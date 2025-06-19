Türkiye Turu Yapan Güney Koreli Yayıncı Samsun'da Rahatsız Edildi
Son günlerde medyaya düşen görüntüler pek çok kişiyi ülke imajı ve Türkiye'deki turizmin geleceği hakkında endişelendiriyor. Ancak bu kez haber Akdeniz veya Ege sahillerinden değil Karadeniz'den geldi. Türkiye turunu canlı yayında takipçileriyle paylaşan Güney Koreli yayıncı Mhyochi Samsun'da yürüyüş yaparken araçla seyahat eden bir kişinin ısrar ve sözlü tacizine maruz kaldı.
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Güney Koreli yayıncı bir süredir başta İstanbul olmak üzere Türkiye'yi geziyor.
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Hatta Türkiye'nin kıyılarını yüzerek başlama "challange"ı başlatan yayıncının ilk durağı ise Samsun oldu.
İlk günden 51 bin adım atan Mhyochi canlı yayındayken sözlü tacize maruz kaldı.
Ancak yayın esnasında bir kişi aracına binmesini teklif etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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