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Gelinim Mutfakta'nın Ünlü Sunucusu Aslı Hünel'in Acı Günü: Annesi Şükran Hünel Hayatını Kaybetti!

Gelinim Mutfakta'nın Ünlü Sunucusu Aslı Hünel'in Acı Günü: Annesi Şükran Hünel Hayatını Kaybetti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.05.2025 - 10:38

Gelinim Mutfakta’nın sevilen sunucusu Aslı Hünel ile oyuncu kardeşi Saruhan Hünel’in annesi Şükran Hünel’den acı haber geldi. Bir süredir hastanede yoğun bakımda tedavi gören Şükran Hünel, hayatını kaybetti. Aslı Hünel, annesinin vefatını sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımla duyurdu. Cenaze bilgilerini de takipçileriyle paylaştı. 

İşte detaylar…

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Gelinim Mutfakta’nın başarılı sunucusu Aslı Hünel ile oyuncu kardeşi Saruhan Hünel, anneleri Şükran Hünel’in kaybıyla sarsıldı.

Gelinim Mutfakta’nın başarılı sunucusu Aslı Hünel ile oyuncu kardeşi Saruhan Hünel, anneleri Şükran Hünel’in kaybıyla sarsıldı.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve bir süredir hastanede tedavi gören Şükran Hünel, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi ilk olarak Aslı Hünel duyurdu ve annesine veda ettiği satırlarla takipçilerini gözyaşlarına boğdu.

Müzik dünyasının güçlü sesi olarak tanınan Aslı Hünel, 90’lı yıllardan bu yana hem sesiyle hem de zarafetiyle gönüllerde taht kurmuş bir isim. Son dönemde ise televizyon ekranlarında “Gelinim Mutfakta” programının sunuculuğunu üstlenerek farklı bir alanda da başarısını sürdürüyor. Oyuncu kardeşi Saruhan Hünel ise özellikle “Kurtlar Vadisi”, “Bu Kalp Seni Unutur mu?” gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyurmuş, karizmatik duruşuyla ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu.

Annesinin sağlık durumu kötüleştiğinden bu yana sık sık hastaneden paylaşım yapan Aslı Hünel, takipçilerini bilgilendirirken aynı zamanda duygularını da içtenlikle aktarıyordu.

Annesinin sağlık durumu kötüleştiğinden bu yana sık sık hastaneden paylaşım yapan Aslı Hünel, takipçilerini bilgilendirirken aynı zamanda duygularını da içtenlikle aktarıyordu.

Günlerdir hastanede vakit geçirdiğini anlatan Hünel, bir paylaşımında “Ben günlerdir ne yapıyorum biliyor musunuz? Yayınım bitince annemin beni arama saatini bekliyorum iyi, kötü eleştiri yapardı onu bekliyorum. Güzeldin ya da bu olmamış bunu yapsan daha iyi olurdu demelerini bekliyorum. Set çıkışı akşam da olsa onu aramamı beklerdi arayamazsam kızardı. Pazar günü 'neredesiniz, geliyor musunuz?' demesini özledim. Ben annemi özledim, hadi annem ne olur iyi ol.” sözleriyle annesine duyduğu özlemi dile getirmişti.

Yoğun bakımda annesini ziyaret eden Aslı Hünel, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “Annemi gördüm yoğun bakımda. Dua edelim tüm hastalara. Rabbbim şifa, yakınlarına güç versin.” diyerek herkesi dua etmeye çağırmıştı. Ancak ne yazık ki umutlar yerini büyük bir acıya bıraktı.

Aslı Hünel, acı haberi yine sosyal medya hesabından duyurdu.

Aslı Hünel, acı haberi yine sosyal medya hesabından duyurdu.

“Canımızdan öte sevdiğimiz, biricik annemiz Şükran Hünel Hakk’ın rahmetine kavuştu. Hayatımıza sevgisiyle yön veren, dualarıyla bizi saran, gücüyle her zaman bize ilham olan en kıymetlimizi kaybettik. Tarifi olmayan bir acı içindeyiz” sözleriyle herkesi derinden etkiledi.

Ünlü sanatçı daha sonra cenaze bilgilerini de paylaştı. Açıklamasında, “Canımız annemizin cenazesi; 21 Mayıs Çarşamba günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Büyükçekmece Celaliye Yeni Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanımıza defnedilecektir. Dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

Hünel kardeşlerin yaşadığı bu büyük acı, hem hayranlarını hem de sanat camiasını yasa boğdu. Şükran Hünel’e Allah’tan rahmet, Aslı ve Saruhan Hünel başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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