Şampiyonluk Kutlamasından Çıkan Lucas Torreira'nın Devrim Özkan Hamlesi "Barışma" Sinyali Verdi!

Güzelliğiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da övgü toplayan Özkan, bir süre önce Galatasaraylı yıldız Lucas Torreira ile yaşadığı aşk sayesinde sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

İlişkileri oldukça hızlı ilerlemiş, ailelerle tanışılmış, hatta evlilik yolunda ilerledikleri konuşulmuştu. Ancak çift, geçtiğimiz aylarda ikinci kez ve bu kez “kesin” olarak ayrıldıklarını duyurmuştu. İlk ayrılığın nedeni olarak kıskançlık iddiaları ortaya atılırken, ikinci ayrılıkta ise Torreira’nın, Devrim Özkan’dan oyunculuğu bırakmasını istemesi konuşulmuştu.