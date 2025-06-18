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İlk Buluşmada Yaşadıkları Rezillikleri Anlatarak Güldüren X Kullanıcıları

İlk Buluşmada Yaşadıkları Rezillikleri Anlatarak Güldüren X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.06.2025 - 14:32

First date olarak da bilinen ilk buluşmalar gerek o dönemki ruh hali gerek insanın ne yapacağını bilememesi gibi nedenlerden sürprizlere açık olabiliyor. Bu yüzden ortaya inanılamayacak absürtlükte hikayeler çıkıyor. Bir X kullanıcısı da merak edip takipçilerine sordu ve pek çok kişi bu rezilliklerden rezillik beğendi.

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Soru şöyleydi...
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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mutant gelin

birbirinden boktan hikayeler

Mine kaygaz

ZümrA nın acilen bir psikoloğa ihtiyacı var.

Uzaydaki Ilk Insan

Kaynak? Dötüm.. yani millet kafasindan sıkıp yaziyor, onedio da yayinliyor. Bos isler