Miras Paylaşımında Eşitlik Değil, Anlaşma Dönemi: Kadınlardan Tepkiler Yükseliyor!
Miras paylaşımında yeni bir değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte, mirasın eşit şekilde bölüştürülmesi zorunluluğu kaldırıldı. Bu düzenleme sayesinde aile içindeki gerilimlerin azalacağı ve miras paylaşım sürecinin hızlanacağı düşünülüyor.
Fakat bu yeni düzenleme, özellikle ekonomik, sosyal ve hukuki olarak dezavantajlı konumda olan kadınlar için hak kaybı demek olabilir.
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Miras paylaşımında eşitlik değil, anlaşma!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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