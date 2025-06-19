Mozambikli Fenomen Ana Barbara İstanbul’da Geçirdiği Estetik Operasyon Sonrası Hayatını Kaybetti

Reklam anlaşması ve balayı planları ile İstanbul’a gelen Mozambikli sanatçı Elgar Sueia ve eşi Ana Bárbara Buhr Buldrini hayatlarının şokunu yaşadı. Sosyal medya fenomeni olan Ana Bárbara Buhr Buldrini, İstanbul’da geçirdiği estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti. Ekol TV’den Gamze Şimşek ve Ramazan Eğri’nin haberine göre; Elgar Sueia eşinin aç girmesi gereken ameliyata tok halde alındığını ve bu nedenle de hayatını kaybettiğini iddia etti.

Olay hakkında hastaneden yapılan açıklamada da 'Vefatın kesin nedeninin tespiti amacıyla yasal süreç başlatılmıştır. Süreç, ilgili resmi makamlarla tam bir iş birliği içinde ve şeffaflıkla yürütülmektedir. Ölüm nedeni ile ilgili tatmin edici açıklamanın otopsi sonucu ile netleşeceğini umuyor değerli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz' denildi.