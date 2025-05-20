Filtre Yok, Makyaj Yok: Tartışmalı Miss Turkey Güzeli İdil Bilgen'den Olay Yaratacak Yeni Paylaşım Geldi!
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, tacını aldıktan sonra güzelliğiyle değil, gelen tepkilerle sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Hatta Bülent Ersoy Şabaniye benzetmesi yapmış, bu yorumuyla tepki çekmişti. Şu sıralar Hindistan’da düzenlenecek Miss World yarışması için hazırlıklarını sürdüren Bilgen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde makyajsız halini paylaşan Bilgen, kimileri tarafından beğeni toplarken, kimileri tarafından eleştiriye boğulmuştu. Şimdi de yeni bir makyajsız kareyle dikkatleri tekrar üzerine çekti.
İşte o paylaşımı...
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Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen, taç giydiği andan itibaren Türkiye’nin en tartışmalı güzellerinden biri oldu.
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Tüm bu tartışmaların üzerine bir de İdil Bilgen’in babasının Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen olduğu ortaya çıkınca, “torpil” iddiaları yeniden alevlenmişti.
Bu açıklamaların ardından sosyal medyada paylaşımlarına devam eden İdil Bilgen, geçtiğimiz günlerde makyajsız halini paylaşarak doğallığına vurgu yapmıştı.
Ama bitmedi!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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