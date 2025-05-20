onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yüzünü Gerdirerek 20 Yaş Gençleşti: Kris Jenner, Son Haliyle Kızı Kim Kardashian'a Benzetildi!

Yüzünü Gerdirerek 20 Yaş Gençleşti: Kris Jenner, Son Haliyle Kızı Kim Kardashian'a Benzetildi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.05.2025 - 12:53

Hollywood’un en gözde ailesi Jenner-Kardashianlar yine gündemde! Güzellik algısını yeniden yazan bu aile, sadece şovlarıyla değil, geçirdikleri estetik operasyonlarla da adlarından söz ettiriyor. Kızları Kim Kardashian, Kylie Jenner ve Kendall Jenner derken şimdi gözler ailenin ‘anne kraliçesi’ Kris Jenner’da. 69 yaşındaki Kris Jenner’ın son hali, gençleşmiş yüzü ve değişen tarzıyla sosyal medyayı adeta salladı. Özellikle yüz gerdirme operasyonu sonrası Kylie Jenner’a olan benzerliği dikkat çekti.

İşte Kris Jenner’ın olay yaratan yeni görüntüsü ve estetikle gelen şaşkınlık…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kardashian-Jenner ailesi, reality şovları, güzellik markaları ve her an değişen görünümleriyle yıllardır magazin dünyasının zirvesinde.

Kardashian-Jenner ailesi, reality şovları, güzellik markaları ve her an değişen görünümleriyle yıllardır magazin dünyasının zirvesinde.

Bu ailenin her bireyi, estetik müdahalelerle adeta yeniden doğuyor diyebiliriz. Kim Kardashian’ın yüz hatları ve kalçaları, Kylie Jenner’ın dudakları ve makyaj markası, Kendall Jenner’ın doğal ama yine de rötuşlu güzelliği derken şimdi sahnede bir başka isim var: Ailenin kurucusu ve menajeri Kris Jenner!

69 yaşındaki Kris Jenner, son estetik operasyonlarıyla adeta yıllara meydan okudu.

69 yaşındaki Kris Jenner, son estetik operasyonlarıyla adeta yıllara meydan okudu.

Özellikle yüz gerdirme operasyonunun ardından genç bir görünüme kavuşan Jenner, sosyal medyada paylaşılan yeni kareleriyle Kim Kardashian’a benzetildi.Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflarda Jenner’ın belirgin yüz hatları, pürüzsüz cildi ve bambaşka havası dikkatlerden kaçmadı. Üstelik sadece yüzü değil, saç modeli ve tarzı da baştan sona yenilenmişti.

Yeni haliyle Kim Kardashian, hatta küçük kızı Kylie Jenner’ın yaşına inen Kris Jenner’ın, yılların etkisini neredeyse tamamen sildirdiği yorumları yapılmaya başlandı.

Yeni haliyle Kim Kardashian, hatta küçük kızı Kylie Jenner’ın yaşına inen Kris Jenner’ın, yılların etkisini neredeyse tamamen sildirdiği yorumları yapılmaya başlandı.

Estetik müdahaleler sonrası oluşan bu görünüm, “Şimdiye kadarki en başarılı operasyonu bu olmuş!” diyen takipçilerin övgüsünü topladı.

İddialara göre Kris Jenner bu sefer Amerika’da değil, estetik dünyasının yükselen yıldızı Dubai’deki bir kliniği tercih etti. Bu ismin, Lindsay Lohan’ın da adını gizli tuttuğu doktorla aynı kişi olabileceği konuşuluyor. Şu ana kadar bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı ama söylentiler bile Kris Jenner’ın hangi cerrahla çalıştığına dair merakı körüklemeye yetti.

Yeni stiline bayıldığı her halinden belli olan Jenner, sosyal medya paylaşımlarında da ne kadar memnun olduğunu adeta gözler önüne serdi.

Yeni stiline bayıldığı her halinden belli olan Jenner, sosyal medya paylaşımlarında da ne kadar memnun olduğunu adeta gözler önüne serdi.

Hollywood’un en çok konuşulan ailelerinden birinin lideri olarak her zaman ilgi odağı olmayı başaran Kris Jenner, bu son hamlesiyle bir kez daha “Estetikle yaş küçültmek mümkün!” dedirtti.

Siz nasıl buldunuz? Yorumlara bekliyoruz...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın