Gelinim Mutfakta'nın Ünlü Sunucusu Aslı Hünel'in Acı Günü: Annesi Şükran Hünel Hayatını Kaybetti!

Günlerdir hastanede vakit geçirdiğini anlatan Hünel, bir paylaşımında “Ben günlerdir ne yapıyorum biliyor musunuz? Yayınım bitince annemin beni arama saatini bekliyorum iyi, kötü eleştiri yapardı onu bekliyorum. Güzeldin ya da bu olmamış bunu yapsan daha iyi olurdu demelerini bekliyorum. Set çıkışı akşam da olsa onu aramamı beklerdi arayamazsam kızardı. Pazar günü 'neredesiniz, geliyor musunuz?' demesini özledim. Ben annemi özledim, hadi annem ne olur iyi ol.” sözleriyle annesine duyduğu özlemi dile getirmişti.

Yoğun bakımda annesini ziyaret eden Aslı Hünel, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “Annemi gördüm yoğun bakımda. Dua edelim tüm hastalara. Rabbbim şifa, yakınlarına güç versin.” diyerek herkesi dua etmeye çağırmıştı. Ancak ne yazık ki umutlar yerini büyük bir acıya bıraktı.