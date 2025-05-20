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Şampiyonluk Kutlamasından Çıkan Lucas Torreira'nın Devrim Özkan Hamlesi "Barışma" Sinyali Verdi!

Şampiyonluk Kutlamasından Çıkan Lucas Torreira'nın Devrim Özkan Hamlesi "Barışma" Sinyali Verdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.05.2025 - 15:52

Devrim Özkan’la ayrılığının ardından adı birçok kadınla anılan Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, son hamlesiyle sosyal medyayı karıştırdı. Önce sosyal medya fenomeni Duygu German, ardından moda tasarımcısı Essin Baris’le anılan yıldız futbolcu, şimdi de eski aşkı Devrim Özkan’ı tekrar Instagram’da takibe aldı. Bu gelişme “Barışıyorlar mı?” sorusunu gündeme taşıdı. 

İşte detaylar…

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Oyunculuk kariyerine “Rüya” dizisiyle adım atan, asıl çıkışını ise “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” ile yapan Devrim Özkan, son yılların en parlayan ekran yüzlerinden biri.

Oyunculuk kariyerine “Rüya” dizisiyle adım atan, asıl çıkışını ise “Gelsin Hayat Bildiği Gibi” ile yapan Devrim Özkan, son yılların en parlayan ekran yüzlerinden biri.

Güzelliğiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da övgü toplayan Özkan, bir süre önce Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira ile yaşadığı aşk sayesinde sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

İlişkileri oldukça hızlı ilerlemiş, ailelerle tanışılmış, hatta evlilik yolunda ilerledikleri konuşulmuştu. Ancak çift, geçtiğimiz aylarda ikinci kez ve bu kez “kesin” olarak ayrıldıklarını duyurmuştu. İlk ayrılığın nedeni olarak kıskançlık iddiaları ortaya atılırken, ikinci ayrılıkta ise Torreira’nın, Devrim Özkan’dan oyunculuğu bırakmasını istemesi konuşulmuştu.

Ayrılığın ardından Lucas Torreira’nın adı birçok kadınla anıldı. Önce basketbolcu Brajkovic’le adı çıkan Devrim Özkan bu iddiaları jet hızıyla yalanladı.

Ayrılığın ardından Lucas Torreira’nın adı birçok kadınla anıldı. Önce basketbolcu Brajkovic’le adı çıkan Devrim Özkan bu iddiaları jet hızıyla yalanladı.

Torreira ise sosyal medya fenomeni Duygu German’la görüntülendi, ancak bu pozların bir reklam iş birliği olduğu ortaya çıktı. Son olarak Essin Baris ile aşk yaşadığı iddiası magazinde yer aldı. İkilinin birlikte bir restorandan çıkarken görüntülenmesi de bu iddiaları güçlendirdi.

Hatta Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenen futbolcunun yanındaki kişinin Fransız moda tasarımcısı Essin Baris olduğu iddia edildi.

Hatta Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenen futbolcunun yanındaki kişinin Fransız moda tasarımcısı Essin Baris olduğu iddia edildi.

Ancak çok geçmeden aynı kişi olmadıkları ortaya çıktı. Kutlamada yanındaki kadının Lucas'ın sevgilisi değil sadece bir yakını olduğu öne sürüldü. Bazı haber siteleri Essin Baris olduğunu yazarken, sosyal medya kullanıcıları 'İkisinin alakası bile yok' , 'Aynı kişi değiller' yorumunda bulundu.

Tam her şey geçmişte kaldı derken, Lucas Torreira’dan herkesi şaşırtan bir hamle geldi.

Tam her şey geçmişte kaldı derken, Lucas Torreira’dan herkesi şaşırtan bir hamle geldi.

Ünlü futbolcu, Instagram’da Devrim Özkan’ı tekrar takibe aldı. Üstelik NurMagazins’te yer alan habere göre Devrim Özkan Torreira’nın engelini kaldırdı, ardından Torreira Özkan'a takip attı. 

İddiaya göre, Devrim Özkan şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı gün Galatasaray’a destek verdiği bir hikâye paylaştı. Ancak Torreira’nın yeni sevgilisi olduğu yönündeki iddialar yayılınca bu hikâyeyi apar topar sildi.

Peki bu karşılıklı adımlar ne anlama geliyor? Yeniden bir barışma mı yolda? Şimdilik sadece iddialar var ama magazin kulisleri bu gelişmeyle kaynamaya başladı bile. Bekleyip göreceğiz…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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