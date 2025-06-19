İngiltere'de Öğretmenler Grevde: Sebep Öğrencilerin Saygısızlığı!
Grev denilince aklınıza işverenle anlaşmazlık yaşadığı için iş bırakan işçiler geliyor olabilir. Fakat grev, sadece işçilerin kullandığı bir hak arama aracı değildir. Mayıs ayında İngiltere'de öğretmenler de greve gitme kararı aldı. Sebebi ise hükümetle ya da özel yönetimlerle yaşanan maaş, çalışma saatleri gibi problemler değil.
Öğretmenler, öğrenciler yüzünden greve gitti.
Kaynak: BBC
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İngiltere'de öğretmenler grev yapma kararı aldı.
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Peki öğrenciler ne yapıyor?
"Sosyal medyada çok para kazanan insanları görüyorlar."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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