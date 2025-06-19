Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası'ndaki İlk Galibiyetini Aldı
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçında İsviçre'yi rahat geçti. Potanın Periler, turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.
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İkinci maçta ilk galibiyetimizi aldık
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Sıradaki rakibimiz Yunanistan
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