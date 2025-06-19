İngiltere'de Öğretmenler Grevde: Sebep Öğrencilerin Saygısızlığı!

BBC'nin aktardığına göre, Mayıs ayında İngiltere'de tam 50 öğretmen grev yapma kararı aldı. Öğretmenlik yapma hayalleri kuran ve bu hayale sonunda kavuşan Sophie Walker da aralarındaydı. Walker ve diğer greve giden öğretmenler, öğrencilerin davranışlarını protesto etti. Aynı zamanda öğretmenler, üst düzey yönetici ekibinden yeterli destek gelmediğini belirtiyor ve öğrenciler tarafından yaşatılan aksaklıkların tutarlı bir şekilde ele alınmadığını söylüyor.

Deneyimli başka bir öğretmen ise son bir yıl içerisinde birçok öğretmenin mesleği bırakma kararı aldığını belirtiyor. Öğretmenlerin öğrenci davranışları nedeniyle greve gitmesinin 'alışılmadık' bir durum olduğunu kabul eden öğretmenler, greve ise son çare olarak başvurduklarının altını çiziyor.