Türkiye Turu Yapan Güney Koreli Yayıncı Samsun'da Rahatsız Edildi

Son günlerde medyaya düşen görüntüler pek çok kişiyi ülke imajı ve Türkiye'deki turizmin geleceği hakkında endişelendiriyor. Ancak bu kez haber Akdeniz veya Ege sahillerinden değil Karadeniz'den geldi. Türkiye turunu canlı yayında takipçileriyle paylaşan Güney Koreli yayıncı Mhyochi Samsun'da yürüyüş yaparken araçla seyahat eden bir kişinin ısrar ve sözlü tacizine maruz kaldı.