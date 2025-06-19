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Küçük Kızını Merdivenlerden Aşağıya Yuvarlayan Baba Gözaltında: 8 Çocuğu ve 51 Suç Kaydı Varmış!

Küçük Kızını Merdivenlerden Aşağıya Yuvarlayan Baba Gözaltında: 8 Çocuğu ve 51 Suç Kaydı Varmış!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.06.2025 - 10:29

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bir “babanın”, küçük kızını tekmeleyerek merdivenlerden aşağıya atması büyük tepki çekmişti.

Yayılan görüntüler sonrasında harekete geçen polis ekipleri “baba” Turgay T.’yi gözaltına aldı. Turgay T.’nin 8 çocuğu olduğu ve hırsızlık, yağma gibi suçlardan toplam 51 suç kaydının olduğu öğrenildi.

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Olay Eyüpsultan’ın Çırçır Mahallesi'nde yaşandı.

Olay Eyüpsultan’ın Çırçır Mahallesi'nde yaşandı.

HASSAS GÖRÜNTÜ 👇

Polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya ve bazı haberlere konu olan, bir babanın kızına tekme atıp merdivenlerden yuvarladığı görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettiği Turgay T'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin 8 çocuğu olduğu ve hırsızlık, yağma gibi suçlardan 51 kaydı bulunduğu öğrenildi.

Turgay T.’nin gözaltınaki görüntüleri 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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