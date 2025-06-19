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Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası'ndaki İlk Galibiyetini Aldı

Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası'ndaki İlk Galibiyetini Aldı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.06.2025 - 19:32

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında İsviçre'yi rahat geçti. Potanın Periler, turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

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İkinci maçta ilk galibiyetimizi aldık

İkinci maçta ilk galibiyetimizi aldık

2025 FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'na Fransa maçı ile başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 69-71 kaybettiği maçın ardından çıktığı ikinci mücadelede parkeden galibiyetle ayrıldı.

İsviçre ile kozlarını paylaşan milliler, ilk yarısını 51-34'lük skorla üstün kapadığı karşılaşmayı 91-67 ile kazandı.

Sıradaki rakibimiz Yunanistan

Sıradaki rakibimiz Yunanistan

Ay-yıldız ekibimiz, gruptaki son maçında ev sahibi Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. 21 Haziran Cumartesi günü oynanacak maç, TRT SPOR YILDIZ ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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