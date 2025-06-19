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19 Haziran Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

19 Haziran Perşembe Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.06.2025 - 20:00

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre ülkenin pek çok kentinde sıcaklık 40 dereceye dayanacak. Sıcaklık önce kavuracak hafta sonu ise yağışı getirecek.

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre ülkenin pek çok kentinde sıcaklık 40 dereceye dayanacak. Sıcaklık önce kavuracak hafta sonu ise yağışı getirecek.

Hafta sonu sağanak yağış var. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporu.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp etkin pişmanlık yararlananlara yeni isimler eklendi. Ogün Soytekin, Bülent Yılmaz, Nezahat Kurt, Murat Erenler etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp etkin pişmanlık yararlananlara yeni isimler eklendi. Ogün Soytekin, Bülent Yılmaz, Nezahat Kurt, Murat Erenler etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi.

Tutuklu olan ASOY İnşaat'ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Adem Soytekin'in de itirafçı olduğu iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, öğrenci vizesi başvurusunda bulunan yabancılar için askıya alınan sürecin yeniden başlatıldığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, öğrenci vizesi başvurusunda bulunan yabancılar için askıya alınan sürecin yeniden başlatıldığını bildirdi.

Vize alabilmek için başvuru sahiplerinden sosyal medya hesaplarının erişime açık tutmaları şartı getirildi.

Kanser hastası kişilerin tedavi süreci sebebiyle saçlarını kesecekleri ilk anda, ailelerinin destek olmak için yaptığı sürprizlerden kesitler sosyal medyada viral oldu.

Kanser hastası kişilerin tedavi süreci sebebiyle saçlarını kesecekleri ilk anda, ailelerinin destek olmak için yaptığı sürprizlerden kesitler sosyal medyada viral oldu.

Kanser hastası yakınlarına desteklerini böyle göstermek isteyen aile üyeleri bizleri de duygulandırdı. Gelin o anları birlikte izleyelim!

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında İsviçre'yi rahat geçti.

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında İsviçre'yi rahat geçti.

Potanın Periler, turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

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Yeni sezonun en iddialı projeleri arasında gösterilen “Kıskanmak” dizisinin başrolü Özgü Namal olmuştu.

Yeni sezonun en iddialı projeleri arasında gösterilen “Kıskanmak” dizisinin başrolü Özgü Namal olmuştu.

Dizinin hikayesine göre Namal'ın canlandırdığı karakterin ağabeyini kimin oynayacağı merak konusuydu. Birsen Altuntaş sürpriz ismi açıkladı.

Cezaevi sürecinden sonra sosyal medyaya hızlı bir dönüş yapan Dilan Polat, bu kez kızı Nilda'yla gündeme geldi. Sık sık çocukları Nilda ve Milan'la paylaşımlar yapan Polat, son olarak Nilda’nın ortaokul mezuniyetine hazırlandığı anları takipçileriyle paylaştı.

Cezaevi sürecinden sonra sosyal medyaya hızlı bir dönüş yapan Dilan Polat, bu kez kızı Nilda'yla gündeme geldi. Sık sık çocukları Nilda ve Milan'la paylaşımlar yapan Polat, son olarak Nilda’nın ortaokul mezuniyetine hazırlandığı anları takipçileriyle paylaştı.

Ancak bu sefer beğeni yerine eleştiri yağdı. Nilda’nın kıyafetinin 'yaşına uygun olmadığı' yorumları sosyal medyaya damga vurdu!

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bir “babanın”, küçük kızını tekmeleyerek merdivenlerden aşağıya atması büyük tepki çekmişti.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bir “babanın”, küçük kızını tekmeleyerek merdivenlerden aşağıya atması büyük tepki çekmişti.

Yayılan görüntüler sonrasında harekete geçen polis ekipleri “baba” Turgay T.’yi gözaltına aldı. Turgay T.’nin 8 çocuğu olduğu ve hırsızlık, yağma gibi suçlardan toplam 51 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Star TV'de yayınlanacak Çarpıntı dizisi yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor. Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın başrollerini paylaşacağı dram dizisiyle ilgili detaylar belli oluyor.

Star TV'de yayınlanacak Çarpıntı dizisi yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor. Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın başrollerini paylaşacağı dram dizisiyle ilgili detaylar belli oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Deniz Çakır'ın ikiz çocuklarını canlandıracak oyuncular belli oldu.

Akıllı telefon kameralarının profesyonel fotoğraf makineleriyle yarışacak seviyeye gelmesi, hepimizin alışkanlıklarını ve beklentilerini ister istemez değiştirdi.

Akıllı telefon kameralarının profesyonel fotoğraf makineleriyle yarışacak seviyeye gelmesi, hepimizin alışkanlıklarını ve beklentilerini ister istemez değiştirdi.

Artık eski bir fotoğrafla karşılaştığımızda, kalitesine şaşırmadan edemiyoruz. Fenerbahçe'nin 2013 yılında Twitter'da yaptığı bir paylaşım da tam bu sebepten yıllar sonra sosyal medyada bir kez daha gündeme geldi.

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Ticaret Bakanlığı, yurt dışı merkezli e-ticaret platformlarının Türkiye'de temsilcilik bulundurmasını zorunlu tutmuştu. TEMU yetkilileri ile görüşen Ticaret Bakanlığı, platforma yükümlülüklerini tekrar hatırlatmış, gereğini yapmayan platformların Türkiye pazarında ticaret yapamayacağı da belirtilmişti.

Ticaret Bakanlığı, yurt dışı merkezli e-ticaret platformlarının Türkiye'de temsilcilik bulundurmasını zorunlu tutmuştu. TEMU yetkilileri ile görüşen Ticaret Bakanlığı, platforma yükümlülüklerini tekrar hatırlatmış, gereğini yapmayan platformların Türkiye pazarında ticaret yapamayacağı da belirtilmişti.

Bu görüşmeler üzerine TEMU Türkiye için adım attı ve İstanbul'da operasyon üssü kurmaya karar verdi. Yeni adımla birlikte '1 iş gününde teslimat' dönemi de başlamış olacak.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasayla birlikte, belediyelerin öğrenci yurtlarına ruhsat verme yetkisi kaldırıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasayla birlikte, belediyelerin öğrenci yurtlarına ruhsat verme yetkisi kaldırıldı.

Ruhsat yetkisi bakanlığın iznine tabi hale getirildi.

Hayatın her döneminde önemli kararlar almak gerekebiliyor. Bu kararlar zaman zaman risk barındırsa da bazı insanlar için cesur adımlar atmak oldukça doğal.

Hayatın her döneminde önemli kararlar almak gerekebiliyor. Bu kararlar zaman zaman risk barındırsa da bazı insanlar için cesur adımlar atmak oldukça doğal.

Astrolojiye göre bazı burçlar bu konuda diğer insanlara kıyasla çok daha atılgan ve kararlı. İşte zorluklardan çekinmeyen, cesur kararlar almaktan korkmayan dört burç...

29 kiloya düşüp yoğun bakıma kaldırıldığı günden bu yana Nihal Candan'ın sağlık durumunu takipçilerine duyuran Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'ın kalbinin durduğunu açıkladı.

29 kiloya düşüp yoğun bakıma kaldırıldığı günden bu yana Nihal Candan'ın sağlık durumunu takipçilerine duyuran Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan'ın kalbinin durduğunu açıkladı.

İşte Benim Stilim programıyla tanıdığımız ve daha yeni cezaevi sürecinden çıkan Nihal Candan 5 Haziran'da fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Sabah gözünüzü açar açmaz yanınıza sokulan, mırlayan ve üstünüze çıkan bir kediyle uyanıyor musunuz? Üstelik normalde çok da sırnaşık olmayan kediniz bile sabahları ilgi delisi gibi davranıyor olabilir.

Sabah gözünüzü açar açmaz yanınıza sokulan, mırlayan ve üstünüze çıkan bir kediyle uyanıyor musunuz? Üstelik normalde çok da sırnaşık olmayan kediniz bile sabahları ilgi delisi gibi davranıyor olabilir.

Bu davranış sizi hem şaşırtıyor hem de biraz güldürüyor olabilir. Peki ama bu sevgi gösterisinin altında gerçekten duygusal bir bağ mı var? Yoksa tamamen başka bir nedeni mi var?

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Sesi ve sahneleri kadar kadar fiziğiyle de dikkat çeken Derya Uluğ, son paylaşımındaki zayıflığıyla dikkat çekti.

Sesi ve sahneleri kadar kadar fiziğiyle de dikkat çeken Derya Uluğ, son paylaşımındaki zayıflığıyla dikkat çekti.

Ünlü şarkıcının sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflardaki görüntüsü hayranlarını endişelendirirken Uluğ'dan kısa sürede kilo açıklaması geldi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence dizisinde ana karakterler olarak seyirci karşısına çıkan Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu epey dikkat çeken partnerlerden olmuş.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Dönence dizisinde ana karakterler olarak seyirci karşısına çıkan Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu epey dikkat çeken partnerlerden olmuş.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre popüler ikili, TRT 1 için çekilen 15 Temmuz konulu 'Son Sefer' filminde başrol oldu.

Sezonu hızlı açan Eda Taşpınar, her sene çektirdiği bikinili pozlarına bir yenisini ekledi.

Sezonu hızlı açan Eda Taşpınar, her sene çektirdiği bikinili pozlarına bir yenisini ekledi.

Bu sefer sırtını dönerek poz veren ve yalnızca tanga giyen Eda Taşpınar'ın 'yaz' pozu sosyal medyanın gündemine oturdu!

Bazı canlı yayın anları var ki yıllar geçse de unutulmazlar listesinden düşmüyor. Bircan Bali ve Seren Serengil kavgası da o anlardan biri olarak tarihe geçti.

Bazı canlı yayın anları var ki yıllar geçse de unutulmazlar listesinden düşmüyor. Bircan Bali ve Seren Serengil kavgası da o anlardan biri olarak tarihe geçti.

Bali, yıllar sonra ilk kez Gazeteci ve Yazio Yazarı Pelin Çini'nin programında çene kilitlenme olayından bahsetti. İşin perde arkasını anlattı. Bakın o gün neler olmuş?

Oyuncu Demet Akbağ acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Oyuncu Demet Akbağ acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Akbağ yaptığı paylaşımla 'Bir Demet Tiyatro'nun yönetmenliğini yapan Sevgi Birsel'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Euroleague, yeni sezonda takım sayısının arttığını resmen açıkladı. Bu yeni kararın yanı sıra bir değişiklik daha duyuruldu.

Euroleague, yeni sezonda takım sayısının arttığını resmen açıkladı. Bu yeni kararın yanı sıra bir değişiklik daha duyuruldu.

Final Four'daki üçüncülük maçı rafa kaldırıldı.

İşte Benim Stilim programıyla tanınan Nihal Candan şu sıralar oldukça zor günler geçiriyor.

İşte Benim Stilim programıyla tanınan Nihal Candan şu sıralar oldukça zor günler geçiriyor.

Anoreksiya tedavisi gören Candan, geçtiğimiz gün yoğun bakıma kaldırıldı. Üzüntüden kalp krizi geçiren baba Hakan Candan ise ilk kez sessizliğini bozdu.

Bildiğiniz üzere bu yıl turizm sektörü oldukça çalkantılı. Pek çok tatil beldesi esnafı, bu yıl her yerin bomboş olduğunu paylaşarak yetkililerden yardım istedi.

Bildiğiniz üzere bu yıl turizm sektörü oldukça çalkantılı. Pek çok tatil beldesi esnafı, bu yıl her yerin bomboş olduğunu paylaşarak yetkililerden yardım istedi.

Bunun yanında bölgedeki mekanlarda, özellikle genç erkeklerin yaptıkları ilginç danslar da gündem olmuştu. Yetkililerin duruma el atmasıyla bu danslar da yasaklandı. 

Marmaris'in meşhur Barlar Sokağı'nın son durumu sosyal medyada viral oldu. Sokağın bomboş olması, turizm sektöründe yaşananları net bir şekilde ortaya koydu.

Miras paylaşımında yeni bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte, mirasın eşit şekilde bölüştürülmesi zorunluluğu kaldırıldı.

Miras paylaşımında yeni bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte, mirasın eşit şekilde bölüştürülmesi zorunluluğu kaldırıldı.

Bu düzenleme sayesinde aile içindeki gerilimlerin azalacağı ve miras paylaşım sürecinin hızlanacağı düşünülüyor.

Fakat bu yeni düzenleme, özellikle ekonomik, sosyal ve hukuki olarak dezavantajlı konumda olan kadınlar için hak kaybı demek olabilir.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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