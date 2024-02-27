İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın Pavyonda Çekilen Videosu Gündem Oldu!
İnci Taneleri'nin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın Pavyonda Çekilen Videosu Gündem Oldu!
Hazar Ergüçlü ve Yılmaz Erdoğan'ın başrolü paylaştığı İnci Taneleri'nin pavyon çekimlerinde yer alan Yılmaz Erdoğan'ın konuk sanatçıyla pavyonda şarkı söylediği anlar gündem oldu.
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Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan İnci Taneleri, Dilber karakterinin pavyondaki dansıyla büyük ses getirmişti.
Öyle ki Tüm Türkiye Dilber'in dansını adeta her yerde yaşattı, kurslar bile açıldı. Ünlüler, fenomenler Dilber dansıyla karşımıza çıktı.
Gerçek bir pavyonda çekimleri yapılan dizinin başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan'ın pavyondaki videosu ise TikTok'ta gündem oldu.
Sonraki bölümlerde muazzam sesiyle diziye konuk olacak olan Havva Yiğit, Yılmaz Erdoğan'la birlikte şarkı söylediği anları paylaştı.
İşte o anlar:
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