Yalı Çapkını'nda Suna'nın Pelin'i Dövdüğü Sahne Sansürsüz Yayınlandı: Suna'nın Küfürleri Gündem Oldu!
Yalı Çapkını'nda Suna'nın Pelin'i Dövdüğü Sahne Sansürsüz Yayınlandı: Suna'nın Küfürleri Gündem Oldu!
Yalı Çapkını son iki sezonun en çok konuşulan ve en beğenilen yapımlarından biri olmayı başardı. Yurt dışında da yayınlanan dizide, Suna'nın Pelin'i dövdüğü sahnede ettiği küfürler sansürsüz yayınlandı. Yeniden gündem olmayı başaran sahneyi bir de küfürlü izleyince Beril Pozam'ın oyunculuğu çok konuşuldu.
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İkinci sezonuyla izleyiciyi zaman zaman kızdırsa da hala en çok izlenen dizilerden biri olmayı başarıyor Yalı Çapkını.
Pelin'in hamile bir şekilde dönmesi ve Seyran-Ferit ayrılığına sebep olması izleyiciyi öfkelendirse de diziden vazgeçmek pek mümkün olmadı.
İçinde Pelin nefreti olan tek kişinin Seyran olmadığını da izleyici çok net biliyor elbette.
Suna'nın Pelin'i dövdüğü sahne yayınlandığı gün gündem olmayı başarmıştı.
O sahne yurt dışında da yayınlandı. Üstelik bu kez sansürsüz!
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Sahneyi bir de böyle izleyen izleyiciden Suna'ya yorum yağdı!
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Ancak şiddet içeren bu sahnenin yeniden gündeme gelmesi izleyicilerin bir kısmını öfkelendirdi.
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hamile de hamileliğini bilecek herkes haddin bilse ....🙄
lütfen hamile ve çocuklu bayanlara yer verelim