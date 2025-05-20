Yüzünü Gerdirerek 20 Yaş Gençleşti: Kris Jenner, Son Haliyle Kızı Kim Kardashian'a Benzetildi!
Hollywood’un en gözde ailesi Jenner-Kardashianlar yine gündemde! Güzellik algısını yeniden yazan bu aile, sadece şovlarıyla değil, geçirdikleri estetik operasyonlarla da adlarından söz ettiriyor. Kızları Kim Kardashian, Kylie Jenner ve Kendall Jenner derken şimdi gözler ailenin ‘anne kraliçesi’ Kris Jenner’da. 69 yaşındaki Kris Jenner’ın son hali, gençleşmiş yüzü ve değişen tarzıyla sosyal medyayı adeta salladı. Özellikle yüz gerdirme operasyonu sonrası Kylie Jenner’a olan benzerliği dikkat çekti.
İşte Kris Jenner’ın olay yaratan yeni görüntüsü ve estetikle gelen şaşkınlık…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kardashian-Jenner ailesi, reality şovları, güzellik markaları ve her an değişen görünümleriyle yıllardır magazin dünyasının zirvesinde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
69 yaşındaki Kris Jenner, son estetik operasyonlarıyla adeta yıllara meydan okudu.
Yeni haliyle Kim Kardashian, hatta küçük kızı Kylie Jenner’ın yaşına inen Kris Jenner’ın, yılların etkisini neredeyse tamamen sildirdiği yorumları yapılmaya başlandı.
Yeni stiline bayıldığı her halinden belli olan Jenner, sosyal medya paylaşımlarında da ne kadar memnun olduğunu adeta gözler önüne serdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın