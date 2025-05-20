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Ceyda Düvenci Sevgilisini Övmelere Doyamadı: Güçlü Mete'nin Doğum Gününü Aşk Dolu Satırlarla Kutladı!

Ceyda Düvenci Sevgilisini Övmelere Doyamadı: Güçlü Mete'nin Doğum Gününü Aşk Dolu Satırlarla Kutladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.05.2025 - 11:35

Bir süredir radyocu Güçlü Mete ile gözlerden uzak bir ilişki sürdüren Ceyda Düvenci, mutluluğunu nazara gelmesin diye olsa gerek, pek paylaşmıyor. Ama bu sefer dayanamadı! Aşk dolu bir kutlamayla sevgilisi Mete’nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. “Her bir detayına hayran olduğum, sevgilim, biricik aşkım, eşim, yol arkadaşım” diyerek romantik bir mesaj yayınladı. 

İşte detaylar…

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Oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda adım atan, ekranların sevilen ismi Ceyda Düvenci, hem televizyon hem tiyatro sahnesinde yıllardır adından söz ettiren başarılı bir oyuncu.

Oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda adım atan, ekranların sevilen ismi Ceyda Düvenci, hem televizyon hem tiyatro sahnesinde yıllardır adından söz ettiren başarılı bir oyuncu.

2015 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile hayatını birleştiren Düvenci, sekiz yıllık evliliğini 2023 yılında tek celsede sonlandırmıştı. Bu ayrılığın ardından uzun süre sessiz kalan güzel oyuncu, gönlünü radyocu Güçlü Mete’ye kaptırmıştı.

Düvenci, bir süredir Güçlü Mete ile ilişkisini magazin ışıklarından uzak, sakin ve huzurlu bir şekilde sürdürüyor.

Düvenci, bir süredir Güçlü Mete ile ilişkisini magazin ışıklarından uzak, sakin ve huzurlu bir şekilde sürdürüyor.

Gözlerden uzak bu aşk, çiftin sosyal medya paylaşımlarında çok nadiren kendini gösterse de, Ceyda Düvenci sevgilisinin doğum gününü es geçmedi. Son derece içten ve duygusal bir mesajla sevgilisi Güçlü Mete’ye olan hislerini dile getirdi.

Öte yandan eski eşi Bülent Şakrak ise aşk hayatında biraz daha çalkantılı bir tablo çiziyor.

Öte yandan eski eşi Bülent Şakrak ise aşk hayatında biraz daha çalkantılı bir tablo çiziyor.

Boşandıktan kısa bir süre sonra önce Esra Akpınar’la anılmıştı, ardından 22 yaş küçük Burcu Kırman’la ilişki yaşamıştı. Bu birlikteliğin de uzun ömürlü olmamasının ardından Şakrak’ın adı bu kez Duygu Arabacıoğlu ile anılmaya başladı. Hatta geçtiğimiz günlerde Arabacıoğlu’yla bir rakı masasında çekilen aşk pozunu paylaşarak dikkat çekti. Paylaşımına düştüğü not ise oldukça iddialıydı: “Ah ediyor bir gül için şu bülbül, bana benziyor…”

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ceyda Düvenci ise bu tür iniş çıkışlardan uzak, istikrarlı bir birliktelikle Güçlü Mete ile ilişkisini sürdürüyor.

Ceyda Düvenci ise bu tür iniş çıkışlardan uzak, istikrarlı bir birliktelikle Güçlü Mete ile ilişkisini sürdürüyor.

Çift, medyadan uzak durmayı tercih etse de, aralarındaki sevgi bir o kadar güçlü. Son paylaşımıyla bunu bir kez daha kanıtlayan Düvenci, sevgilisinin doğum gününü şu sözlerle kutladı:

“Sevgilim, biricik aşkım, eşim, yol arkadaşım, her bir detayına hayran olduğum, iyi ki doğdun. Gözünün ışığı sönmesin, gülüşün eksilmesin, yeni yaşında tüm dileklerin gerçek olsun, sağlıkla, bereketle, başarıyla önce kızınla, annenle, benimle ve tüm sevdiklerinle geçsin her günün… Kalbine biz olmamıza sebep olan o güzel duygunun düştüğü ana her gün şükrediyorum. Seninle yaş almak, yaşlanmak çok büyük bir heyecan, şans ve mutluluk benim için. İyi ki yollarımız kesişti, iyi ki bu mucizeyi yaşıyoruz birlikte… Seni çok seviyorum, sonuna kadar her yeni yaşımızda el ele olacağımız için çok şanslı hissediyorum…”

Romantizmi dozunda, kelimeleri özenli ve duygusu gerçek bir kutlama olmuş… Nazar değmesin diyelim!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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