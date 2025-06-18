İlk Buluşmada Yaşadıkları Rezillikleri Anlatarak Güldüren X Kullanıcıları

First date olarak da bilinen ilk buluşmalar gerek o dönemki ruh hali gerek insanın ne yapacağını bilememesi gibi nedenlerden sürprizlere açık olabiliyor. Bu yüzden ortaya inanılamayacak absürtlükte hikayeler çıkıyor. Bir X kullanıcısı da merak edip takipçilerine sordu ve pek çok kişi bu rezilliklerden rezillik beğendi.