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Filtre Yok, Makyaj Yok: Tartışmalı Miss Turkey Güzeli İdil Bilgen'den Olay Yaratacak Yeni Paylaşım Geldi!

Filtre Yok, Makyaj Yok: Tartışmalı Miss Turkey Güzeli İdil Bilgen'den Olay Yaratacak Yeni Paylaşım Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.05.2025 - 14:02

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, tacını aldıktan sonra güzelliğiyle değil, gelen tepkilerle sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Hatta Bülent Ersoy Şabaniye benzetmesi yapmış, bu yorumuyla tepki çekmişti. Şu sıralar Hindistan’da düzenlenecek Miss World yarışması için hazırlıklarını sürdüren Bilgen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde makyajsız halini paylaşan Bilgen, kimileri tarafından beğeni toplarken, kimileri tarafından eleştiriye boğulmuştu. Şimdi de yeni bir makyajsız kareyle dikkatleri tekrar üzerine çekti. 

İşte o paylaşımı...

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Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen, taç giydiği andan itibaren Türkiye’nin en tartışmalı güzellerinden biri oldu.

Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen, taç giydiği andan itibaren Türkiye’nin en tartışmalı güzellerinden biri oldu.

Henüz yarışmanın hemen ardından sosyal medyada başlayan eleştiriler, günlerce gündemde kaldı. “Bu mu birinci oldu?” yorumları havada uçuşurken, Yeşilçam’ın efsane karakterlerinden Şabaniye’ye bile benzetilmişti. Tabii destekler de vardı. Çağla Şıkel, Nebahat Çehre gibi tescilli güzeller Bilgen’in arkasında dururken, Demet Akalın ve Bülent Ersoy gibi bazı ünlü isimler ise oldukça sert açıklamalar yapmıştı.

Demet Akalın, “Çok istiyormuş birinci olmak aşkım, sen istiyorsun da yarışma güzellik yarışması, kayırma yarışması değil.” demiş, “Belki tacını geri vermek ister” diye de eklemişti. Bülent Ersoy ise “Bu şimdi güzel mi? Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi… Ama genç çocuk, üzmeyelim.” diyerek, oldukça tartışmalı bir açıklamada bulunmuştu. Bu yorumlar büyük yankı uyandırmıştı.

Detaylarını bir önceki içeriğimizde paylaşmıştık:

Tüm bu tartışmaların üzerine bir de İdil Bilgen’in babasının Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen olduğu ortaya çıkınca, “torpil” iddiaları yeniden alevlenmişti.

Tüm bu tartışmaların üzerine bir de İdil Bilgen’in babasının Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen olduğu ortaya çıkınca, “torpil” iddiaları yeniden alevlenmişti.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın kura sistemiyle görev yeri belirlenip göreve başlamaması da ayrı bir polemik yaratmıştı. Güzelliği kadar arkasındaki ilişkiler de konuşulan Bilgen, şimdi Miss World için Hindistan’da ülkemizi temsil ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna basınından Qirim Media’ya konuşan Bilgen, güzellik algısına dair verdiği mesajlarla da adından söz ettirmişti. Röportajında genç kadınlara seslenerek, “Güzellik standartları toplumsal baskılarla şekilleniyor ve biz bu baskı altında kendimiz olmayı unutuyoruz.” dedi. Ayrıca, bireyselliğin kutlandığı çağda herkesin aynı güzellik formuna uymaya çalışmasını eleştirerek, “Gerçek güzellik, kendimizi en otantik halimizle sevmekten gelir.” sözleriyle dikkat çekmişti.

Kaçıranlar için:

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada paylaşımlarına devam eden İdil Bilgen, geçtiğimiz günlerde makyajsız halini paylaşarak doğallığına vurgu yapmıştı.

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada paylaşımlarına devam eden İdil Bilgen, geçtiğimiz günlerde makyajsız halini paylaşarak doğallığına vurgu yapmıştı.

Paylaşımına 'Makyajsız sabah. Cildimin nefes almasına ve sıfırlanmasına izin veriyorum.' notunu düşmüştü. Kimi makyajsız halini çok beğenmiş, kimi de her zamanki gibi eleştirmişti.

O kareler detaylarıyla birlikte bir önceki içeriğimizde yer almıştı:

Ama bitmedi!

Ama bitmedi!

Paylaşımlarına doyamayan Bilgen, bu kez peş peşe yeni makyajsız karelerini takipçileriyle paylaştı.

Banyodan paylaşım yapan tescilli güzelin bu doğallığını biz beğendik, ancak bazıları ise hâlâ güzellik yarışmasında nasıl birinci olduğunu sorgulamakta kararlı.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar sizden, yeni kareler bizden!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Sevilay Balkan

Üzgünüm ama bir yarışmada güzelliği temsil edecek albenisi veya şirinliği yok. Bu yorumu aşağılama amaçlı yapmadım göz var izan var. Yarışmanın sonucu şimdid... Devamını Gör

Arwen

Yaratılışla gelen hiç çabasız tamamen şansa güzelliğin övülmesini de güzel olmayışın yerilmesini de anlamsız bulurum ve fakat sen inadına yorum istiyorsun ha... Devamını Gör

MHOrhanRE

Özgüvene bak ya.