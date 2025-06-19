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Mozambikli Fenomen Ana Barbara İstanbul’da Geçirdiği Estetik Operasyon Sonrası Hayatını Kaybetti

Mozambikli Fenomen Ana Barbara İstanbul’da Geçirdiği Estetik Operasyon Sonrası Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.06.2025 - 14:23

Reklam anlaşması ve balayı planları ile İstanbul’a gelen Mozambikli sanatçı Elgar Sueia ve eşi Ana Bárbara Buhr Buldrini hayatlarının şokunu yaşadı. Sosyal medya fenomeni olan Ana Bárbara Buhr Buldrini, İstanbul’da geçirdiği estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti. Ekol TV’den Gamze Şimşek ve Ramazan Eğri’nin haberine göre; Elgar Sueia eşinin aç girmesi gereken ameliyata tok halde alındığını ve bu nedenle de hayatını kaybettiğini iddia etti. 

Olay hakkında hastaneden yapılan açıklamada da 'Vefatın kesin nedeninin tespiti amacıyla yasal süreç başlatılmıştır. Süreç, ilgili resmi makamlarla tam bir iş birliği içinde ve şeffaflıkla yürütülmektedir. Ölüm nedeni ile ilgili tatmin edici açıklamanın otopsi sonucu ile netleşeceğini umuyor değerli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz' denildi.

Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/gundem/yaba...
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Reklam anlaşması ve balayı için İstanbul’a gelen fenomen hayatını kaybetti.

Reklam anlaşması ve balayı için İstanbul’a gelen fenomen hayatını kaybetti.

Ekol TV muhabirleri Gamze Şimşek ve Ramazan Eğri’nin haberine göre; Mozambik’in ünlü sanatçı ve fenomenlerinden olan, DeHermes olarak tanınan Mozambikli Elgar Sueia eşi Ana Bárbara Buhr Buldrini Türkiye’ye geldi. 

Influencer olan Ana Bárbara Buhr Buldrini estetik cerrahi merakından dolayı yaptığı araştırmalar sonucunda Türkiye’de bulunan bir şirket ile görüştü. 

Ana Bárbara Buhr Buldrini, İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan, mide botoksu ameliyatları sonrası çok sayıda ölüm haberinin ardından adını değiştiren hastane ile reklam anlaşması yaptı. Genç kadın hastanenin reklamını yapacak ve karşılığında yağ aldırma ameliyatı ücretsiz gerçekleştirilecekti. Ancak bu anlaşma genç kadının sonu oldu.

Ana Bárbara Buhr Buldrini, 15 Haziran 2025 tarihinde eşiyle birlikte hastaneye bağlı özel bir kliniğe rutin testler için gitti.

Ana Bárbara Buhr Buldrini, 15 Haziran 2025 tarihinde eşiyle birlikte hastaneye bağlı özel bir kliniğe rutin testler için gitti.

Ancak eşi Elgar Sueia’nın iddiasına göre genç kadın anlaştıkları operasyona 2 gün olmasına rağmen acil bir durum ya da yeterli tıbbi hazırlık olmamasına rağmen aynı akşam ameliyata alındı.

Elgar Sueia eşinin aç girmesi gereken ameliyata tok halde alındığını ve doktorların Ana Bárbara’nın kalbinin yavaşladığını söylediğini iddia etti.

Eşini ameliyat masasında kaybeden Elgar Sueia ise göz yaşları içinde yaşananları anlattı: “O anda kendimi kaybettim. Ağladım, bağırdım, etrafı yumrukladım. Elimde hala yara izleri var. Onu morgda gördüm. Çok güzel görünüyordu ama ölmüştü.

Hastaneden açıklama:

Hastaneden açıklama:

'Ana Barbara Buhr Buldrini isimli hasta, diş hekim hastası olarak hastanemize yönlendirilmiş, operasyon öncesi tüm yasal ve tıbbi bilgilendirmeler kendisine detaylıca yapılmış ve gerekli onamları alınmıştır. Operasyon, diş hekim tarafından, hastanemizin sağladığı standartlara uygun ameliyathane koşullarında gerçekleşmiştir. Uyanma sırasında hastamızda ani ve beklenmeyen bir komplikasyon gelişmiş ve ventriküler fibrilasyona nedeniyle arrest yaşamış, ekstübe edilmeden 1 saat 30 dakika ameliyathane koşullarında uzman anestezi ekibimiz tarafından resüstasyon yapılmıştır. Yapılan tüm müdahalelere karşın hasta geri döndürülememiştir. Vefatın kesin nedeninin tespiti amacıyla yasal süreç başlatılmıştır. Süreç, ilgili resmi makamlarla tam bir iş birliği içinde ve şeffaflıkla yürütülmektedir. Ölüm nedeni ile ilgili tatmin edici açıklamanın otopsi sonucu ile netleşeceğini umuyor değerli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Tusa Hastanesi olarak tüm hasta ve hasta yakınlarımızın sağlık sorunlarında yanında ve destek olmaya devam edeceğiz.'

Ana Barbara Buhr Buldrini'den geriye kalan son fotoğraf 👇

Ana Barbara Buhr Buldrini'den geriye kalan son fotoğraf 👇

Vefat eden Ana Barbara Buhr Buldrini'nin eşinin EKOL TV'ye yaptığı açıklamalar:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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