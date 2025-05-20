Ceyda Düvenci Sevgilisini Övmelere Doyamadı: Güçlü Mete'nin Doğum Gününü Aşk Dolu Satırlarla Kutladı!
Bir süredir radyocu Güçlü Mete ile gözlerden uzak bir ilişki sürdüren Ceyda Düvenci, mutluluğunu nazara gelmesin diye olsa gerek, pek paylaşmıyor. Ama bu sefer dayanamadı! Aşk dolu bir kutlamayla sevgilisi Mete’nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. “Her bir detayına hayran olduğum, sevgilim, biricik aşkım, eşim, yol arkadaşım” diyerek romantik bir mesaj yayınladı.
İşte detaylar…
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Oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda adım atan, ekranların sevilen ismi Ceyda Düvenci, hem televizyon hem tiyatro sahnesinde yıllardır adından söz ettiren başarılı bir oyuncu.
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Düvenci, bir süredir Güçlü Mete ile ilişkisini magazin ışıklarından uzak, sakin ve huzurlu bir şekilde sürdürüyor.
Öte yandan eski eşi Bülent Şakrak ise aşk hayatında biraz daha çalkantılı bir tablo çiziyor.
Ceyda Düvenci ise bu tür iniş çıkışlardan uzak, istikrarlı bir birliktelikle Güçlü Mete ile ilişkisini sürdürüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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