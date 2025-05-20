Filtre Yok, Makyaj Yok: Tartışmalı Miss Turkey Güzeli İdil Bilgen'den Olay Yaratacak Yeni Paylaşım Geldi!

Henüz yarışmanın hemen ardından sosyal medyada başlayan eleştiriler, günlerce gündemde kaldı. “Bu mu birinci oldu?” yorumları havada uçuşurken, Yeşilçam’ın efsane karakterlerinden Şabaniye’ye bile benzetilmişti. Tabii destekler de vardı. Çağla Şıkel, Nebahat Çehre gibi tescilli güzeller Bilgen’in arkasında dururken, Demet Akalın ve Bülent Ersoy gibi bazı ünlü isimler ise oldukça sert açıklamalar yapmıştı.

Demet Akalın, “Çok istiyormuş birinci olmak aşkım, sen istiyorsun da yarışma güzellik yarışması, kayırma yarışması değil.” demiş, “Belki tacını geri vermek ister” diye de eklemişti. Bülent Ersoy ise “Bu şimdi güzel mi? Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi… Ama genç çocuk, üzmeyelim.” diyerek, oldukça tartışmalı bir açıklamada bulunmuştu. Bu yorumlar büyük yankı uyandırmıştı.