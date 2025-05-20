Gelinim Mutfakta'nın Ünlü Sunucusu Aslı Hünel'in Acı Günü: Annesi Şükran Hünel Hayatını Kaybetti!
Gelinim Mutfakta’nın sevilen sunucusu Aslı Hünel ile oyuncu kardeşi Saruhan Hünel’in annesi Şükran Hünel’den acı haber geldi. Bir süredir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Şükran Hünel, hayatını kaybetti. Aslı Hünel, annesinin vefatını sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımla duyurdu. Cenaze bilgilerini de takipçileriyle paylaştı.
İşte detaylar…
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Gelinim Mutfakta’nın başarılı sunucusu Aslı Hünel ile oyuncu kardeşi Saruhan Hünel, anneleri Şükran Hünel’in kaybıyla sarsıldı.
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Annesinin sağlık durumu kötüleştiğinden bu yana sık sık hastaneden paylaşım yapan Aslı Hünel, takipçilerini bilgilendirirken aynı zamanda duygularını da içtenlikle aktarıyordu.
Aslı Hünel, acı haberi yine sosyal medya hesabından duyurdu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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