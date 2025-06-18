İlk Buluşmada Yaşadıkları Rezillikleri Anlatarak Güldüren X Kullanıcıları
First date olarak da bilinen ilk buluşmalar gerek o dönemki ruh hali gerek insanın ne yapacağını bilememesi gibi nedenlerden sürprizlere açık olabiliyor. Bu yüzden ortaya inanılamayacak absürtlükte hikayeler çıkıyor. Bir X kullanıcısı da merak edip takipçilerine sordu ve pek çok kişi bu rezilliklerden rezillik beğendi.
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Soru şöyleydi...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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birbirinden boktan hikayeler
ZümrA nın acilen bir psikoloğa ihtiyacı var.
Kaynak? Dötüm.. yani millet kafasindan sıkıp yaziyor, onedio da yayinliyor. Bos isler