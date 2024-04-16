Kavak Yelleri'nde Ayrılığın Nedeninden Kızılcık Şerbeti Figüran Kazancına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kavak Yelleri'nde Ayrılığın Nedeninden Kızılcık Şerbeti Figüran Kazancına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
16 Nisan Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bahar, son bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Timur'un alkolün etkisiyle her şeyi açıkladığı bölümde Çağla ve Bahar arasında geçen "çorap" sahnesi izleyiciyi kahkahaya boğdu.
2. UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe kendi sahasında Olympiakos ile karşılaşacak. Acun Ilıcalı heyecanla beklenen maçın TV8 ekranlarında yayınlanacağını açıkladı.
3. Televizyon yapımcısı ve sunucu Armağan Çağlayan, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın TV100 ekranlarında yayınlanan programı Az Önce Konuştum'a konuk oldu. Soruları yanıtlayan Çağlayan, bu sezon TV dizilerinin bu kadar çok izlenmesinin nedenini açıkladı.
4. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'ndeki Kıvılcım Arslan karakteriyle fırtınalar estiren Evrim Alasya'nın yıllar önce bir dizide roman kızı karakterine hayat vermesi şoke etti. İşte Evrim Alasya'nın o halleri...
5. Reyting rekoruyla beraber kaos konusunda da rekora koşan Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in eve sarhoş gelmesi bir yana Umut'un Nursema'yı aldatması izleyiciyi dehşete soktu. Ortaya çıkan bir spoiler sayesinde Umut'un Nursema'yı aldattığı sahnede rol alan figüranın aldığı ücret ortaya çıktı!
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6. Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında yine gündeme bomba gibi düşen bir olay yaşandı. Öz kızı ve ikinci eşinin ilişkiye girdiğini gören kadının anlattıkları herkesi şoke etti.
7. Kızılcık Şerbeti fanları lütfen koşun, büyük kaos var! Görkem'in sarhoş bir halde Pembe'ye yakalanmasının şokunu henüz atlatamamışken bir de o gece annesinin vefat ettiği ortaya çıktı. Durun durun asıl bomba gelmedi. Patavatsızlıkta bir dünya markası olan Nilay, cenazede Görkem'in eve sarhoş gelmesini herkese anlattı!
8. atv ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisi 2 sezondur ekran yolculuğuna devam ederken, dizideki Gülayşe karakterini canlandıran İlayda Alişan'ın hem karakteri hem annesini canlandırdığı ortaya çıktı. Dizide kullanılan garip yaşlandırma tekniği ise çok konuşuldu.
9. Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar'da sezon finali yaklaştı. Dizide ikizler Zeynep ve Mira'nın yaşlarıyla ilgili belirsizlik izleyicinin dikkatinden kaçmadı.
10. TRT 1 ekranlarının en sevilen işlerinden Gönül Dağı 4. sezonuyla tam gaz devam ederken, dizide partner olan Berk Atan ve Melis Sevinç'ten güldüren "takoz" paylaşımı geldi.
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11. Survivor All Star'da tarihi ceza yiyen Yunus Emre, son cezasının ardından haksızlığa uğradığını düşündü. Bu olayın ardından da takım arkadaşlarının kendisini eleme potasına göndermesini istemesinin ardından eşi Beria Özden'den ilginç bir destek geldi.
12. NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi enfes bir performans sergilemeye devam ederken, dizi setinde bir iddiaya girildiği öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sadi Hüdayi'yi canlandıran Erkan Avcı, settekilerle reyting iddiasına girmiş ve kazanmış.
13. Gündüz kuşağı programlarının sevilen sunucularından Fatih Ürek, NOW ekranlarında yeni bir program sunmaya hazırlanıyor.
14. 3 sezondur pazar akşamlarının en çok izlenen dizisi olmayı başaran Yargı'da son haftalarda izleyiciyi üzen gelişmeler yaşanmıştı. Dizinin yeni bölümüyle ilgili ortaya çıkan spoiler ise izleyiciyi kızdırdı.
15. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u bir araya getiren Şehrazad dizisinin kadrosu yavaş yavaş oluşurken, Birsen Altuntaş kadroya dahil olan yeni ismi açıkladı.
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16. Kavak Yelleri dizisinin senaristi Yiğit Güralp neden 36. bölümde senaristlikten ayrıldığını açıkladı. Başarılı senaristin ayrılık nedeni ise şaşırttı.
17. Kalemine hayran olduğumuz Gülse Birsel'in yıllar geçse de hala unutulmayan ve büyük bir hayranlıkla izlenmeye devam eden pek çok dizisi var bildiğiniz gibi. Avrupa Yakası ve Yalan Dünya ise resmen şahlanışa geçmiş durumda. Son dönemde partileri düzenlenmeye başlayan dizileri hakkında Gülse Birsel'den hayranlarına uyarı geldi!
18. Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medyanın en aktif kullanıcılarından bir tanesi bildiğiniz gibi. Kendisi gündemi oldukça yakından takip ediyor ve pek çok konu hakkında yorumunu da esirgemiyor. Dün akşam yeni bölümü yayınlanan Kızıl Goncalar'ı görünce de kendini tutamadı!
19. Set çalışanı Yener Yalçın, dizi ve filmlerdeki yağmur sahnelerinin nasıl çekildiğini nasıl anlattı.
20. Hilal Altınbilek'in başrolde yer aldığı Şahane Hayatım'da Didem karakterine hayat veren Gökçe Eyüboğlu'nun Yalan Dünya'da oynadığı ortaya çıktı. Oyuncunun eski hali ise görenleri şoke etti.
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21. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yargı dizisinin finaliyle ilgili ortaya atılan bir teori kafaları karıştırdı. Peki finalde aslında kim ölecek?
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