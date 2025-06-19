Miras Paylaşımında Eşitlik Değil, Anlaşma Dönemi: Kadınlardan Tepkiler Yükseliyor!

Yapılan yeni düzenlemeyle mirasın eşit şekilde bölüştürülmesi zorunluluğu kaldırıldı. Bundan sonra mirasçılar, taşınmaz malların devrini karşılıklı uzlaşma yoluyla kendi aralarında düzenleyecek. Ayrıca bu işlemler için noter onayı da gerekmeyecek. Fakat gelin görün ki 'kolaylaştırılmış' gibi görünen bu sistem, bazı kadınlar için dezavantaja dönüşebilir.

Bu konuya parmak basan, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu oldu. Federasyon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: