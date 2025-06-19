Mozambikli Fenomen Ana Barbara İstanbul’da Geçirdiği Estetik Operasyon Sonrası Hayatını Kaybetti
Reklam anlaşması ve balayı planları ile İstanbul’a gelen Mozambikli sanatçı Elgar Sueia ve eşi Ana Bárbara Buhr Buldrini hayatlarının şokunu yaşadı. Sosyal medya fenomeni olan Ana Bárbara Buhr Buldrini, İstanbul’da geçirdiği estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti. Ekol TV’den Gamze Şimşek ve Ramazan Eğri’nin haberine göre; Elgar Sueia eşinin aç girmesi gereken ameliyata tok halde alındığını ve bu nedenle de hayatını kaybettiğini iddia etti.
Olay hakkında hastaneden yapılan açıklamada da 'Vefatın kesin nedeninin tespiti amacıyla yasal süreç başlatılmıştır. Süreç, ilgili resmi makamlarla tam bir iş birliği içinde ve şeffaflıkla yürütülmektedir. Ölüm nedeni ile ilgili tatmin edici açıklamanın otopsi sonucu ile netleşeceğini umuyor değerli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz' denildi.
Reklam anlaşması ve balayı için İstanbul’a gelen fenomen hayatını kaybetti.
Ana Bárbara Buhr Buldrini, 15 Haziran 2025 tarihinde eşiyle birlikte hastaneye bağlı özel bir kliniğe rutin testler için gitti.
Hastaneden açıklama:
Ana Barbara Buhr Buldrini'den geriye kalan son fotoğraf 👇
Vefat eden Ana Barbara Buhr Buldrini'nin eşinin EKOL TV'ye yaptığı açıklamalar:
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