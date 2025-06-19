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SpaceX’in Starship Roketi Patladı: "Büyük Bir Anormallik Yaşandı"

SpaceX’in Starship Roketi Patladı: "Büyük Bir Anormallik Yaşandı"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.06.2025 - 12:46

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in 10. uçuş testine hazırlanan Starship isimli roketinde patlama meydana geldi. Patlamada ölen veya yaralanan olmazken, şirketten yapılan açıklamada 'büyük bir anormallik yaşadığı' ifade edildi.

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SpaceX’in Starship roketi ABD’nin Teksas Eyaleti’nde deneme uçuşuna hazırlanıyordu.

SpaceX’in Starship roketi ABD’nin Teksas Eyaleti’nde deneme uçuşuna hazırlanıyordu.

SpaceX'in sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, 10. uçuş testine hazırlanan roketin, yerel saatle 23.00 sularında 'büyük bir anormallik yaşadığı' belirtildi.

Test boyunca sahanın etrafında güvenli bir alan bırakıldığı kaydedilen açıklamada, olayda yaralanan olmadığı ifade edildi.

Yerel medyaya yansıyan görüntülerde, Starship roketinin kalkış platformunda arızalanarak dev bir alev topuna dönüştüğü görülüyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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