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Miras Paylaşımında Eşitlik Değil, Anlaşma Dönemi: Kadınlardan Tepkiler Yükseliyor!

Miras Paylaşımında Eşitlik Değil, Anlaşma Dönemi: Kadınlardan Tepkiler Yükseliyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.06.2025 - 16:58

Miras paylaşımında yeni bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte, mirasın eşit şekilde bölüştürülmesi zorunluluğu kaldırıldı. Bu düzenleme sayesinde aile içindeki gerilimlerin azalacağı ve miras paylaşım sürecinin hızlanacağı düşünülüyor.

Fakat bu yeni düzenleme, özellikle ekonomik, sosyal ve hukuki olarak dezavantajlı konumda olan kadınlar için hak kaybı demek olabilir. 

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Miras paylaşımında eşitlik değil, anlaşma!

Miras paylaşımında eşitlik değil, anlaşma!

Yapılan yeni düzenlemeyle mirasın eşit şekilde bölüştürülmesi zorunluluğu kaldırıldı. Bundan sonra mirasçılar, taşınmaz malların devrini karşılıklı uzlaşma yoluyla kendi aralarında düzenleyecek. Ayrıca bu işlemler için noter onayı da gerekmeyecek. Fakat gelin görün ki 'kolaylaştırılmış' gibi görünen bu sistem, bazı kadınlar için dezavantaja dönüşebilir.

Bu konuya parmak basan, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu oldu. Federasyon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Miras konusunda Tapu işlemlerinde eşit paylaşımdan vazgeçilerek anlaşmalı paylaşıma geçilmesi, özellikle ekonomik, sosyal ve hukuki olarak dezavantajlı konumda bulunan kadınlar ve çocuklar için ciddi hak kayıplarına yol açabilir. “Anlaşmalı paylaşım”, kadınların baskı altında karar verdiği, ekonomik bağımlılık nedeniyle eşit bir pazarlık gücüne sahip olamadığı koşullarda olabilir. Bu tür düzenlemeler, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirerek kadınların mülkiyet hakkını zayıflatır ve uzun vadede ekonomik güvencesizliğe yol açar.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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