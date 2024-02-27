Survivor'dan Gönderilen Sema'nın Açıklamasından Kızılcık Şerbeti'ndeki Gerçeğe TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor'dan Gönderilen Sema'nın Açıklamasından Kızılcık Şerbeti'ndeki Gerçeğe TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
27 Şubat Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor'da Sema ve Pınar arasında bitmek bilmez bir gerginlik vardı. Sema yarışmaya dahil olur olmaz Pınar sözleriyle kışkırtmaya başladı ve sonunda büyük bir kavgaya dönüşen bu laf sokmalar Sema'nın diskalifiye olmasına neden oldu. Peki bu nefretin gerçek nedeni ne? Açıklıyoruz!
2. Survivor All Star'a sonradan dahil olan Sema Aydemir, Pınar'la yaptığı büyük kavganın sonucunda diskalifiye edildi. Yarışmadan ayrılan Sema, sosyal medya hesabında açıklama yaptı.
3. Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmiş, hastanede tedavi altına alınmıştı. Haftalar sonra usta oyuncunun diziden ayrıldığı ve Abdullah karakterini Ahmet Mümtaz Taylan'ın devraldığı açıklanmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş, Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili kahreden bir detayı açıkladı.
4. Survivor'ın son bölümüne Sema ve Pınar arasındaki fiziksel ve sözlü kavga damgasını vurdu. Her fırsatta Sema'yı tahrik eden Pınar'a daha fazla dayanamayan Sema fiziksel şiddete başvururken, diskalifiyeyle karşılaştı. Sema'nın diskalifiye edilmesine izleyicilerden yoğun tepki geldi.
5. Hazar Ergüçlü ve Yılmaz Erdoğan'ın başrolü paylaştığı İnci Taneleri'nin pavyon çekimlerinde yer alan Yılmaz Erdoğan'ın konuk sanatçıyla pavyonda şarkı söylediği anlar gündem oldu.
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6. Ay Yapım imzalı iddialı dizi Gaddar'ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katılıyor! NOW TV ekranlarında seyirci ile buluşan dizinin 1 Mart Cuma akşamı yayınlanacak bölümünde Leyla karakterine hayat verecek oyuncu şimdiden merak konusu oldu. Bu gelişme ile dizi severler, 'Dağhan ile Leyla arasında yeni bir aşk mı başlıyor?' sorusunu sormaya başladı.
7. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Neslihan Kanaç isimli yarışmacı tavırlarıyla viral olmuştu. Sorulara verdiği yanıtların yanı sıra konuşmalarıyla Bahar Candan'a benzetilen yarışmacı kısa sürede gündem oldu.
8. Survivor All Star'ı son bölümüne Pınar ve Sema Aydemir kavgası damgasını vururken, söz konusu kavga için yapılan acil durum konseyinde Sercan'ın uyuklayan hali viral oldu.
9. Bir zamanlar cuma akşamlarımızın vazgeçilmezi olan Beyaz Show ekranlara geri dönüyor! Mutlu haberi müjdeleyen Beyazıt Öztürk, üstüne tarih de verdi!
10. Survivor All Star'ın en büyük olaylarından Pınar ve Sema kavgasında Sema diskalifiye edilirken, Pınar için herhangi bir yaptırım olmadı. Sema'nın yeğeni ve Seda Ocak'ın oğlu ise sosyal medya hesabından Pınar Saka'yı tehdit etti.
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11. Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde 'Mira' karakterine hayat veren genç oyuncu Nefise Esma Yılmaz bakın hangi dizide oynamış!
12. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın Yunanistan uyarlaması sosyal medyada gündem oldu. Afiş çekimine kadar birebir uyarlanan dizi izleyicileri ayağa kaldırırken, gelen yorumlar görenleri güldürdü.
13. Survivor All Star'ın en büyük olayı son bölümde yaşanan Sema ve Pınar kavgası oldu. Pınar'ın sözlü tahriklerine fiziksel şiddetle karşılık veren Sema diskalifiye edilirken, kardeşinin bu haberini alan Seda Ocak'ın Pınar'a tepkisi ağır oldu.
14. Kızılcık Şerbeti'nin sinsi gelin Nilay'ını canlandıran Feyza Civelek karakteriyle sık sık gündem olurken, sosyal medyaya düşen 'soğuk espiri' videosuyla "Nilay'ı oynamıyor, yaşıyor" dedirtti.
15. NOW ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım dizisi son gaz devam ederken, diziye Yalı Çapkını dizisinden bomba bir oyuncu geldi.
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16. Sihirli Annem'in ilk bölümünün 21 yıl önce bugün ekranlara gelmesi, sosyal medyada gündem oldu. Bu nostaljik bilgi, zaman çizelgesinde adeta bir tokat etkisi yaratarak izleyicilerin geçmişe dönük anılarını canlandırdı.
17. Gündüz kuşağı programlarındaki konular çoğu zaman dehşete düşürüyor. Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılan 73 yaşındaki Necmettin, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi hakkında skandal iddialarda bulundu. Para avcısı dediği sevgilisi için suç duyurusunda bulunan Necmettin, iddialarıyla stüdyodakileri şoke etti.
18. Survivor'da Pınar ve Sema arasındaki gerilim kavgaya dönüşmüş, Sema bu kavga sonucu diskalifiye edilmişti. Aralarındaki bu gerilimin asıl sebebinin de olimpiyatlara dayandığı ortaya çıkmıştı. 2012 Olimpiyatlarında Sema ve Pınar'la birlikte yarışan eski Survivor yarışmacısı ve atlet Birsen Bekgöz'den ortlaığı karıştıracak bir iddia ortaya atıldı.
19. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Doğa, Fatih ile görüşeceği için heyecanlı heyecanlı hazırlanırken bir anda karşısında iki kez boşandığı kocası Fatih yerine eski kayınvalidesi Pembe'yi görmüştü... Dizinin ekibi bu anları komik bir edit haline getirince dizinin Fatih'i Doğukan Güngör, yaptığı yorumla tepki çekti.
20. 'Bahar' dizisindeki performansıyla baharları yaşatan Demet Evgar, son bölümdeki performansıyla yine devleşti. Kaynanası Nevra'yı mosmor eden Bahar, sözleriyle ders verdi. Detaylar...👇
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21. Survivor All Star'da hiç istenmeyen olaylar yaşanmış; gergin bir şekilde ilerleyen sezonda Sema ve Pınar arasındaki kavga sonucu Sema diskalifiye edilmişti. Acun Ilıcalı'nın bu durumu açıkladığı konseyde Yasin'in Pınar ile ilgili söylediği sözler gündem oldu!
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