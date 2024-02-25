Yalı Çapkını'nda Suna'nın Pelin'i Dövdüğü Sahne Sansürsüz Yayınlandı: Suna'nın Küfürleri Gündem Oldu!

Yalı Çapkını son iki sezonun en çok konuşulan ve en beğenilen yapımlarından biri olmayı başardı. Yurt dışında da yayınlanan dizide, Suna'nın Pelin'i dövdüğü sahnede ettiği küfürler sansürsüz yayınlandı. Yeniden gündem olmayı başaran sahneyi bir de küfürlü izleyince Beril Pozam'ın oyunculuğu çok konuşuldu.