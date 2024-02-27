Milyoner'deki Olaylı Yarışmacı Tavırlarıyla Bahar Candan'a Benzetildi
Milyoner'deki Olaylı Yarışmacı Tavırlarıyla Bahar Candan'a Benzetildi
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Neslihan Kanaç isimli yarışmacı tavırlarıyla viral olmuştu. Sorulara verdiği yanıtların yanı sıra konuşmalarıyla Bahar Candan'a benzetilen yarışmacı kısa sürede gündem oldu.
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atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e geçtiğimiz günlerde yarışmacı Neslihan Kanaç damgasını vurdu.
Kenan İmirzalıoğlu'nun "Hobilerin nedir?" sorusuna "Yatarım" yanıtı veren Kanaç, ayrıca Pilot olmak istediğini "Pilot olmak istiyorum. Beni hemen pilot yapsınlar" sözleriyle açıkladı.
İmirzalıoğlu, Kanaç'ın pilot olma arzusuna "Uçacağın kesin de, konma konusunda sıkıntı yaşayabilirsin" karşılığını verirken, o anlar kısa süre sonra sosyal medyada gündem oldu.
"Işıkları biraz kısabilir miyiz? Daha iyi görünürüm o zaman" sözleriyle tüm stüdyoyu şoke eden yarışmacının bu tavırları Bahar Candan'a benzetilirken, takıldığı sorularda yanıtı İmirzalıoğlu'na sormasıyla apayrı bir şaşkınlık yaşattı.
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