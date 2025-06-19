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Liverpool'un Yeni Transferi Frimpong’un Bodrum’da Çılgın Eğlencesi: 600 Bin Lira Hesap Ödedi

Liverpool'un Yeni Transferi Frimpong’un Bodrum’da Çılgın Eğlencesi: 600 Bin Lira Hesap Ödedi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.06.2025 - 13:41

Almanya’da Bayer Leverkusen ile yıldızını parlatan ve 40 milyon euro bonservis ücreti ile Liverpool’a transfer olan Hollandalı futbolcu Jeremie Frimpong tatil için Muğla’nın Bodrum ilçesini tercih etti.

8 arkadaşı ile birlikte doyasıya eğlenen başarılı futbolcunun toplam 600 bin lira hesap ödediği öğrenildi.

Kaynak: NTV

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Leverkusen’in iki sezon önceki şampiyonluğunda en büyük sahiplerinden biri de Jeremie Frimpong olmuştu.

Leverkusen’in iki sezon önceki şampiyonluğunda en büyük sahiplerinden biri de Jeremie Frimpong olmuştu.

Son iki sezonda oynadığı futbolla Avrupa’nın en etkili kenar futbolcularından biri haline gelen Frimpong, Real Madrid’e giden Trent Alexander-Arnold’un yerine Liverpool’a transfer oldu.

Premier Lig şampiyonu Liverpool, Frimpong için 40 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Frimpong’un sezon öncesi Bodrum keyfi.

Frimpong’un sezon öncesi Bodrum keyfi.

NTV’de yer alan habere göre,8 arkadaşı ile birlikte Türkiye’nin en önemli tatil destinasyonlarından Bodrum’a gelen Jeremie Frimpong çılgınca eğlendi.

Bodrum’daki bir restoranda tabak kıran, eğlence mekanlarını ziyaret eden Frimpong’un 600 bin lira hesap ödediği öğrenildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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