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Çarpıntı'da Sibel Taşçıoğlu'yla Başrolü Paylaşan Deniz Çakır'ın İkiz Çocuklarını Oynayacak İsimler Belli Oldu

Çarpıntı'da Sibel Taşçıoğlu'yla Başrolü Paylaşan Deniz Çakır'ın İkiz Çocuklarını Oynayacak İsimler Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.06.2025 - 10:40

Star TV'de yayınlanacak Çarpıntı dizisi yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak görülüyor. Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın başrollerini paylaşacağı dram dizisiyle ilgili detaylar belli oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Deniz Çakır'ın ikiz çocuklarını canlandıracak oyuncular belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
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Başrollerini Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın paylaşacağı Çarpıntı dizisi yeni sezonda Star TV'de yayınlanacak.

Başrollerini Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın paylaşacağı Çarpıntı dizisi yeni sezonda Star TV'de yayınlanacak.

Dizide Sibel Taşçıoğlu evlat acısıyla sarsılan bir anne olan Tülin’i, biri kalp nakli bekleyen, Deniz Çakır ise 3 çocuk (Aslı, Sezin, Murat) annesi Hülya’yı canlandıracak. Aslı karakteri için görüşmeleri süren Lizge Cömert'in ardından ikiz kardeşleri canlandıracak isimler de belli oldu.

Çarpıntı dizisinde Sezin ve Murat karakterlerini canlandıracak oyuncular belli oldu.

Çarpıntı dizisinde Sezin ve Murat karakterlerini canlandıracak oyuncular belli oldu.
Çarpıntı dizisinde Sezin ve Murat karakterlerini canlandıracak oyuncular belli oldu.

Aslı'nın ikiz kardeşlerinden Sezin’i Helin Elveren, Murat’ı da son olarak Kardelenler dizisinde izlediğimiz Mehmet Fatih Obuz oynayacak. Aslı'nın partneri Aras için de Burak Yörük'le görüşmeler sürüyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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