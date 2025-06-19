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Türkiye Turu Yapan Güney Koreli Yayıncı Samsun'da Rahatsız Edildi

Türkiye Turu Yapan Güney Koreli Yayıncı Samsun'da Rahatsız Edildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.06.2025 - 13:58

Son günlerde medyaya düşen görüntüler pek çok kişiyi ülke imajı ve Türkiye'deki turizmin geleceği hakkında endişelendiriyor. Ancak bu kez haber Akdeniz veya Ege sahillerinden değil Karadeniz'den geldi. Türkiye turunu canlı yayında takipçileriyle paylaşan Güney Koreli yayıncı Mhyochi Samsun'da yürüyüş yaparken araçla seyahat eden bir kişinin ısrar ve sözlü tacizine maruz kaldı.

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Güney Koreli yayıncı bir süredir başta İstanbul olmak üzere Türkiye'yi geziyor.

Güney Koreli yayıncı bir süredir başta İstanbul olmak üzere Türkiye'yi geziyor.
twitter.com

Hatta Türkiye'nin kıyılarını yüzerek başlama "challange"ı başlatan yayıncının ilk durağı ise Samsun oldu.

Hatta Türkiye'nin kıyılarını yüzerek başlama "challange"ı başlatan yayıncının ilk durağı ise Samsun oldu.
twitter.com

İlk günden 51 bin adım atan Mhyochi canlı yayındayken sözlü tacize maruz kaldı.

İlk günden 51 bin adım atan Mhyochi canlı yayındayken sözlü tacize maruz kaldı.
twitter.com

Ancak yayın esnasında bir kişi aracına binmesini teklif etti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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