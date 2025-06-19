Liverpool'un Yeni Transferi Frimpong’un Bodrum’da Çılgın Eğlencesi: 600 Bin Lira Hesap Ödedi
Almanya’da Bayer Leverkusen ile yıldızını parlatan ve 40 milyon euro bonservis ücreti ile Liverpool’a transfer olan Hollandalı futbolcu Jeremie Frimpong tatil için Muğla’nın Bodrum ilçesini tercih etti.
8 arkadaşı ile birlikte doyasıya eğlenen başarılı futbolcunun toplam 600 bin lira hesap ödediği öğrenildi.
Kaynak: NTV
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Leverkusen’in iki sezon önceki şampiyonluğunda en büyük sahiplerinden biri de Jeremie Frimpong olmuştu.
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Frimpong’un sezon öncesi Bodrum keyfi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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