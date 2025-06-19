19 Haziran Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre ülkenin pek çok kentinde sıcaklık 40 dereceye dayanacak. Sıcaklık önce kavuracak hafta sonu ise yağışı getirecek.
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp etkin pişmanlık yararlananlara yeni isimler eklendi. Ogün Soytekin, Bülent Yılmaz, Nezahat Kurt, Murat Erenler etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, öğrenci vizesi başvurusunda bulunan yabancılar için askıya alınan sürecin yeniden başlatıldığını bildirdi.
Kanser hastası kişilerin tedavi süreci sebebiyle saçlarını kesecekleri ilk anda, ailelerinin destek olmak için yaptığı sürprizlerden kesitler sosyal medyada viral oldu.
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında İsviçre'yi rahat geçti.
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Yeni sezonun en iddialı projeleri arasında gösterilen “Kıskanmak” dizisinin başrolü Özgü Namal olmuştu.
Cezaevi sürecinden sonra sosyal medyaya hızlı bir dönüş yapan Dilan Polat, bu kez kızı Nilda'yla gündeme geldi. Sık sık çocukları Nilda ve Milan'la paylaşımlar yapan Polat, son olarak Nilda’nın ortaokul mezuniyetine hazırlandığı anları takipçileriyle paylaştı.
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bir “babanın”, küçük kızını tekmeleyerek merdivenlerden aşağıya atması büyük tepki çekmişti.
Star TV'de yayınlanacak Çarpıntı dizisi yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor. Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın başrollerini paylaşacağı dram dizisiyle ilgili detaylar belli oluyor.
Akıllı telefon kameralarının profesyonel fotoğraf makineleriyle yarışacak seviyeye gelmesi, hepimizin alışkanlıklarını ve beklentilerini ister istemez değiştirdi.
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Ticaret Bakanlığı, yurt dışı merkezli e-ticaret platformlarının Türkiye'de temsilcilik bulundurmasını zorunlu tutmuştu. TEMU yetkilileri ile görüşen Ticaret Bakanlığı, platforma yükümlülüklerini tekrar hatırlatmış, gereğini yapmayan platformların Türkiye pazarında ticaret yapamayacağı da belirtilmişti.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasayla birlikte, belediyelerin öğrenci yurtlarına ruhsat verme yetkisi kaldırıldı.
Hayatın her döneminde önemli kararlar almak gerekebiliyor. Bu kararlar zaman zaman risk barındırsa da bazı insanlar için cesur adımlar atmak oldukça doğal.
29 kiloya düşüp yoğun bakıma kaldırıldığı günden bu yana Nihal Candan'ın sağlık durumunu takipçilerine duyuran Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'ın kalbinin durduğunu açıkladı.
Sabah gözünüzü açar açmaz yanınıza sokulan, mırlayan ve üstünüze çıkan bir kediyle uyanıyor musunuz? Üstelik normalde çok da sırnaşık olmayan kediniz bile sabahları ilgi delisi gibi davranıyor olabilir.
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Sesi ve sahneleri kadar kadar fiziğiyle de dikkat çeken Derya Uluğ, son paylaşımındaki zayıflığıyla dikkat çekti.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence dizisinde ana karakterler olarak seyirci karşısına çıkan Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu epey dikkat çeken partnerlerden olmuş.
Sezonu hızlı açan Eda Taşpınar, her sene çektirdiği bikinili pozlarına bir yenisini ekledi.
Bazı canlı yayın anları var ki yıllar geçse de unutulmazlar listesinden düşmüyor. Bircan Bali ve Seren Serengil kavgası da o anlardan biri olarak tarihe geçti.
Oyuncu Demet Akbağ acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
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Euroleague, yeni sezonda takım sayısının arttığını resmen açıkladı. Bu yeni kararın yanı sıra bir değişiklik daha duyuruldu.
İşte Benim Stilim programıyla tanınan Nihal Candan şu sıralar oldukça zor günler geçiriyor.
Bildiğiniz üzere bu yıl turizm sektörü oldukça çalkantılı. Pek çok tatil beldesi esnafı, bu yıl her yerin bomboş olduğunu paylaşarak yetkililerden yardım istedi.
Miras paylaşımında yeni bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte, mirasın eşit şekilde bölüştürülmesi zorunluluğu kaldırıldı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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