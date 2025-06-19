Liverpool'un Yeni Transferi Frimpong’un Bodrum’da Çılgın Eğlencesi: 600 Bin Lira Hesap Ödedi

Almanya’da Bayer Leverkusen ile yıldızını parlatan ve 40 milyon euro bonservis ücreti ile Liverpool’a transfer olan Hollandalı futbolcu Jeremie Frimpong tatil için Muğla’nın Bodrum ilçesini tercih etti.

8 arkadaşı ile birlikte doyasıya eğlenen başarılı futbolcunun toplam 600 bin lira hesap ödediği öğrenildi.

Kaynak: NTV