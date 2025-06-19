Küçük Kızını Merdivenlerden Aşağıya Yuvarlayan Baba Gözaltında: 8 Çocuğu ve 51 Suç Kaydı Varmış!
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bir “babanın”, küçük kızını tekmeleyerek merdivenlerden aşağıya atması büyük tepki çekmişti.
Yayılan görüntüler sonrasında harekete geçen polis ekipleri “baba” Turgay T.’yi gözaltına aldı. Turgay T.’nin 8 çocuğu olduğu ve hırsızlık, yağma gibi suçlardan toplam 51 suç kaydının olduğu öğrenildi.
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Olay Eyüpsultan’ın Çırçır Mahallesi'nde yaşandı.
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Polis ekipleri harekete geçti.
Turgay T.’nin gözaltınaki görüntüleri 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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