Geri Sayım Başladı: Beyaz Show'un Geri Döneceğini Müjdeleyen Beyazıt Öztürk Tarih Verdi
Geri Sayım Başladı: Beyaz Show'un Geri Döneceğini Müjdeleyen Beyazıt Öztürk Tarih Verdi
Bir zamanlar cuma akşamlarımızın vazgeçilmezi olan Beyaz Show ekranlara geri dönüyor! Mutlu haberi müjdeleyen Beyazıt Öztürk, üstüne tarih de verdi!
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21 yıl milyonları ekranlara kilitleyen ve Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Beyaz Show'u zamanında izlemeyenimiz yoktur.
Daha önce Acun Ilıcalı katıldığı bir YouTube programında Beyaz Show'un geri döneceğini müjdelemişti.
Şimdi de hem Conan O'Brien'ı hem de Jimmy Kimmel'ı sollayacak sunucu Beyazıt Öztürk'ten beklenen açıklama geldi.
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre Öztürk, yayın tarihi ve içeriği merakla beklenen Beyaz Show'a dair ilk açıklamayı yaptı.
Beyaz Show'a yoğun istek üzerine yeniden başlayacağını söyleyen Beyazıt Öztürk "Çok yakında" diyerek Nisan ayında döneceğini duyurdu.
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Candaş Tolga Işık'tan gelen son açıklamaya göre Beyazıt Öztürk yanlış anlaşılma yaşandığını ve Nisan ayında yardım dernekleri için bir turneye çıkacağını belirtti.
Beyaz Show için tarihin belirsiz olduğu aktarıldı.
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