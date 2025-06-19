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İngiltere'de Öğretmenler Grevde: Sebep Öğrencilerin Saygısızlığı!

İngiltere'de Öğretmenler Grevde: Sebep Öğrencilerin Saygısızlığı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.06.2025 - 14:40

Grev denilince aklınıza işverenle anlaşmazlık yaşadığı için iş bırakan işçiler geliyor olabilir. Fakat grev, sadece işçilerin kullandığı bir hak arama aracı değildir. Mayıs ayında İngiltere'de öğretmenler de greve gitme kararı aldı. Sebebi ise hükümetle ya da özel yönetimlerle yaşanan maaş, çalışma saatleri gibi problemler değil.

Öğretmenler, öğrenciler yüzünden greve gitti.

Kaynak: BBC

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İngiltere'de öğretmenler grev yapma kararı aldı.

İngiltere'de öğretmenler grev yapma kararı aldı.

BBC'nin aktardığına göre, Mayıs ayında İngiltere'de tam 50 öğretmen grev yapma kararı aldı. Öğretmenlik yapma hayalleri kuran ve bu hayale sonunda kavuşan Sophie Walker da aralarındaydı. Walker ve diğer greve giden öğretmenler, öğrencilerin davranışlarını protesto etti. Aynı zamanda öğretmenler,  üst düzey yönetici ekibinden yeterli destek gelmediğini belirtiyor ve öğrenciler tarafından yaşatılan aksaklıkların tutarlı bir şekilde ele alınmadığını söylüyor.

Deneyimli başka bir öğretmen ise son bir yıl içerisinde birçok öğretmenin mesleği bırakma kararı aldığını belirtiyor. Öğretmenlerin öğrenci davranışları nedeniyle greve gitmesinin 'alışılmadık' bir durum olduğunu kabul eden öğretmenler, greve ise son çare olarak başvurduklarının altını çiziyor.

Peki öğrenciler ne yapıyor?

Peki öğrenciler ne yapıyor?

Westbourne Akademisi'ndeki öğretmenler, öğrencilerinin üzerlerine sandalye ve makas fırlattığını, çoğu öğretmenin yaşadıklarından dolayı ruh sağlığının bozulduğunu ifade ediyor. Walker, 'Gidip diğer öğrencileri sınıflardan topluyorlar ve büyük gruplar halinde dolaşıyorlar. Hiçbir derse katılma niyetleri olmadan geliyorlar.' diyor. 

Başka bir öğretmen ise öğrenciler tarafından şiddete maruz kaldığını ve hatırlayabildiğinden çok daha fazla küfür edildikten sonra istifa ettiğini belirtiyor. Öğretmenlerden yapılan açıklamalar ise şu şekilde:

'Öğrenciler günde beş saate kadar koridorlarda koşuyorlar. 30 ila 40 kişi olabiliyor. Kapıları tekmeliyor, sınıflara su dolu şişeler atıyor, sınav odalarına girip bağırıyorlar. Uygun şekilde ele alınmıyor. Uygulanacak sağlam sistemlerin kurulmasını istiyoruz. Daha fazla yayılmasını önlemek için bunu ele almamız gerekiyor.'

"Sosyal medyada çok para kazanan insanları görüyorlar."

"Sosyal medyada çok para kazanan insanları görüyorlar."

Elbette sosyal medyanın tüm bu davranışların bir sebebi olduğu söylenemez. Fakat etkisi de inkar edilemez. Walker, sosyal medyanın ve cep telefonlarının Westbourne Akademisi'ndeki kötü davranışlarda büyük rol oynadığını söylüyor. Öğrencilerin okula telefon getirmesi yasak fakat bunu engellemek de oldukça zor. Walker, 'Sosyal medyada çok para kazanan bu insanları görüyorlar ve bunun için çok çalışmaları gerekmediğini düşünüyorlar. Maruz kaldıkları içerikler iyi davranışları teşvik etmiyor.' diyor.

Öte yandan ebeveynler de okula olan inançlarını kaybettiklerini söylüyor. Kimileri öğretmenlerin grevini haksız bulurken kimileri de grevi destekliyor. 

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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