldı. Bu gelişme “Barışıyorlar mı?” sorusunu gündeme taşıdı.
İşte detaylar…
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Oyunculuk kariyerine “Rüya” dizisiyle adım atan, asıl çıkışını ise “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” ile yapan Devrim Özkan, son yılların en parlayan ekran yüzlerinden biri.
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Ayrılığın ardından Lucas Torreira’nın adı birçok kadınla anıldı. Önce basketbolcu Brajkovic’le adı çıkan Devrim Özkan bu iddiaları jet hızıyla yalanladı.
Hatta Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenen futbolcunun yanındaki kişinin Fransız moda tasarımcısı Essin Baris olduğu iddia edildi.
Tam her şey geçmişte kaldı derken, Lucas Torreira’dan herkesi şaşırtan bir hamle geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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