Yüzünü Gerdirerek 20 Yaş Gençleşti: Kris Jenner, Son Haliyle Kızı Kim Kardashian'a Benzetildi!

Estetik müdahaleler sonrası oluşan bu görünüm, “Şimdiye kadarki en başarılı operasyonu bu olmuş!” diyen takipçilerin övgüsünü topladı.

İddialara göre Kris Jenner bu sefer Amerika’da değil, estetik dünyasının yükselen yıldızı Dubai’deki bir kliniği tercih etti. Bu ismin, Lindsay Lohan’ın da adını gizli tuttuğu doktorla aynı kişi olabileceği konuşuluyor. Şu ana kadar bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı ama söylentiler bile Kris Jenner’ın hangi cerrahla çalıştığına dair merakı körüklemeye yetti.